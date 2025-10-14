MU gửi tin nhắn cho Hojlund 14/10/2025 11:59

Rasmus Hojlund đã ghi được bốn bàn thắng trong sáu lần ra sân cho Napoli kể từ khi gia nhập nhà vô địch Serie A theo dạng cho mượn từ MU. Tiền đạo người Đan Mạch đã đăng tải thông tin cập nhật trên mạng xã hội và lập tức các ngôi sao MU gửi tin nhắn cho Hojlund.

Rasmus Hojlund đã nhận được sự ủng hộ từ các ngôi sao Manchester United cả trong quá khứ lẫn hiện tại sau bài đăng mới nhất trên mạng xã hội của anh. Tiền đạo này đã chuyển đến Napoli, nhà vô địch Serie A, theo hợp đồng cho mượn có thời hạn một mùa giải vào mùa hè này, sau khi được thông báo rằng anh không còn nằm trong kế hoạch của Ruben Amorim tại Old Trafford.

Mặc dù ban đầu Hojlund muốn ở lại Nhà hát của những giấc mơ và cạnh tranh vị trí với các tân binh Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, quyết định ra đi của anh dường như đã được đền đáp. Hojlund chỉ ghi được bốn bàn thắng tại Ngoại hạng Anh cho MU mùa trước, góp phần vào chiến dịch ảm đạm của "quỷ đỏ" khi chỉ xếp thứ 15 tại Premier League.

Nhưng chỉ sau sáu lần ra sân ở Serie A và Champions League, cầu thủ người Đan Mạch này đã đạt được tỷ lệ ghi bàn tương tự dưới thời HLV Antonio Conte của Napoli. Hojlund vừa đăng tải một cập nhật trên mạng xã hội trong thời gian chơi cho tuyển Đan Mạch. Cầu thủ 22 tuổi này đã ghi hai bàn trong các trận đấu tháng 10 hiện tại.

Các ngôi sao MU gửi tin nhắn cho Hojlund. ẢNH: EPA

"Một người thông thái từng nói: "Bàn thắng giống như tương cà. Một khi đã đến, chúng sẽ tiếp tục đến", Rasmus Hojlund viết trên Instagram. Bài viết của Hojlund đã thu hút lượt thích từ đồng đội ở Đan Mạch và MU, Patrick Dorgu, cùng Mbeumo và cựu ngôi sao Quỷ đỏ Christian Eriksen.

Trong khi đó, HLV tuyển Đan Mạch Brian Riemer đã có lời chỉ trích tinh tế nhắm đến MU về phong độ của Hojlund tại Napoli. Trả lời TipsBladet về việc liệu Hojlund có thể tiếp tục chơi ở Anh hay không, Riemer tuyên bố: "Tôi nghĩ Rasmus Hojlund có đủ phẩm chất cho cả hai giải đấu, không cần phải bàn cãi nữa.

Liệu Hojlund có phù hợp với bóng đá Ý không? Có. Không còn nghi ngờ gì nữa, vì anh ấy đã chứng minh được điều đó rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy không phù hợp với bóng đá Anh. Ngược lại, tôi gần như muốn nói vậy".

Riemer nói thêm: "Việc Hojlund hiện đang chơi trong một đội bóng hoạt động hiệu quả và có những cầu thủ xung quanh luôn tự hào vì đã làm điều tốt cho người khác đã giúp ích rất nhiều cho một tiền đạo như Rasmus Hojlund, người cần được hỗ trợ. Điều đó quan trọng hơn việc bạn chơi ở giải đấu nào".