Sir Alex Ferguson bộc lộ bản chất thật giữa làn sóng phản đối MU 17/10/2025 07:09

Vai trò đại sứ của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson tại Manchester United kết thúc vào tháng 10 năm ngoái và vị chiến lược gia người Scotland đã có phản ứng rõ ràng trước quyết định gây tranh cãi này. Quyết định tước vai trò đại sứ toàn cầu của Sir Alex Ferguson được MU đưa ra như một phần trong các biện pháp cắt giảm chi phí của đồng sở hữu "quỷ đỏ" Sir Jim Ratcliffe và đã bị người hâm mộ chỉ trích nặng nề.

Tuần trước, ông chủ tập đoàn hóa dầu INEOS, Ratcliffe đã chia sẻ về 24 tháng làm việc tại Old Trafford, sau khi mua gần 30% cổ phần của MU từ gia đình Glazer vào năm 2023. Ông đề cập đến tình trạng suy thoái tài chính vốn gắn liền với thời kỳ đầu ông nắm quyền và chứng kiến ​vai trò của Sir Alex Ferguson tại MU kết thúc.

Sau khi rời khỏi cương vị HLV trưởng đầy vinh quang của MU vào năm 2013, Sir Alex Ferguson nhận hợp đồng hàng năm trị giá hàng triệu bảng Anh làm đại sứ của MU. Ratcliffe đã quyết định chấm dứt hợp đồng này, khiến các cựu cầu thủ MU và fan vô cùng tức giận, nhưng phản ứng của Ferguson đã nói lên rất nhiều điều.

Sir Alex Ferguson bị MU tước mất vai trò đại sứ CLB với mức lương hơn 2 triệu bảng Anh mỗi năm. ẢNH: EPA

Các nguồn tin tại MU cho biết, quyết định tước vai trò đại sứ của Fergie được lãnh đạo MU đưa ra như một phần của đợt cắt giảm khiến khoảng 250 nhân viên mất việc. Nhưng bản thân Ferguson đã đón nhận tin tức một cách thân thiện và không hề có bất kỳ ác cảm nào với Ratcliffe về quyết định này, điều này cho thấy đẳng cấp của ông. Người ta cũng khẳng định lại rằng Ferguson sẽ luôn được chào đón tại MU, nơi ông đã giành được 13 chức vô địch Premier League.

Tờ The Athletic (Anh) cũng đưa tin ban đầu rằng quyết định này được trình bày trực tiếp với Sir Alex Ferguson trong một cuộc họp với ban lãnh đạo MU. Ông đã chấp nhận việc sa thải mà không phản bác.

Nhưng trong khi Fergie không bận tâm đến việc ông bị sa thải, một số cầu thủ từng chơi dưới thời vị HLV vĩ đại người Scotland lại có ý kiến ​​khác. Dwight Yorke chia sẻ riêng với tờ Mirror (Anh): "Tôi cũng ngạc nhiên như mọi người thôi. Chúng tôi đang trải qua một cuộc thay đổi toàn diện tại CLB bóng đá này.

Mọi người đều đang nhìn lại phía sau. Thật không phù hợp khi đối xử với một người đã cống hiến rất nhiều cho CLB, những đóng góp của Sir Alex Ferguson là chưa từng có. Họ đã thành công trong một thời gian dài, những người duy nhất biết chuyện gì đang xảy ra là những người mới đến.

Tôi không chắc mọi người có đồng tình với những thay đổi này hay không, nhưng điều này sẽ khiến một số người phải ngạc nhiên. Nếu họ có thể làm điều đó với một người như Sir Alex Ferguson, thì tôi cho rằng mọi người đều đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan".

Yorke không phải là người duy nhất chỉ trích ban lãnh đạo MU vì quyết định cắt giảm chi phí. Người hâm mộ MU đã phản ứng dữ dội về quyết định này, và huyền thoại của MU, Eric Cantona cũng vậy.

"Sir Alex Ferguson nên được phép làm bất cứ điều gì ông ấy muốn ở Manchester United cho đến ngày ông ấy qua đời", Cantona đăng trên Instagram, "Thật là thiếu tôn trọng. Thật là tai tiếng. Sir Alex Ferguson sẽ là sếp của tôi mãi mãi! Và tôi sẽ ném tất cả bọn họ vào một cái túi rác!".

Cựu hậu vệ của MU, Rio Ferdinand cũng lên tiếng trên X: "Nếu Sir Alex Ferguson có thể bị loại bỏ, thì không còn ai an toàn ở MU, bất kỳ ai cũng có thể có thể bị loại bỏ. INEOS đang gửi đi thông điệp đó".

Phát biểu trên podcast The Business, Sir Jim Ratcliffe đã hồi tưởng lại khoảng thời gian ở Manchester và quyết tâm cắt giảm chi phí, bất chấp những phản ứng tiêu cực rõ ràng. Sir Jim Ratcliffe nói: "Chi phí quá cao. Có một số người tuyệt vời ở Manchester United, nhưng cũng có những người ở mức độ tầm thường và nó đã trở nên quá mức. Tôi nhận được rất nhiều chỉ trích vì những cắt bỏ bữa trưa miễn phí ở Manchester United, nhưng chưa ai từng cho tôi một bữa trưa miễn phí".