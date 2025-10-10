Thời điểm tăm tối trong cuộc hôn nhân của Beckham và Victoria 10/10/2025 07:29

Công việc kinh doanh thời trang của vợ David Beckham là Victoria Beckham từng thua lỗ hàng triệu đô la và bộ phim tài liệu mới của Netflix đã tiết lộ những sai lầm đó, bao gồm 70.000 bảng Anh được chi cho... cây cảnh.

Victoria Beckham tiết lộ khoản lỗ hàng triệu bảng Anh của thương hiệu thời trang đã khiến cô rơi vào "nơi tăm tối", khóc lóc mỗi ngày và gây căng thẳng cho cuộc hôn nhân của cô với chồng là David Beckham. Đó là thời điểm tăm tối trong cuộc hôn nhân của Beckham và Victoria.

Vào thời điểm tồi tệ nhất, David Beckham cho biết anh lo sợ doanh nghiệp không thể tồn tại. Sau khi đầu tư hàng triệu đô la tiền mặt, Beckham bắt đầu "lo lắng" về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Victoria cho biết cô cảm thấy "xấu hổ" và phải về nhà để nói chuyện với chồng về việc kinh doanh thất bại. Thậm chí, cô còn cảm thấy "suy sụp" khi nợ nần chồng chất và tinh thần rối bời.

Victoria chia sẻ trong bộ phim tài liệu mới của Netflix: "Công việc này là tất cả đối với tôi, nó hoàn toàn là con người tôi. Nhưng đó là một hành trình đầy chông gai. Tôi gần như mất tất cả. Và đó là một khoảng thời gian đen tối. Tôi từng khóc mỗi ngày trước khi đi làm, bởi vì tôi cảm thấy mình như một lính cứu hỏa.

Chúng tôi lỗ hàng chục triệu đô. Phải, tôi sẽ về nhà với chồng và cũng là đối tác kinh doanh của mình, nên tôi sẽ nói chuyện với anh ấy về chuyện này. Tôi buộc phải nói, anh ấy đã đầu tư, và tôi ghét điều đó. Tôi hoàn toàn ghét nó".

Thời điểm tăm tối trong cuộc hôn nhân của Beckham và Victoria đến từ một khoản đầu tư thua lỗ. ẢNH: NETFLIX

David Beckham nói thêm: “Cả hai chúng tôi ngồi đó. Chúng tôi xem xét số tiền tôi đã đầu tư, và tôi nghĩ một phần của cuộc trò chuyện đó đã khiến tôi đau lòng, bởi vì Victoria là một người phụ nữ đầy tự hào. Khi chúng tôi gặp nhau, cô ấy giàu hơn tôi rất nhiều.

Cô ấy thực sự đã mua căn nhà đầu tiên của chúng tôi ở Hertfordshire, được gọi là cung điện Beckenham. Vậy nên cô ấy phải đến gặp tôi và nói, "chúng ta cần thêm tiền, công ty cần thêm tiền". Điều đó thật khó khăn cho cả hai chúng tôi, vì tôi không có tiền để tiếp tục làm việc này. Và cuối cùng tôi nghĩ, chuyện này không thể tiếp tục được nữa".

Vấn đề nảy sinh là thương hiệu quần áo của Victoria ngày càng có nhiều buổi trình diễn thời trang hoành tráng hơn và tạo dựng tên tuổi trong ngành thời trang với tốc độ nhanh hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp.

Khi họ thảo luận về điều này trong tập thứ hai của loạt phim trên Netflix, Victoria nói: “Thương hiệu đang phát triển và chúng tôi nhận được những đánh giá rất tốt. Cảm giác thật tuyệt. Mọi thứ trông có vẻ tuyệt vời từ bên ngoài, nhưng thực tế là nó đang tuột khỏi tay tôi. Rất nhiều tiền đã được chi tiêu, những khoản tiền lẽ ra không bao giờ nên được chi tiêu. Khoản lỗ quá lớn. David Beckham đã đầu tư rất nhiều.

