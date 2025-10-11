Một doanh nhân chính thức xác nhận kế hoạch mua lại MU 11/10/2025 13:54

(PLO)- Một doanh nhân chính thức xác nhận kế hoạch mua lại MU khi ông tiết lộ muốn hợp tác với Sir Jim Ratcliffe.

Trong bản tin gán nhãn độc quyền, tờ Manchester Everning News (Anh) tiết lộ doanh nhân chính thức xác nhận kế hoạch mua lại MU là Thomas Zilliacus. Doanh nhân người Phần Lan này khẳng định ông đang soạn thảo một kế hoạch và muốn nắm quyền kiểm soát "quỷ đỏ" thành Manchester.

Doanh nhân người Phần Lan Thomas Zilliacus tuyên bố ông đang có kế hoạch tiếp cận các nhà đầu tư để mua lại Manchester United. Ông cũng cho biết ông muốn hợp tác với đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe và các nhà đầu tư khác.

Zilliacus là người đứng đầu một trong nhiều bên đã nộp hồ sơ chào mua MU vào năm 2023 khi gia đình Glazer tuyên bố họ sẽ chấp nhận bán toàn bộ hoặc một phần "quỷ đỏ". Tuy nhiên, động thái của ông đến quá muộn và tập đoàn hóa dầu INEOS của Ratcliffe đã mua gần 30% cổ phần, đồng thời nắm quyền kiểm soát hoạt động bóng đá của MU.

Tuần này, tin đồn lan truyền rằng MU có thể được bán. Theo đó, ông trùm tổ chức các sự kiện thể thao nhằm quảng bá cho Saudi Arabia là Turki Al-Sheikh tuyên bố rằng một doanh nhân đang "đàm phán nâng cao" với ban lãnh đạo của United.

Phát biểu riêng với Manchester Everning News Sport, Zilliacus tiết lộ rằng ông có kế hoạch tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng, bao gồm cả Ratcliffe, nhằm mục đích mua một phần cổ phần của MU hoặc toàn bộ CLB.

Doanh nhân chính thức xác nhận kế hoạch mua lại MU là Zilliacus. ẢNH: MW

Zilliacus cho biết: "Tuần trước, tôi đã ngồi và suy nghĩ về mọi khả năng đầu tư vào Manchester United và soạn thảo một kế hoạch cơ bản về cách tôi có thể tiếp cận một số bên để xem liệu có thể thực hiện được điều gì đó hay không. Vấn đề ở đây là hợp tác với các bên phù hợp với mục đích duy nhất là đưa Manchester United trở lại vị thế mà họ mong muốn là CLB số một thế giới.

Ý tôi là, tình yêu của tôi dành cho CLB vẫn còn đó và tôi nghĩ cơ hội vẫn còn đó. Vì vậy, tôi thực sự mong muốn có cơ hội được nói chuyện với những người chủ chốt và xem xét những gì có thể làm được. Những người chủ chốt, dĩ nhiên là Ratcliffe, nếu các bên khác cũng muốn tham gia thì thật tuyệt.

Một số nhà đầu tư, tôi nghĩ gần như là tất cả hoặc không có gì, nghĩa là họ sở hữu CLB một mình hoặc họ không quan tâm. Vì vậy, bạn sẽ phải tìm những nhà đầu tư sẵn sàng xem xét điều gì là tốt nhất cho CLB chứ không phải điều gì là tốt nhất cho nhà đầu tư".

Zilliacus khẳng định nếu ông nắm quyền kiểm soát MU, ông sẽ kết hợp một sáng kiến ​​do người hâm mộ khởi xướng và đề nghị của ông sẽ không phải là một cuộc thâu tóm. Ông khẳng định đây là điều mà gia đình Glazer hiện đang phản đối.

"Tôi nghĩ nhà Glazer, thật không may, là một ví dụ điển hình về những người không thực sự quan tâm đến Manchester United, mà chỉ coi nó như một con bò sữa", Zilliacus nói thêm, "Nhưng dù sao đi nữa, họ đã không làm những gì cần phải làm.

Tôi có một chương trình dành cho những người hâm mộ ở nước ngoài, những người không thể đến xem trận đấu. Và chương trình của tôi có thể phát triển theo hướng mang lại nguồn doanh thu mới đáng kể cho Manchester United.

Vì vậy, với số tiền đó, Manchester United có thể làm mọi việc cần thiết để thực sự trở thành CLB bóng đá tốt nhất thế giới, nơi tất cả những cầu thủ giỏi nhất, những HLV giỏi nhất, mọi người đều muốn đến đó".

Zilliacus cũng cho biết ông sẵn lòng làm việc với bất kỳ nhà đầu tư nào, kể cả người từng đề nghị mua MU nhưng bất thành là tỉ phú người Qatar Sheikh Jassim. Zilliacus nói tiếp: "Tôi thực sự không có gì phản đối việc làm việc với những người như Sir Jim Ratcliffe hay bất kỳ nhà đầu tư nào, dù họ là ai. Bởi vì tôi không tham gia vào việc này chỉ để có một chiếc cúp để khoe khoang với người khác.

Tôi tham gia vào đây để biến CLB mà tôi hâm mộ từ năm 12 tuổi thành CLB xuất sắc nhất thế giới. Trái tim tôi tan nát khi chứng kiến ​​mọi thứ diễn ra ngày hôm nay. Manchester United đang ở rất xa vị trí mà CLB đáng lẽ phải đạt được, và có thể đạt được, nếu mọi thứ được quản lý đúng cách.

Khi tôi đưa ra giá thầu, tôi nhận ra nhà Glazer đang chơi một trò chơi mà Sir Jim Ratcliffe, Sheikh Jassim và tôi chỉ cố gắng trả giá cao hơn nhau. Vì vậy, giá cứ tăng cao mãi. Tôi đã công khai nói rằng đây là điều điên rồ, rằng số tiền này nên được sử dụng cho Manchester United chứ không phải để làm giàu thêm cho nhà Glazer.

Vì vậy, tôi đã nói, "Tại sao chúng ta không cùng nhau hợp lực và cùng nhau tiếp quản Manchester United. Tôi vẫn hoàn toàn cởi mở với điều đó và tôi rất vui khi được nói chuyện với Sheikh Jassim hoặc Sir Jim Ratcliffe hoặc bất kỳ nhà đầu tư nào khác về cách chúng ta có thể hợp tác với nhau".