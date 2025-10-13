'Tôi đã từ chối MU của Sir Alex Ferguson 2 lần' 13/10/2025 07:01

(PLO)- "Tôi đã từ chối MU của Sir Alex Ferguson 2 lần, đó là quyết định đúng đắn", một cựu ngôi sao của Premier League chia sẻ.

Cựu tiền đạo từng chơi ở Premier League Matt Jansen nhớ lại lý do anh từ chối Manchester United khi họ đang ở đỉnh cao thống trị bóng đá Anh dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson. Matt Jansen không hề hối hận khi đã hai lần từ chối Manchester United.

Jansen là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá Anh đầu những năm 2000 và được kỳ vọng sẽ góp mặt tại World Cup 2002 cùng tuyển Anh, trước khi HLV Sven-Goran Eriksson đưa ra quyết định muộn màng là mang đến Nhật Bản và Hàn Quốc thêm một hậu vệ (Martin Keown) nữa.

Cuối mùa hè năm đó, Jansen chấn thương nặng đến mức nguy kịch trong một vụ tai nạn xe tay ga khi đang đi nghỉ ở Rome. Mặc dù đã trở lại thi đấu, Jansen không còn là chính mình nữa. Cuối cùng, anh giải nghệ trước khi chuyển sang huấn luyện, quản lý đội bóng nghiệp dư Chorley rồi gia nhập Stockport County, nơi anh hiện là trợ lý HLV đội một.

Matt Jansen 2 lần từ chối cơ hội chơi cho MU dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson. ẢNH: ALLSPORTS

Trong những năm tháng thi đấu, Jansen đã hai lần từ chối cơ hội gia nhập đội bóng hùng mạnh của Sir Alex Ferguson. Cơ hội đầu tiên đến khi anh còn ở CLB Carlisle, lúc đó thuộc quyền sở hữu của Michael Knighton, doanh nhân suýt mua lại "Quỷ Đỏ" vào cuối những năm 1980.

Jansen nhớ lại mình đã được Knighton "chào hàng" cùng với cầu thủ triển vọng Rory Delap và dành một tuần tập luyện cùng MU. Sau đó, Jansen có 2 lựa chọn rõ ràng giữa MU và Crystal Palace, và anh quyết định chọn Crystal Palace vì ​​điều đó đảm bảo nhiều cơ hội ra sân hơn cho đội một.

"Cha của tôi đã đưa ra tối hậu thư cho Michael Knighton: ký hợp đồng mới cho tôi hoặc bán tôi", Jansen phát biểu với Palentir Financial Planning, "Knighton quay lại với chúng tôi và nói rằng có hai lời đề nghị lớn nhất đến từ Crystal Palace và Manchester United, trị giá 1 triệu bảng Anh cộng thêm các khoản phụ phí. Quyết định là của tôi.

Tôi vừa mới được lên đội một ở Carlisle. Tôi rất thích sự ngưỡng mộ và phấn khích khi được chơi bóng ở đội một. Tôi nghĩ mình sẽ có cơ hội tiếp tục điều đó ở Crystal Palace, nên đã chọn họ thay vì Manchester United".

Tuy nhiên, khi Jansen nổi lên ở Nam London, Crystal Palace lại rơi vào tình cảnh khốn đốn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Jansen được cho là rất quan trọng đối với sự tồn tại của Crystal Palace khi các CLB lớn hơn, bao gồm cả MU của Sir Alex Ferguson, tỏ ra quan tâm đến anh.

Jansen được khuyên rằng việc chọn Blackburn sẽ mang lại lợi ích tài chính cho Crystal Palace. Jansen nhớ lại: "Tôi rất thích chơi cho họ ở Ngoại hạng Anh, nhưng không may là chúng tôi đã xuống hạng. Sau đó, CLB bị bán. Đó là một trải nghiệm đầy sóng gió.

Mark Goldberg mua lại Crystal Palace từ Ron Noades. Nhưng tiền cạn kiệt và tôi trở thành tài sản mà Crystal Palace cần để kiếm lời. Một buổi sáng nọ, tôi đến và HLV Steve Coppell nói với tôi, "Hôm nay cậu không được ra sân, chúng ta đã chấp nhận lời đề nghị 5 triệu bảng từ Juventus". Tôi thốt lên "Ồ! Tôi vô cùng phấn khích". Phút tiếp theo là Chelsea, Newcastle, Arsenal và lại là Manchester United, tất cả đều đề nghị mức phí 5 triệu bảng. Tôi phải đưa ra lựa chọn.

Vào phút chót, Blackburn vào cuộc. Jack Walker (chủ sở hữu Blackburn) nói rằng ông ấy sẽ trả 4,1 triệu bảng Anh nhưng sẽ trả hết ngay lập tức. Crystal Palace nói với tôi rằng điều đó có thể cứu CLB. Tôi không biết liệu điều đó có cứu được CLB hay không, nhưng họ đã hỏi tôi liệu tôi có sẵn lòng đến đó không".

Vào thời điểm đó, Blackburn là một thế lực tại Ngoại hạng Anh và từng vượt qua Manchester United để giành chức vô địch chỉ vài mùa giải trước đó. Jansen giải thích: "Brian Kidd (cựu trợ lý HLV của Sir Alex Ferguson tại MU) đã trở thành HLV Blackburn. Tôi biết ông ấy từ một tuần tập luyện tại MU.

Vì vậy, để giúp Crystal Palace, tôi đã chọn đến Blackburn, và tôi không hề hối hận. Tôi rất thích nơi đó. Thật không may, chúng tôi đã xuống hạng và Brian Kidd bị sa thải. Graeme Souness đến thay thế. Ông ấy ổn định tình hình và chúng tôi đã thăng hạng".

Trong sự nghiệp HLV lừng lẫy của mình, Sir Alex Ferguson bị rất nhiều ngôi sao từ chối, đó cũng là điều bình thường trong bóng đá. ẢNH: EPA

Jansen sau đó đã giúp Blackburn giành chức vô địch League Cup năm 2002, ghi bàn mở tỷ số trước khi kiến ​​tạo cho Andy Cole ghi bàn thắng quyết định trong chiến thắng 2-1 trước Tottenham tại Cardiff.

Jansen không hề hối tiếc vì đã từ chối Manchester United và bỏ lỡ cơ hội được chơi dưới quyền HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson. Anh nói: "Tại Crystal Palace, tôi được chơi ở đội một và nhanh chóng được Juventus, Arsenal, Newcastle và Manchester United quan tâm một lần nữa.

Tôi rất thích khoảng thời gian ở Blackburn. Sự nghiệp của tôi đang tiến triển và biết đâu, nếu tôi không gặp tai nạn, có thể đã đến lúc tôi đến Manchester United. Lúc đó, tôi nghĩ rằng còn quá sớm để đến Manchester United, nên tôi quyết định đến Crystal Palace. Và gia nhập Blackburn là quyết định đúng đắn. Nhưng quyết định sai lầm của tôi là đi xe máy đến Rome!".