Nó giống như một quả cầu tuyết lăn xuống núi. Có rất nhiều chất thải. Chúng tôi đang lỗ hàng triệu bảng Anh. Tôi không biết phải làm gì, và tôi quá tuyệt vọng để cứu vãn doanh nghiệp mà tôi hết lòng quan tâm này. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy như mình đang tự hủy hoại chính mình.

Tôi biết đây là chuyện công khai và tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi không nghe ý kiến ​​của bất kỳ ai, cũng không phải ai đó cố tình gây khó dễ. Đó là sự thật. Và tôi đành phải chấp nhận. Tôi như rơi xuống hố và cảm thấy như mình đang ở trong cát lún. Tôi tuyệt vọng".

David Beckham nói: “Điều đó khiến tôi hoảng loạn. Tôi hoảng loạn vì chuyện này, bởi vì tôi chẳng thấy có hy vọng gì để có thể quay trở lại. Chúng tôi luôn đồng ý sẽ hỗ trợ nhau, bất kể chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi lo lắng, điều này không bền vững. Công việc kinh doanh của cô ấy sẽ không thể tồn tại được".

May mắn thay, thương hiệu thời trang này, vốn nhận được nhiều đánh giá tích cực ngay cả khi đang thua lỗ, đã có bước chuyển mình khi Victoria có được đối tác kinh doanh là David Belhassen.

David Belhassen đã xem sổ sách của công ty và định nói không vì thua lỗ lớn. Nhưng ông đã bị thuyết phục phải đầu tư khi vợ ông nói rằng chiếc váy cô đang mặc là một trong những mẫu thiết kế của Victoria và những bộ trang phục đó thật tuyệt vời.

Tuy nhiên, David Belhassen đã phải thực hiện những thay đổi lớn và bị sốc trước những hóa đơn vô lý. David Belhassen cho biết: “Doanh nghiệp đang ở trong tình thế vô cùng khó khăn.

Nhiều năm trời, bà ấy (Victoria) cứ nghe người ta nói những điều bà ấy muốn nghe. Tôi nhớ một trong những khoản chi phí là tiền mua cây cảnh trong văn phòng, vì bà ấy rất thích cây cối, và chi phí đó lên tới khoảng 70.000 bảng Anh một năm. Rồi lại có người đến tưới cây với mức lương 15.000 bảng Anh một năm, và đó mới chỉ là khởi đầu.

Vậy nên tôi đến gặp bà ấy. Tôi quyết định nói thẳng sự thật, tôi không biết bà ấy sẽ phản ứng thế nào. Tôi nói, Victoria, chúng ta phải thay đổi mọi thứ, tái cấu trúc doanh nghiệp, và điều đó sẽ rất đau đớn. Khi tôi nói xong, bà ấy chỉ lắng nghe, rồi im lặng một chút".

Victoria chia sẻ cô phải chịu đựng rất nhiều. ẢNH: NETFLIX

Victoria, người cuối cùng đã đồng ý thực hiện những thay đổi lớn, nói thêm: “Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều. Giờ tôi nghe lại và thấy kinh hoàng. Tôi nghĩ một phần vấn đề là một số người sợ nói “không” với tôi. Thành thật mà nói, đó là sức mạnh của người nổi tiếng. Mọi người nghĩ rằng tôi không quen nghe lời nói “không”.

Tôi sẽ giơ tay đầu hàng và chịu trách nhiệm về những điều lẽ ra tôi có thể làm khác đi. Tôi đang mắc nợ, có rất nhiều điều tôi phải thay đổi. Tôi nhận ra mình đã lạc lối. Tôi cần phải đưa Victoria Beckham trở lại thành Victoria Beckham".

Bộ phim của Netflix kết thúc bằng hình ảnh một show diễn hoành tráng tại Pháp trong Tuần lễ Thời trang Paris năm ngoái. Cả gia đình Beckham đều có mặt, bao gồm cả cậu con trai Brooklyn, người xuất hiện chớp nhoáng trên màn ảnh năm giây cùng vợ, nhưng hiện vẫn đang bất hòa với bố mẹ của mình.