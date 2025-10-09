HLV lý tưởng tiếp theo của MU thay thế cho Amorim 09/10/2025 07:01

Áp lực lên HLV Ruben Amorim của MU vẫn còn cao khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế, với việc các huyền thoại của đội chủ sân Old Trafford là Gary Neville và Paul Scholes đã lên tiếng, trong đó, Scholes nói về HLV lý tưởng tiếp theo của MU thay thế cho Amorim.

Huyền thoại của Manchester United, Paul Scholes, đã xác định được HLV lý tưởng để thay thế Ruben Amorim dẫn dắt CLB cũ của anh. Kỳ nghỉ quốc tế có thể được xem là cơ hội để vị chiến lược gia đang chịu nhiều chỉ trích này nghỉ ngơi, nhưng tin đồn về người kế nhiệm Amorim vẫn tiếp tục lan truyền nếu ông bị "quỷ đỏ" sa thải.

Chuỗi ba trận thắng liên tiếp trên sân nhà Old Trafford đã giúp vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha tạm thời thoát khỏi nguy cơ bị MU sa thải. Nhưng các huyền thoại của MU thì không cho Amorim có thời gian nghỉ ngơi. Giống như Paul Scholes, Gary Neville muốn thấy sự thay đổi ở CLB cũ nhưng lại kêu gọi một kiểu chuyển đổi khác.

Scholes chỉ ra HLV lý tưởng tiếp theo của MU thay thế cho Amorim là Eddie Howe. ẢNH: EPA

HLV lý tưởng tiếp theo của MU thay thế cho Amorim

Khi sắp kỷ niệm một năm dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford, Amorim đang là chủ đề tranh luận gay gắt về thời gian ông sẽ tại vị. Nhưng trong trường hợp đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe quyết định thay đổi "thuyền trưởng", Paul Scholes biết rõ ông muốn ai nắm quyền.

Nhà vô địch Ngoại hạng Anh 11 lần Scholes đã lên tiếng trong tập mới nhất của chương trình The Overlap. Sau khi một người hâm mộ gợi ý rằng MU có thể buộc phải thay đổi HLV sau kỳ nghỉ quốc tế, Paul Scholes đã nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình. "Eddie Howe, Eddie Howe", Paul Scholes nói, "Tôi không chắc về người bạn của Howe (trợ lý HLV Jason Tindall), nhưng chắc chắn là Howe".

Rõ ràng Scholes rất ấn tượng với những gì HLV Howe đã làm trong việc vực dậy Newcastle, Scholes hy vọng Howe cũng có thể làm được điều tương tự tại Old Trafford. Phải thừa nhận rằng, việc Newcastle thăng hạng lên Premier League trùng với thời điểm quỹ đầu tư công của Saudi Arabia (PIF) mua lại CLB này, nhưng dù sao thì lý lịch của Howe cũng đã nói lên tất cả.

HLV Howe tự hào có tỷ lệ chiến thắng là 50,31% tại Newcastle, tỷ lệ cao nhất từ 1 HLV của Newcastle kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Kevin Keegan kết thúc vào năm 1997. Với những gì Howe đã làm tại Newcastle nhờ nguồn tài chính dồi dào từ PIF, có lý do để tin rằng Paul Scholes đúng khi nói rằng Howe có thể sử dụng sự giàu có của MU một cách hiệu quả hơn.

Neville chỉ trích Amorim và tinh thần của Manchester United

Mặc dù MU bước vào kỳ nghỉ sau chiến thắng 2-0 trước Sunderland, nhưng không phải mọi chuyện đều suôn sẻ với họ. Điều này xảy ra sau khi HLV Ruben Amorim nhắm vào giới truyền thông trước trận đấu, cho rằng những lời chỉ trích thường xuyên nhắm vào hệ thống 3-4-3 mà ông kiên quyết áp dụng đang có tác động.

"Tôi đảm bảo với các bạn rằng các cầu thủ của tôi đang lắng nghe tất cả các ý kiến ​​và họ đang cân nhắc điều đó vì chúng tôi không thắng được trận nào", HLV Amorim của MU nói trước trận đấu với Sunderland, "Họ phải tin tưởng tôi. Vậy nên vấn đề lớn nhất của tôi là các cầu thủ của tôi lại tin tưởng các bạn khi các bạn nói rằng vấn đề của đội bóng nằm ở hệ thống chiến thuật".

Gần đây, những lời chỉ trích nhắm vào hệ thống 3-4-3 của Amorim và việc liệu MU có đủ cầu thủ để vận hành hệ thống đó hay không đã liên tục xuất hiện. Tuy nhiên, Neville đã nhắm vào dàn tài năng hiện tại, cũng như chính Amorim vì đã nuôi dưỡng "tâm lý bào chữa".

"Nếu bình luận của các chuyên gia cứ làm bạn mất bình tĩnh thì bạn không nên chơi cho CLB nữa", Neville nói với Sky Sports. Một số người có thể cho rằng mức độ áp lực hiện tại ở MU đã khác so với thời Neville còn thi đấu, nhưng cựu hậu vệ phải này vẫn dùng kinh nghiệm của mình để chứng minh rằng ngay cả những ngôi sao trẻ, thiếu kinh nghiệm cũng có thể vượt qua những lời bàn tán.

Neville tiếp tục: "Mọi người không nhớ Alan Hansen đã chỉ trích chúng tôi khi chúng tôi có bước đột phá được đưa lên đội 1 MU khi còn là những đứa trẻ. Không phải ông ấy nói rằng bạn không thể giành được bất cứ điều gì với những đứa trẻ đó sao? Đó là trung vệ (Hansen) vĩ đại nhất mọi thời đại vào thời điểm đó đã nói về chúng tôi như thể chúng tôi, bạn biết đấy, kém cỏi và không hề đủ tốt”.

Cựu tuyển thủ Anh Gary Neville đã chỉ trích các cầu thủ Manchester United vì đã để những lời chỉ trích đó ảnh hưởng đến màn trình diễn của họ. Neville hỏi: "Họ không nghĩ rằng chúng tôi đã bị chỉ trích trong suốt sự nghiệp bóng đá của mình sao? Tôi xin lỗi, anh đang chơi cho Manchester United, đó là điều tất yếu, anh phải tiến bộ".

Quan điểm cứng rắn của Amorim trong việc bảo vệ hệ thống 3-4-3 của mình đã trở thành tâm điểm chú ý gần đây. Tuy nhiên, Neville đã xem xét tình hình của MU ở quy mô rộng hơn và kêu gọi cả HLV lẫn ban huấn luyện của Amorim hãy giành chiến thắng bằng mọi cách cần thiết.

"Họ đã hoàn toàn bất lực trong hệ thống", Neville nói thêm, "Nếu không phải do hệ thống, thì cầu thủ là vấn đề, HLV là vấn đề, và tất cả mọi thứ đều là vấn đề nếu bạn thua các trận đấu bóng đá ở mức độ mà họ đang làm".