World Cup 2026 đầy rẫy những đội bóng nhỏ 16/10/2025 07:09

(PLO)- World Cup 2026 là giải đấu của những đội bóng nhỏ với ít nhất 3 đội mới ra mắt giải đấu, trong đó có thể có một đảo quốc với dân số ít hơn cả Blackburn (Anh).

Một số quốc gia không ai ngờ tới sẽ tham gia tranh tài tại World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada vào năm sau. Trong đó, Curacao, với dân số ít hơn Blackburn, chỉ còn cách một tháng nữa là có cơ hội đối đầu với Anh, Đức hoặc Brazil ở World Cup 2026.

Họ là những quốc gia mà World Cup thậm chí chỉ là giấc mơ và không đáng để cân nhắc. Tuy nhiên, vào mùa hè tới tại Mỹ, Canada và Mexico, một loạt các đội tuyển ít tên tuổi sẽ góp mặt cùng với những gã khổng lồ trong làng bóng đá thế giới. Và Jordan cũng như Uzbekistan ở châu Á, hay Cape Verde của châu Phi đã chắc chắn có suất dự World Cup 2026.

Tuyển Cape Verde lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự World Cup 2026. ẢNH: FIFA

Ngay cả khi chủ tịch liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino bắt đầu nói về việc mở rộng World Cup từ 32 đội vào năm 1998 lên 48 đội ở World Cup 2026, chắc chắn ông cũng không hình dung ra một số đội bóng nhỏ sẽ tham gia.

Trở lại năm 2018, Infantino giải thích: “Nếu bạn cho phép thêm 16 đội tham gia, điều đó không chỉ có nghĩa là có thêm 16 quốc gia sốt sắng với World Cup, mà còn có thêm 15 hoặc 16 quốc gia nữa có thể mơ ước”.

Dự đoán đó đã được chứng minh là đúng, mặc dù có thể phải trả giá bằng uy tín của giải đấu vĩ đại nhất hành tinh. Nhiều người hâm mộ ở các quốc gia bóng đá lớn tại châu Âu vô cùng kinh ngạc tự hỏi lý do tại sao Infantino và FIFA lại được yêu thích đến vậy trong thế giới bóng đá.

Điểm mấu chốt là việc phân chia thêm các suất tham dự World Cup của FIFA sau khi quyết định nâng số đội tham dự từ 32 lên 48 đội vào năm 2026. Châu Âu có ​​13 suất tham dự, tăng thêm ba suất, nhưng đây là tỷ lệ % thấp nhất kể từ khi khu vực châu Âu chỉ có bốn đội tuyển Bỉ, Pháp, Romania và Nam Tư đến Uruguay để tham dự kỳ World Cup đầu tiên vào năm 1930.

Nhưng đối với các liên đoàn khác, cơ hội của họ là rất lớn. Châu Phi, với năm suất đảm bảo vào năm 2022, hiện có chín suất, Châu Á tăng từ năm lên tám suất, Nam Mỹ tăng 50% lên sáu suất, trong khi Châu Đại Dương được trao 1 suất lần đầu tiên.

Với ba đồng chủ nhà World Cup 2026 nằm ở khu vực CONCACAF, khu vực này bất ngờ có rất nhiều suất tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đồng thời cũng có hai trong sáu suất tham dự vòng play-off liên lục địa vào tháng 3.

Và sau loạt trận đấu vòng loại World Cup 2026 đêm 14 và rạng sáng 15-10, hai trong số ba đội dẫn đầu bảng khu vực CONCACAF, những đội sẽ chắc chắn giành vé nếu giữ được vị trí dẫn đầu bảng, là các cựu thuộc địa của Hà Lan, Curacao và Suriname.

HLV kỳ cựu Dick Advocaat, người đã dẫn dắt đội tuyển quê hương Hà Lan và tuyển Hàn Quốc đến World Cup, hiện là HLV trưởng của Curacao.

Chiến thắng 2-0 của Curacao trước Jamaica trên Sân vận động Ergilio Hato chật kín khán giả ở thủ đô Willemstad khiến hòn đảo nhỏ bé này rung chuyển. Curacao, với 155.000 dân, sắp trở thành quốc gia nhỏ nhất tham dự World Cup.

Curacao từng hòa tuyển Việt Nam 1-1 tại King's Cup và thắng trên loạt luân lưu cách đây vài năm, có thể tham dự World Cup 2026. ẢNH: ANP

HLV Advocaat, 78 tuổi, cho biết: “Khi chúng tôi bắt đầu chiến dịch, chỉ có 100 người theo dõi, giờ là 10.000 người, nên có sự khác biệt rất lớn”.

Cách đó khoảng 1.000 dặm về phía tây nam, nằm trên đỉnh lục địa Nam Mỹ, câu chuyện tương tự cũng diễn ra ở Suriname, quê hương của những cầu thủ vĩ đại người Hà Lan như Ruud Gullit, Frank Rijkaard và Virgil van Dijk.

Dân số 630.000 người của Suriname vẫn còn nhỏ so với tiêu chuẩn toàn cầu và Suriname luôn là đội bóng nằm ngoài các cuộc chơi lớn. Nhưng giờ đây, họ đang trong trận chiến giành vé dự World Cup với khoảng cách sát nút so với Panama.

Ở châu Á, Jordan và Uzbekistan đều đủ điều kiện dự World Cup vào tháng 6 năm sau.

Và, tại lục địa được hưởng lợi nhiều nhất là châu Phi, Cape Verde đã giành được quyền tham dự World Cup, trong khi Gabon và DR Congo đang nỗ lực hết sức để gia nhập nhóm này.

Với những cái tên mới, những gương mặt mới tại World Cup 2026, bạn chỉ có thể hy vọng họ sẽ không thua đậm vào mùa hè năm sau.