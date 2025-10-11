Arsenal bị phạt nặng vì chơi xấu MU 11/10/2025 14:18

Arsenal bị phạt nặng vì chơi xấu MU mà liên đoàn bóng đá Anh (FA) nhận thấy rằng điều đó là không thể biện minh được. Tuy nhiên, "pháo thủ" sẽ không phải trả tiền phạt ngay lập tức. Theo đó, Arsenal đã bị FA phạt 500.000 bảng Anh vì không tuân thủ quy định về vé trong trận đấu tại FA Cup với Manchester United hồi đầu năm nay.

Arsenal đã thua ở vòng 3 FA Cup mùa trước trên loạt sút luân lưu trước Manchester United sau khi hai đội hòa 1-1 .Bruno Fernandes đã đưa "quỷ đỏ" vượt lên dẫn trước trong hiệp 2, trước khi Gabriel Magalhaes gỡ hòa cho "pháo thủ".

Mặc dù Diogo Dalot bị đuổi khỏi sân bên phía đội khách, Arsenal vẫn không thể tìm được bàn thắng quyết định để rồi thua 3-5 trên chấm phạt đền. Và chín tháng sau, Arsenal đã bị FA xử phạt vì không cung cấp cho MU 15% số vé đã phát hành theo quy định. MU chỉ được Arsenal cấp 8.000 vé cho người hâm mộ đến sân Emirates, nơi có sức chứa 60.704 người.

Arsenal bị phạt nặng vì chơi xấu MU khi không cung cấp đủ vé cho người hâm mộ "quỷ đỏ" vào sân xem trận đấu tại FA Cup mùa trước. ẢNH: AFP

FA cho biết Arsenal sẽ phải đóng phạt nếu như họ không tuân thủ quy định về việc bán vé trên sân nhà ở mùa này tại FA Cup.

Một tuyên bố của FA có đoạn: "Ủy ban trận đấu chuyên nghiệp (PGB) đã xử phạt Arsenal FC vì vi phạm Luật 192 của FA Cup mùa 2024 - 2025 liên quan đến trận đấu ở vòng 3 với Manchester United FC vào Chủ Nhật ngày 12-1-2025. CLB bóng đá Arsenal bị cáo buộc vi phạm Điều 192 của FA Cup 2024 - 2025 và vấn đề này đã được chuyển đến PGB để xem xét.

PGB kết luận rằng Arsenal FC đã không tuân thủ Luật số 192 của Cúp FA 2024 - 2025 và áp dụng mức phạt treo là 500.000 bảng Anh. Mức phạt này sẽ được hoãn lại cho đến khi Arsenal FC xác nhận rằng họ có thể tuân thủ quy định ở vòng 3 Cúp FA 2025 - 2026 và tiếp tục tuân thủ cho bất kỳ vòng đấu nào tiếp theo của giải đấu trong mùa giải này".

Luật 191 của FA quy định đối với tất cả các trận đấu khác ngoài trận bán kết hoặc chung kết FA Cup, đội khách có quyền yêu cầu bồi thường tới 15% số vé được phát hành, lên tới 9.000 bảng Anh.

Theo quy định, ngay cả khi sân không bán hết vé, các đội khách vẫn phải được chia cùng một tỷ lệ phần trăm vé đã phát hành. Nhưng điều kiện là đội khách phải yêu cầu cung cấp vé trong vòng bốn ngày kể từ ngày bốc thăm.

Luật 192 của FA quy định rằng CLB chủ nhà phải tuân thủ mọi yêu cầu về vé được đưa ra theo luật 191. Tuy nhiên, Arsenal đã vi phạm luật.

Arsenal sẽ tham dự Cúp FA mùa giải mới vào tháng 1 sang năm, khi các trận đấu ở vòng 3 diễn ra. Arsenal đã thi đấu với trang phục toàn màu trắng tại FA Cup trong vài mùa giải gần đây nhằm mục đích nhấn mạnh sự gia tăng của tội phạm dùng dao. Arsenal đã thực hiện chiến dịch "No More Red" nhằm mục đích bảo vệ an toàn cho giới trẻ và ngăn chặn bạo lực liên quan đến dao.