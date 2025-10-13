Lammens gây ảnh hưởng đến phòng thay đồ của MU 13/10/2025 11:29

MU đã tin tưởng Senne Lammens lần đầu tiên vào cuối tuần trước và anh đền đáp niềm tin đó bằng trận giữ sạch lưới trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland tại Premier League trên sân nhà Old Trafford. Điều đó cho thấy Lammens gây ảnh hưởng đến phòng thay đồ của MU theo cách rất tích cực.

Theo cựu hậu vệ của Manchester United Wes Brown, thủ môn Senne Lammens đã củng cố niềm tin trong phòng thay đồ Manchester United chỉ sau một trận đấu. Vào đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè, thủ môn số một trước đây của "quỷ đỏ" Andre Onana đã được đảm bảo rằng anh vẫn là một phần trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim tại Old Trafford.

Tuy nhiên, chấn thương đã khiến anh phải vắng mặt trong chuyến du đấu tiền mùa giải tại Mỹ, và người thay thế anh là Altay Bayindir. Ngay cả sau khi bình phục, Onana vẫn bị bỏ qua cho đến trận đấu ác mộng trước Grimsby Town tại Carabao Cup.

Nhưng thủ môn người Cameroon đã mắc lỗi trong cả hai bàn thua của MU trước một CLB đang đá ở League Two và không cản phá được cú sút luân lưu nào khiến MU bị loại khỏi Carabao Cup đầy tủi hổ. Sau lần ra sân ở North Lincolnshire, tương lai của Onana đã được định đoạt.

Lammens gây ảnh hưởng đến phòng thay đồ của MU theo cách tích cực. ẢNH: EPA

Vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Ruben Amorim đã quyết định đặt cược vào thủ môn Lammens của Royal Antwerp, và ngay sau khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, Onana đã chuyển đến Trabzonspor cho đến hết mùa giải. Mặc dù thời gian của Onana tại MU sẽ chưa chính thức kết thúc vào cuối mùa giải này, nhưng những người am hiểu tình hình tin nội bộ MU tin rằng, Onana đã gần như hết thời tại Old Trafford.

Do đó, gánh nặng kỳ vọng giờ đây ở MU đặt lên vai Lammens. Ngay sau khi Onana rời đi, Bayindir được giữ lại làm thủ môn. Nhưng màn trình diễn kém cỏi của Bayindir trước Brentford đã đủ để Amorim triệu tập Lammens. Dù mới 23 tuổi, thủ môn người Bỉ đã chơi đầy tự tin trong lần ra sân đầu tiên cho MU. Lammens bắt chắc tay, làm chủ được vòng cấm, đồng thời cũng sẵn sàng "hét ra lửa" kêu gọi đồng đội tập trung và giữ vững vị trí.

Lammens đã thi đấu rất tốt và có một vài pha cứu thua xuất sắc, đảm bảo một ngày thi đấu hiếm hoi tương đối thoải mái cho cả người hâm mộ lẫn hàng phòng ngự của MU và giúp đội lần đầu tiên giữ sạch lưới ở mùa này. Và Wes Brown tin rằng Lammens, chỉ sau một trận đấu, đã gây ảnh hưởng lên phòng thay đồ của MU bằng tác động tích cực.

"Tôi nghĩ có một vài điều tích cực. Trước hết, và có lẽ là quan trọng nhất, chính là thủ môn Senne Lammens", Wes Brown giải thích, "Cậu ấy đã thể hiện rất tự tin, và tôi nghĩ điều đó sẽ khích lệ toàn đội. Chúng tôi đã chơi ổn định hơn. Điều tôi muốn nói là hàng phòng ngự rất chắc chắn, và thủ môn cũng rất chắc chắn.

Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội và rõ ràng đã ghi được hai bàn thắng. Và bạn chỉ muốn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt họ. Khi bạn chơi bóng, khi bạn ghi bàn, phòng ngự tốt, điều đó khiến bạn mỉm cười. Tôi nghĩ rằng khi bước vào trận đấu tiếp theo, sự tự tin của MU trước Liverpool rõ ràng sẽ ở trạng thái tốt và bạn phải cố gắng phát huy điều đó trong trận đấu.

Nhưng tính ổn định là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi lúc này. Bạn biết đấy, có trận chúng tôi chơi tốt, có trận chúng tôi chơi tệ và bằng cách nào đó chúng tôi phải thay đổi điều đó. Chúng tôi biết mình có thể chơi tốt như thế nào trong một số trận đấu nhất định, nhưng chúng tôi chưa thể phát huy điều đó trong trận đấu tiếp theo. Vì vậy, hy vọng rằng sự tự tin từ chiến thắng trước Sunderland sẽ giúp các chàng trai có thêm động lực cho trận đấu với Liverpool sau kỳ nghỉ quốc tế".

Như Brown đã ám chỉ, bài kiểm tra tiếp theo của Lammens có lẽ là một trong những thử thách lớn nhất mà một cầu thủ MU có thể trải qua, chuyến làm khách đến Anfield. Trong những năm gần đây, các cuộc đụng độ với Liverpool luôn là điều khó khăn đối với người hâm mộ MU.

MU chỉ thắng hai trong 10 trận gần nhất trước đối thủ truyền kiếp Liverpool. Chiến thắng gần nhất của MU là trận thắng nghẹt thở 4-3 tại FA Cup trên sân Old Trafford, nơi Amad đã ghi tên mình vào lịch sử với bàn thắng quyết định ở phút cuối.

Thật khó tin, chiến thắng gần nhất của MU trên sân Anfield của Liverpool đã diễn ra vào năm 2016. Khi đó, HLV Louis van Gaal vẫn còn nắm quyền và Wayne Rooney đã ghi bàn thắng quyết định.

May mắn cho HLV Ruben Amorim, MU đang lấy lại sự tự tin từ chuyến làm khách gần nhất đến Anfield, nơi họ suýt chút nữa đã giành trọn ba điểm trước nhà vô địch Premier League mùa trước. Nhưng nếu muốn làm được điều đó vào cuối tuần tới tại Anfield, MU sẽ cần Lammens đạt phong độ đỉnh cao.