Sesko khiến huyền thoại MU bối rối 16/10/2025 13:09

Huyền thoại MU Peter Schmeichel đã chỉ trích CLB cũ của mình vì quyết định ký hợp đồng với Benjamin Sesko và để Rasmus Hojlund ra đi vào mùa hè. Bây giờ, Sesko khiến huyền thoại MU bối rối vì phong độ cao của mình.

Cựu thủ môn huyền thoại người Đan Mạch Peter Schmeichel đã gọi quyết định ký hợp đồng với Benjamin Sesko và bán Rasmus Hojlund của Manchester United là " kỳ lạ ". Manchester United đã chào đón Sesko, 23 tuổi, từ RB Leipzig với giá 66,26 triệu bảng Anh cộng thêm 7,36 triệu bảng Anh phụ phí vào tháng 8.

Mặc dù khởi đầu không mấy suôn sẻ tại Old Trafford, tiền đạo người Slovenia đã tìm lại được phong độ, ghi bàn trong hai trận gần nhất, bao gồm bàn thắng quan trọng trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland trước kỳ nghỉ quốc tế. Điều này có thể khiến Schmeichel bối rối với bình luận của mình.

Trong khi đó, cầu thủ 22 tuổi Hojlund đã được MU cho Napoli mượn một mùa giải vào tháng 9. Nhà vô địch Serie A có nghĩa vụ ký hợp đồng dài hạn với tiền đạo người Đan Mạch nếu họ giành được một suất dự Champions League mùa giải tới. Hojlund đã có khởi đầu thuận lợi tại Naples, ghi bốn bàn sau sáu lần ra sân đầu tiên.

Huyền thoại của MU, Schmeichel không hài lòng trước quyết định của MU, chỉ trích đội bóng cũ của mình về chiến lược chuyển nhượng và đổ lỗi cho các cầu thủ sáng tạo của MU về những khó khăn của Hojlund.

Sesko khiến huyền thoại MU bối rối. ẢNH: EPA

"Việc ký hợp đồng với Benjamin Sesko có chút kỳ lạ đối với tôi vì chúng tôi có Rasmus Hojlund, người đã không nhận được sự hỗ trợ từ đồng đội trong hai năm qua", Schmeichel bày tỏ mối lo ngại của mình, "Bạn chỉ cần xem những gì cậu ấy thể hiện ở Napoli với Kevin de Bruyne và Scott McTominay - cậu ấy đang ghi bàn.

Tôi đã nói điều này liên tục trong hai năm rưỡi, Rasmus Hojlund sẽ là tiền đạo ghi 25 bàn mỗi năm cho Manchester United, nhưng cậu ấy cần được trao cơ hội. Chúng tôi để Hojlund ra đi dựa trên số liệu thống kê là anh ấy ghi rất ít bàn thắng ở mùa giải trước và đưa Sesko vào cùng thời điểm chúng tôi chiêu mộ Matheus Cunha và Bryan Mbuemo, những người sẽ mang đến cho Hojlund "dịch vụ hạng nhất". Bạn chi hơn 70 triệu bảng Anh cho Sesko, trong khi chúng tôi không có cầu thủ số sáu mà chúng tôi cần, và còn có cả vị trí thủ môn nữa".

Schmeichel tiếp tục nhấn mạnh những vấn đề cấp bách khác tại Manchester United cần được quan tâm ngay lập tức, đặc biệt là trong khung thành.

"Chỉ riêng mùa giải này, chúng tôi đã để thủng lưới chín bàn do lỗi thủ môn", Schmeichel tiếp tục, "Khi tôi còn thi đấu, khi Edwin van der Sar thi đấu, khi David de Gea thi đấu, mục tiêu là giành 3 điểm mỗi trận, không được phép để mất điểm.

Tại sao chúng tôi lại đưa một người mà chúng tôi không cần vào đội? Bởi vì người đứng đầu bộ phận tuyển dụng đến từ RB Leipzig (cũng là CLB cũ của Sesko) và anh ta phải làm điều gì đó để tạo được dấu ấn.

Khi tôi còn chơi bóng, HLV (Sir Alex Ferguson) là người phụ trách việc tuyển dụng. Ông ấy nói "cầu thủ này vào thì cầu thủ kia ra đi". Giờ thì những người khác nhau với những mục tiêu khác nhau sẽ quyết định. Làm thế nào để tạo ra một môi trường ổn định để có một đội bóng có thể ra sân và thắng mọi trận đấu?".