Balotelli chỉ trích đội tuyển Ý 14/10/2025 12:29

Chiến thắng trước Israel vào rạng sáng mai 15-10 sẽ đảm bảo vị trí thứ hai ở vòng loại World Cup 2026 cho đội tuyển Ý sau Na Uy, nhưng đội Ý đã không giành vé dự vòng chung kết World Cup trong 2 kỳ gần nhất vì thua ở vòng play-off. Điều này khiến cựu danh thủ Ý, Mario Balotelli chỉ trích đội tuyển Ý, cụ thể ở đây là anh chê trách các tuyển thủ Ý bây giờ không còn thi đấu với niềm tự hào trong sắc áo thiên thanh.

Mario Balotelli đã cáo buộc các cầu thủ Ý chơi "mà không có mong muốn bảo vệ màu áo quốc gia" khi họ đang tìm cách giành một suất tham dự vòng play-off World Cup với Israel vào sáng mai. Azzurri đã bám đuổi đội tuyển Na Uy của Erling Haaland ở Bảng I kể từ sau trận thua 3-0 tại Oslo vào tháng 6.

Và trừ khi Na Uy không thể đánh bại Estonia trên sân nhà vào tháng tới, Ý sẽ không thể vượt qua Na Uy để chiếm lấy ngôi đầu bảng, cùng suất chính thức dự World Cup. Hiện tại, Na Uy đang hơn Ý 6 điểm, đá nhiều hơn 1 trận và có hiệu số bàn thắng bại vượt trội rất xa. Điều này đồng nghĩa, Ý chỉ có thể tìm kiếm suất dự World Cup thông qua vòng play-off dành cho đội nhì bảng.

Ý đã thua ở vòng play-off trong hai kỳ World Cup gần nhất, nhưng vẫn đánh bại được Anh trong trận chung kết Euro 2021 tại Wembley. Chiến thắng tại Udine trước Israel sẽ đảm bảo vị trí thứ hai cho Ý ở vòng loại, đồng thời tiếp tục hy vọng giành vé dự World Cup 2026.

Balotelli chỉ trích đội tuyển Ý về việc các cầu thủ không còn thi đấu vì màu cờ sắc áo. ẢNH: EPA

Nhưng cựu tiền đạo của Manchester City và Liverpool, người đã có 36 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Ý, Balotelli chỉ trích đội tuyển Ý khi cho biết: "Đối với tôi, đội tuyển quốc gia là một chủ đề gây tranh cãi lớn. Đây không phải là một cuộc tấn công nhắm vào bất kỳ ai, nhưng nhiều khi tôi thấy các cầu thủ thi đấu cho đội tuyển quốc gia mà không hề có khát khao bảo vệ màu cờ sắc áo, và tôi không thích điều đó. Khi tôi còn ở đội tuyển quốc gia, tôi tự hào được đại diện cho Ý. Tôi muốn điều đó bằng mọi giá và đây chính là điều họ còn thiếu".

Na Uy, đang tìm cách giành quyền tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998, đã cải thiện hiệu số bàn thắng bại với chiến thắng 5-0 trước Israel. Trong khi đó, HLV Gennaro Gattuso đã giúp tuyển Ý thắng cả ba trận kể từ khi tiếp quản từ Luciano Spalletti nhưng phải cần đến bàn thắng quyết định của Sandro Tonali để đánh bại Israel với tỷ số 5-4 trong một trận đấu điên rồ ở Hungary vào tháng trước khi an ninh được thắt chặt vì nhiều người phản đối cuộc chiến giữa Israel và Hamas.

"Chúng tôi rất vui mừng vì tình hình chung đã ổn định và chiến tranh đã kết thúc", cựu tiền vệ lừng danh của AC Milan và tuyển Ý Gennaro Gattuso nói, "Thật tuyệt vời khi thấy nhiều người trở về nhà. Trận đấu sẽ tiếp tục, với 10.000-11.000 người hâm mộ trên sân vận động. Sẽ có những người biểu tình, những người mà chúng tôi tôn trọng, nhưng cũng sẽ có những người khác bên trong cổ vũ cho chúng tôi. Vòng play-off ư? Bình tĩnh nào, chúng ta vẫn chưa làm được đâu".

Balotelli đã không thi đấu kể từ khi khoác áo Genoa ở Serie A mùa giải trước. Nhưng cầu thủ 35 tuổi này chia sẻ: "Một trong những mong muốn của tôi là được chơi thêm một trận nữa cho đội tuyển quốc gia. Tôi đã nhận được lời mời từ nước ngoài nhưng tôi muốn ở lại Ý. Tôi đang bế tắc nhưng thể lực của tôi vẫn tốt. Chúng ta hãy chờ xem".

Khi được hỏi về khoảng thời gian ở Manchester City, Balotelli chia sẻ: “Tôi cô đơn, xa nhà, lần đầu tiên tôi đối mặt với cuộc sống không gia đình. Vậy nên, có những việc tôi làm đúng, có những việc chưa đúng. Và tôi đã trưởng thành hơn. Về chiếc áo có dòng chữ "Why Always Me?", tôi đã mua nó vào buổi chiều trước trận đấu tại cửa hàng. Ở Anh, báo chí đã phóng đại mọi chuyện về tôi rất nhiều".