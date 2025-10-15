Ronaldo phá kỷ lục ghi bàn 15/10/2025 11:42

Cristiano Ronaldo, 40 tuổi hiện đã ghi được nhiều bàn thắng ở vòng loại World Cup hơn bất kỳ cầu thủ bóng đá nào trong lịch sử. Ronaldo phá kỷ lục ghi bàn, khép lại năm tháng tươi đẹp vào rạng sáng nay 15-10 với màn trình diễn tuyệt vời cho tuyển Bồ Đào Nha, mặc dù chỉ có trận hòa 2-2 trước Hungary ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Ronaldo ghi bàn gỡ hòa 1-1 bằng một pha dự đoán và di chuyển sắc bén đặc trưng từ đường chuyền mạnh mẽ vào vòng cấm địa từ Nelson Semedo, trước khi ghi bàn thắng thứ hai nâng tỉ số lên 2-1 từ đường chuyền sâu của Nuno Mendes.

Cú đúp này giúp Ronaldo có được 41 bàn thắng ở vòng loại World Cup trong sự nghiệp, vượt qua kỷ lục trước đó của cựu tiền đạo người Guatemala, Carlos Ruiz với 39 bàn.

Đối thủ lớn nhất của Ronaldo, Lionel Messi , đứng thứ ba với 36 bàn thắng ở vòng loại World Cup cho Argentina. Ali Daei của Iran xếp thứ tư với 35 bàn thắng, trong khi tiền đạo kỳ cựu người Ba Lan Robert Lewandowski xếp thứ năm với 32 bàn thắng.

Ronaldo phá kỷ lục ghi bàn với 41 pha lập công ở vòng loại World Cup. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Ronaldo nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 948, trong đó có 143 bàn cho đội tuyển quốc gia. Anh là cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong lịch sử bóng đá, xếp sau là Messi với 875 bàn. Có vẻ như cựu siêu sao của Real Madrid, Juventus và Man United sẽ là người có "tiếng nói quyết định" trong trận đấu và sớm đưa đội bóng của mình đến với vòng chung kết World Cup 2026.

Nhưng Dominick Szoboszlai của Liverpool đã ghi bàn ở phút bù giờ đầu tiên bằng một cú đệm bóng san bằng tỉ số 2-2 cho Hungary. Như vậy, Bồ Đào Nha vẫn chưa giành vé dự World Cup 2026, họ có 10 điểm, hơn đội xếp thứ hai Hungary 5 điểm nhưng còn 2 lượt trận nữa.

Nhiều người tin rằng Ronaldo sẽ tiếp tục chơi bóng cho đến khi đạt được cột mốc 1000 bàn thắng trong sự nghiệp và siêu sao 40 tuổi này vẫn giữ được phong độ tuyệt vời. Khi nhận giải thưởng tại quê nhà gần đây, anh đã nói về mong muốn được chơi bóng thêm "vài năm nữa" và đang hướng tới một chương cổ tích vào mùa hè tới tại Mỹ, Mexico và Canada.

Ronaldo nói: "Tôi nghĩ mình vẫn còn nhiều điều để cống hiến cho đội tuyển quốc gia và bóng đá. Thành thật mà nói, tôi muốn tiếp tục chơi bóng thêm vài năm nữa, không nhiều đâu. Tôi muốn cảm ơn tất cả các đồng đội vì đã học hỏi từ họ, và thậm chí từ thế hệ trẻ hơn.

Đối với tôi, được ở bên các bạn là một vinh dự. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trong hai trận đấu tiếp theo và góp mặt tại World Cup. World Cup sẽ sớm đến thôi. Chúng ta phải suy nghĩ hoàn toàn và chỉ tập trung vào hiện tại, nhưng đồng thời hướng đến tương lai. Đó sẽ là một giấc mơ. Nhưng hãy từng bước một".

Ronaldo vẫn không ngừng ghi bàn ở tuổi 40. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Ronaldo phá kỷ lục ghi bàn tại vòng loại World Cup tiếp tục: "Mọi người, đặc biệt là gia đình tôi, nói với tôi: "Đã đến lúc anh phải dừng lại rồi. Anh đã làm được tất cả rồi. Tại sao anh còn muốn ghi 1.000 bàn nữa?". Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ mình vẫn đang làm tốt, tôi đang giúp đỡ CLB và đội tuyển quốc gia, vậy tại sao lại không tiếp tục?

Tôi chắc chắn rằng khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ cảm thấy mãn nguyện, vì tôi đã cống hiến hết mình. Tôi biết mình không còn nhiều năm nữa, nhưng những năm tháng ít ỏi còn lại, tôi đang cố gắng tận hưởng chúng một cách trọn vẹn nhất".