Vụ chuyển nhượng tiền đạo của MU đã hoàn tất 90% nhưng... 17/10/2025 06:39

Manchester United đã chi hơn 200 triệu bảng Anh cho các bản hợp đồng mới trong mùa hè vừa qua, nhưng đội của Ruben Amorim không thành công trong việc theo đuổi tất cả các mục tiêu hàng đầu của họ. Theo đó, vụ chuyển nhượng tiền đạo Liam Delap của Manchester United đã đổ vỡ vào giờ chót.

Có nguồn tin cho biết vụ chuyển nhượng tiền đạo U-21 Anh Liam Delap sang MU gần như đã được chốt trước khi anh thay đổi quyết định vào phút chót. Thay vào đó, Delap gia nhập Chelsea, với cơ hội được chơi bóng tại Champions League được cho là một yếu tố.

MU chỉ cách chiếc vé dự Champions League trong... "90 phút", nhưng lại để thua trận chung kết Europa League trước Tottenham tại Bilbao. MU vẫn có thể lôi kéo những tài năng hàng đầu đến Old Trafford, nhưng Delap dường như là ngôi sao đầu tiên mà MU bỏ lỡ sau khi không thể giành vé dự Champions League.

Theo tờ The Mail (Anh), thỏa thuận của MU trong vụ chuyển nhượng tiền đạo Delap đã "hoàn tất 90%". Điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 30 triệu bảng Anh đã có hiệu lực khi CLB cũ của Delap là Ipswich Town xuống hạng. Đội bóng của Ruben Amorim chiếm ưu thế trước khi Chelsea bất ngờ nhảy vào.

Vụ chuyển nhượng tiền đạo Delap của MU gần như hoàn tất nhưng lại đổ vỡ vào giờ chót. ẢNH: EPA

Cũng theo nguồn tin này, Matheus Cunha - một cầu thủ khác có điều khoản giải phóng hợp đồng - là mục tiêu hàng đầu của MU. MU đã hoàn tất thương vụ này sớm, đồng thời bổ sung Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko vào đội hình, nhưng việc MU hụt thương vụ Delap với mức giá tương đối thấp đã ảnh hưởng đến hoạt động chuyển nhượng nói chung của MU.

Delap không mất nhiều thời gian để gây ấn tượng tại Chelsea, ghi bàn trong chiến thắng ở vòng bảng FIFA Club World Cup trước Esperance. Tuy nhiên, sự nghiệp của Delap tại Ngoại hạng Anh bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Anh không thi đấu kể từ khi tập tễnh rời sân trong trận gặp Fulham hồi tháng Tám.

Trong khi đó, tiền đạo mới của MU, Sesko đã dần chiếm suất đá chính. Sesko đều vào sân từ ghế dự bị trong ba trận đấu đầu tiên tại Premier League, và phải đến trận đấu thứ sáu, ngôi sao người Slovenia mới ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới.

Sau cú sút cận thành tại Brentford để "mở tài khoản", Sesko ghi bàn thắng thứ hai cho MU trong chiến thắng trước Sunderland trước kỳ nghỉ quốc tế. Chiến thắng đó đã đưa đội bóng của Amorim vươn lên vị trí thứ 10 Premier League, nhưng áp lực vẫn còn trước chuyến làm khách đến Liverpool vào Chủ nhật tuần này.

"Dĩ nhiên, Sesko rất háo hức với bàn thắng đầu tiên của mình," Amorim nói về Sesko trước trận đấu với Sunderland, "Điều tôi thích nhất ở Sesko là, ngay cả khi gặp khó khăn với bóng, cậu ấy vẫn nỗ lực hết mình trong từng phút của trận đấu. Đó là điều quan trọng nhất lúc này".

Trong khi trận đấu của MU với Liverpool trên sân Anfield sẽ là một thử thách lớn, thì Chelsea lại có một trận đấu trên lý thuyết được đánh giá là dễ dàng hơn. Đội bóng của HLV Enzo Maresca sẽ đến sân City Ground để đối đầu với Nottingham Forest, đội chỉ hơn nhóm xuống hạng một điểm và chưa thắng trận nào kể từ vòng đấu mở màn mùa giải.

Tuy nhiên, trận đấu sẽ diễn ra quá sớm để Delap có thể ra sân. Tiền đạo này vẫn chưa thể ra sân do chấn thương gân kheo gặp phải trong trận đấu với Fulham, và dự kiến ​​sẽ không trở lại cho đến tháng 11 hoặc có lẽ là tháng 12.