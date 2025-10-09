Onana đưa ra quyết định về tương lai tại MU 09/10/2025 12:32

(PLO)- Andre Onana đưa ra quyết định về tương lai tại MU sau khi nhận thấy những thay đổi ngay lập tức.

Andre Onana đã rời MU theo dạng cho mượn, chuyển đến Trabzonspor vào mùa hè này, nhưng thủ môn người Cameroon này vẫn có ý định trở lại Old Trafford sau khi chứng kiến ​​phong độ được cải thiện ở Thổ Nhĩ Kỳ. Onana đưa ra quyết định về tương lai tại MU

Andre Onana đang được hưởng lợi rất lớn từ việc tạm rời Manchester United chuyển sang chơi cho Trabzonspor dưới dạng cho mượn, nhưng anh vẫn có kế hoạch trở lại đội bóng Ngoại hạng Anh khi thời gian chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc.

Thủ môn người Cameroon bất ngờ bị Quỷ Đỏ đẩy đi vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Trabzonspor đang chi trả toàn bộ mức lương 170.000 bảng Anh/tuần của Onana. Môi trường mới dường như đang mang lại lợi ích cho thủ môn này, người đã trải qua hai năm khó khăn tại Old Trafford.

Được HLV Erik ten Hag chiêu mộ, quãng thời gian của Onana tại Manchester được đánh dấu bằng những sai lầm tai hại thường dẫn đến bàn thua. Vị trí của Onana bị đe dọa khi anh không bắt đầu mùa giải mới với tư cách là thủ môn số 1, và HLV Ruben Amorim đã quyết định ký hợp đồng với thủ môn Senne Lammens vào cuối kỳ chuyển nhượng.

Tuy nhiên, tờ The Sun (Anh) đưa tin Onana đang "cảm nhận được tình yêu" ở Thổ Nhĩ Kỳ và điều đó đang giúp anh tìm lại phong độ tốt nhất. Những người thân cận với Onana thừa nhận thủ môn này đã sa sút tinh thần sau hai mùa giải đầy thử thách và áp lực tại MU.

Andre Onana đưa ra quyết định về tương lai tại MU. ẢNH: EPA

Cựu thủ môn số 1 của Inter Milan Onana cảm thấy thoải mái hơn và lấy lại được sự tự tin tại Trabzonspor, đội đang đứng thứ hai tại giải đấu Thổ Nhĩ Kỳ sau nhà vô địch Galatasaray, và họ đang xem xét khả năng ký hợp đồng dài hạn với anh.

Tuy nhiên, Onana muốn trở lại Manchester, nơi anh hy vọng sẽ tái khẳng định vị thế thủ môn số 1 của mình. Thủ môn Onana thừa nhận rằng anh đã gặp khó khăn ở MU. Lần cuối cùng Onana ra sân cho MU là khi họ bị Grimsby Town đánh bại trên loạt sút luân lưu ở Carabao Cup. Trận đấu tại Blundell Park là một trong những trận thua tệ nhất trong lịch sử gần đây của MU khi Onana lại mắc thêm một sai lầm và không thể cản phá bất kỳ quả phạt đá luân lưu nào.

Ruben Amorim thừa nhận rằng việc thay đổi môi trường là tốt nhất cho tất cả những người liên quan. HLV Amorim của MU nói: “Chúng tôi thấy Andre Onana đã có một mùa giải rất, rất tốt tại Inter Milan. Chất lượng của cậu ấy là điều hiển nhiên. Nhưng chúng tôi là một phần của CLB này và đôi khi, trong khoảnh khắc, mọi thứ có thể trở nên ngày càng khó khăn hơn.

Bạn có thể rất giàu kinh nghiệm, nhưng ở CLB này, áp lực đôi khi rất lớn đến từng chi tiết. Tôi nghĩ chúng tôi hiểu rằng điều này cần phải thay đổi. Đôi khi thật khó để chỉ ra lý do. Vấn đề nằm ở màn trình diễn, ở những khoảnh khắc. Vận rủi đôi khi đã ảnh hưởng đến Onana, ảnh hưởng đến chúng tôi. Chúng tôi đã nghĩ đến việc thay đổi thủ môn".