MU gây sốc với thương vụ chuyển nhượng trị giá 60 triệu bảng 12/10/2025 13:59

(PLO)- MU gây sốc với thương vụ chuyển nhượng trị giá 60 triệu bảng Anh tại Ngoại hạng Anh, với hai ngôi sao chuẩn bị ra đi

Manchester United muốn tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ và đang để mắt đến một ngôi sao của Premier League mà HLV Ruben Amorim của Red Devils rất hâm mộ và đang để mắt đến tài năng của anh ấy. Tờ Mirror (Anh) bình luận Manchester United âm mưu gây sốc với thương vụ chuyển nhượng trị giá 60 triệu bảng Anh.

Mirror đưa tin, Manchester United đang có kế hoạch chi 60 triệu bảng Anh để chiêu mộ ngôi sao Adam Wharton của Crystal Palace, khi lãnh đạo CLB tin rằng một mức giá trong khu vực đó sẽ đủ tốt để khiến Crystal Palace bán cầu thủ của mình.

Quỷ đỏ không thể tăng cường hàng tiền vệ vào mùa hè vừa qua mặc dù đó là một trong những ưu tiên của họ. Nhưng bây giờ, MU có kế hoạch thực hiện điều đó trước mùa giải tới khi cặp đôi Casemiro và Bruno Fernandes có thể rời MU vào cuối mùa.

Amorim đã theo dõi sát sao sự tiến bộ của Wharton tại Selhurst Park và đã trở thành một người hâm mộ cuồng nhiệt của tiền vệ này, theo tờ The Daily Star (Anh). Và HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha tin rằng cầu thủ 21 tuổi người Anh này có đủ năng lực kỹ thuật để thành công vang dội tại MU.

MU gây sốc với thương vụ chuyển nhượng trị giá 60 triệu bảng Anh nhằm mua Adam Wharton từ Crystal Palace. ẢNH: EPA

Bài báo cho biết thêm cả Kobbie Mainoo và Casemiro đều dự kiến ​​sẽ rời Old Trafford. Kobbie Mainoo chưa ra sân đá chính trận nào tại Ngoại hạng Anh mùa này và có thể sẽ chuyển đến Napoli theo dạng cho mượn vào tháng 1, trong khi Casemiro sẽ hết hạn hợp đồng vào năm sau.

Wharton là một trong những tài năng được săn đón nhất Premier League sau sự thăng tiến vượt bậc trong hai năm qua. Mục tiêu của MU trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của Blackburn trước khi gia nhập Crystal Palace với giá 18 triệu bảng Anh vào tháng 2 năm 2024. Wharton nhanh chóng hòa nhập với Ngoại hạng Anh và giành được một suất trong đội hình tuyển Anh của HLV Gareth Southgate tham dự Euro mùa hè năm đó .

Và tiền vệ chủ lực này cũng đóng vai trò quan trọng dưới thời HLV Oliver Glasner tại Crystal Palace khi họ giành chức vô địch FA Cup và giành quyền tham dự cúp châu Âu, giúp danh tiếng của Wharton ngày càng lớn mạnh.

Trong khi đó, MU đã quyết định chi 200 triệu bảng Anh cho hàng tiền đạo mùa hè này, chiêu mộ Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha nhằm giải quyết vấn đề ghi bàn. Và giờ đây, MU đang nỗ lực lên kế hoạch để thuyết phục Crystal Palace bán ngôi sao triển vọng nhất của họ, sau khi Wharton đã được đồn đoán sẽ chuyển đến MU vào tháng Tám vừa qua.

Crystal Palace luôn sẵn sàng chia tay những tài năng hàng đầu của mình với mức giá hợp lý. Mùa hè vừa qua, họ đã bán Eberechi Eze cho Arsenal với giá 67,5 triệu bảng Anh, trong khi Michael Olise chuyển đến Bayern Munich 12 tháng trước đó.

HLV Ruben Amorim của MU có thể sẽ thiếu một tiền vệ trước khi mùa giải kết thúc. Theo đó, Napoli tự tin sẽ chiêu mộ được Mainoo, người đã có sự thăng tiến vượt bậc như Wharton để giành một suất tham dự Euro 2024, theo dạng cho mượn vào tháng 1 sang năm.