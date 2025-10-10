Chấn động MU sắp đổi chủ 10/10/2025 11:41

Một lời đề nghị mua lại Manchester United đã được Turki Al-Sheikh, một quan chức cấp cao của Saudi Arabia, đề cập đến và tuyên bố rằng thỏa thuận mua lại CLB Ngoại hạng Anh đang ở "giai đoạn hoàn thiện".

Turki Al-Sheikh đã lên tiếng về viễn cảnh một lời đề nghị mua lại MU. Chủ sở hữu đa số của "quỷ đỏ", gia đình Glazer, đã từ chối lời đề nghị mua lại MU từ tập đoàn Qatar của Sheikh Jassim Al-Thani khi họ bán 27,7% cổ phần CLB cho Sir Jim Ratcliffe với giá 1,25 tỉ bảng Anh, nhưng sẽ xem xét các đề nghị trị giá hơn 5 tỉ bảng Anh cho cổ phần của họ tại đội bóng khổng lồ của Premier League.

Gia đình Glazer, những người đã nắm quyền tại Old Trafford trong hai thập kỷ, đã tìm kiếm khoản đầu tư vào MU và cuối cùng đã trao cho Ratcliffe và INEOS một phần cổ phần thiểu số, nhưng vẫn cho phép Ratcliffe nắm toàn quyền kiểm soát các hoạt động bóng đá.

Cho đến nay, ban lãnh đạo mới của MU chưa thực sự thành công, nhưng họ vẫn cam kết với dự án này. Sự tham gia duy nhất hiện tại của Saudi Arabia vào Ngoại hạng Anh là thông qua việc sở hữu Newcastle, nhưng họ vẫn tiếp tục đầu tư mạnh vào các dự án bóng đá.

Chấn động MU sắp đổi chủ khi Turki Al-Sheikh tiết lộ việc mua CLB này đang ở giai đoạn tiến triển. ẢNH: EPA

Al-Sheikh, người có ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức một số cuộc thi quyền Anh lớn trên thế giới, đã lên mạng xã hội và nói: "Tin tốt nhất mà tôi nghe được hôm nay là Manchester United hiện đang trong giai đoạn hoàn tất thỏa thuận bán cho một nhà đầu tư mới... Tôi hy vọng ông ấy sẽ giỏi hơn những chủ sở hữu trước".

Những bình luận chấn động của Turki Al-Sheikh diễn ra trong bối cảnh hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào xung quanh việc nhà Glazer muốn bán MU. Tờ MEN (Anh) đưa tin rằng những người ở Manchester đã rất ngạc nhiên trước những lời đồn đoán về bất kỳ lời đề nghị nào.

Khả năng duy nhất có thể xảy ra với Saudi Arabia là tổ chức một trận giao hữu giữa mùa giải với MU để tăng doanh thu. Al-Sheikh được cho là hiện đang tham gia vào các cuộc thảo luận về việc tổ chức một trận đấu tại Saudi Arabia do ông có tầm ảnh hưởng lớn đối với các sự kiện thể thao.

Đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe, người đã trả lời phỏng vấn vào tuần này và không đề cập gì đến khả năng thâu tóm MU, đã lên tiếng và nhấn mạnh tầm nhìn dài hạn của mình cho đội bóng. Ông ủng hộ quyết định cắt giảm một số nhân sự trong nhiệm kỳ trước, một quyết định gây ra nhiều tranh cãi, nhưng ông khẳng định sẽ mang lại thành quả.

Sir Jim Ratcliffe nói: "Nếu nhìn vào kết quả kinh doanh năm ngoái, chúng tôi có doanh thu cao nhất từ ​​trước đến nay. Lợi nhuận cao thứ hai từ trước đến nay. Những con số đó sẽ còn tốt hơn nữa. Theo quan điểm của tôi, Manchester United sẽ trở thành CLB bóng đá có lợi nhuận cao nhất thế giới. Tôi hy vọng điều đó sẽ mang lại một nền bóng đá phát triển bền vững, lâu dài và chất lượng cao".

Sheikh Jassim trước đây từng tuyên bố sẽ xóa sạch mọi khoản nợ tồn đọng của nửa đỏ thành Manchester và mua lại 100% CLB, nhưng nỗ lực thâu tóm của ông cuối cùng đã thất bại. Khi đó, nhà Glazer đang tìm kiếm một nhà đầu tư, chứ không phải cơ hội bán đứt.

Ở phía bên kia, Manchester City được sở hữu bởi những ông chủ đến từ Trung Đông, điều này đã giúp họ trở thành đội bóng thành công nhất nước Anh trong thập kỷ qua. Hàng triệu đô la từ các ông chủ Abu Dhabi đã giúp Man City chinh phục châu Âu, và gần đây hơn, PSG, đội bóng do người Qatar sở hữu, đã vô địch Champions League.