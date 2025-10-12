Tôi đã đưa ra lời đề nghị mua lại MU có thể mang về 20 tỉ USD 12/10/2025 07:01

(PLO)- "Tôi đã đưa ra lời đề nghị mua lại MU có thể mang về 20 tỉ USD, bây giờ tôi có đề xuất mới".

Doanh nhân người Phần Lan Thomas Zilliacus là một trong những người muốn đầu tư khi gia đình Glazer rao bán Manchester United vào năm 2023 và hiện ông đã tiết lộ kế hoạch mới để mua lại "quỷ đỏ" thành Manchester.

Doanh nhân người Phần Lan Thomas Zilliacus vừa công bố một chiến lược mới nhằm thu hút các nhà đầu tư nỗ lực mua lại Manchester United. Trước đó, ông đã đề xuất kế hoạch có thể mang về cho Manchester United số tiền khổng lồ 20 tỉ đô la vào năm 2023.

Zilliacus nằm trong số những ứng cử viên, cùng với Sheikh Jassim và Sir Jim Ratcliffe, cạnh tranh để mua MU, khi gia đình Glazer cân nhắc việc bán một phần hoặc toàn bộ CLB hai năm trước. Cuối cùng, nhà Glazer bán gần 30% cổ phần của mình cho Sir Jim Ratcliffe.

Cựu quan chức của hãng điện thoại lừng danh Nokia Zilliacus tiết lộ rằng nhóm của ông đang phát triển một ứng dụng cho phép người hâm mộ sở hữu một phần nhỏ cổ phần của MU và một phần quyền kiểm soát cách thức vận hành của CLB với mức phí chỉ 400 đô la. "Mô hình Thụy Điển" này, như cách Zilliacus gọi, đã được thử nghiệm và về lý thuyết có thể mang lại tới 20 tỉ USD cho MU, nếu chỉ cần nhắm mục tiêu vào 5% trong số khoảng một tỉ người hâm mộ MU trên toàn thế giới.

Thomas Zilliacus cho biết, "Tôi đã đưa ra lời đề nghị mua lại MU có thể mang về 20 tỉ USD cho CLB". ẢNH: MW

Zilliacus hiện tuyên bố rằng ông một lần nữa sẵn sàng đầu tư vào MU. Zilliacus cho biết, ông sẵn sàng hợp tác với các nhà đầu tư khác, bao gồm cả nhà Glazer và Sir Jim Ratcliffe, giữa những tin đồn liên tục rằng MU đang được rao bán một lần nữa.

Zilliacus nói với tờ Manchester Evening News (Anh): "Tôi sẽ không gặp vấn đề gì khi làm việc với nhà Glazer. Họ thậm chí có thể nắm giữ một vị trí thiểu số mà vẫn có thể tiếp tục hưởng dòng tiền tốt. Nhưng đồng thời, Manchester United có thể được phát triển để một lần nữa trở thành CLB xuất sắc nhất thế giới. Người hâm mộ sẽ hạnh phúc và mọi người đều hạnh phúc. Đó là cách tôi nhìn nhận".

Zilliacus cho rằng bất chấp đề xuất mới của ông và sự sẵn lòng hợp tác với các cổ đông lớn hiện tại ở MU, gia đình Glazer sẽ sớm bán cổ phần của họ. Ông cũng nghi ngờ nhà Glazer sẽ đòi hỏi nhiều hơn giá trị thực tế của MU.

Khi được hỏi liệu nhà Glazer có sớm rời khỏi Old Trafford hay không, Zilliacus trả lời: "Tôi nghĩ là có. Ý tôi là, họ đã kiếm được rất nhiều tiền từ Manchester United rồi. Họ không tạo được thiện cảm tốt với người hâm mộ. Tôi không nghĩ mọi người muốn gắn bó mãi với nhà Glazer. Nhà Glazer đã nhận được nhiều phản hồi tiêu cực.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng nếu giá cả hợp lý, họ sẽ muốn bán. Tôi nghĩ điều đó sẽ sớm xảy ra thôi. Nhưng nhìn vào kinh nghiệm hai năm trước, tôi nghĩ họ sẽ đòi hỏi rất nhiều và họ sẽ đòi hỏi nhiều hơn giá trị thực sự của Manchester United. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có hai cách để nhìn nhận một CLB.

Một là giá trị hiện tại của nó, và hai là tiềm năng phát triển của nó. Nó có thể đáng giá bao nhiêu nếu chúng ta đưa ra những quyết định đúng đắn? Kế hoạch mà tôi thực hiện là thu hút khoảng một tỉ người hâm mộ trên toàn thế giới đến với CLB, đó chính là điều tôi thấy được giá trị thực sự ở CLB này. Giá trị đó rất cao, nghĩa là bạn thực sự có thể biện minh cho mức giá cao hơn mức định giá hiện tại, vì tiềm năng về lượng người hâm mộ mà Manchester United đang nắm giữ".