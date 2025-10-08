Ngôi sao bị MU ruồng bỏ chuẩn bị gia nhập đội bóng của Messi 08/10/2025 13:24

(PLO)- Ngôi sao bị MU ruồng bỏ chuẩn bị gia nhập đội bóng của Messi sau hơn 3 tháng không có CLB.

Lionel Messi chuẩn bị mất hai đồng đội tại Inter Miami vì giải nghệ vào cuối năm 2025 nhưng một cựu hậu vệ của Premier League có thể sớm gia nhập cùng nhà vô địch World Cup 2022 người Argentina. Theo đó, ngôi sao bị MU ruồng bỏ chuẩn bị gia nhập đội bóng của Messi, đó là Sergio Reguilon.

Sergio Reguilon sắp trở lại bóng đá sau ba tháng vắng bóng bằng việc gia nhập Inter Miami, theo nguồn tin từ truyền thông quốc tế. CLB thuộc Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) Inter Miami đang tìm kiếm một hậu vệ trái mới sau khi đồng đội trong đội tuyển Tây Ban Nha của Reguilon, Jordi Alba, xác nhận mùa giải này sẽ là mùa giải cuối cùng của anh.

Regulon, 28 tuổi, đã trở thành cầu thủ tự do kể từ khi rời Tottenham Hotspur khi hợp đồng của anh hết hạn vào tháng 6. Anh đã có năm mùa giải gắn bó với CLB Bắc London nhưng chỉ ra sân 73 lần trong suốt thời gian đó, và được cho mượn tại Atletico Madrid, Manchester United và Brentford.

Theo The Athletic (Anh), Inter Miami "gần" đạt được thỏa thuận với Reguilon. Tuy nhiên, tờ báo này cũng lưu ý rằng Inter Miami dự kiến ​​sẽ không thể cho Reguilon ra sân trong các trận đấu chính thức cho đến mùa giải tới do MLS đã chốt danh sách cầu thủ vào tháng 9.

Ngôi sao bị MU ruồng bỏ chuẩn bị gia nhập đội bóng của Messi, đó là Sergio Reguilon. ẢNH: EPA

Đội bóng của David Beckham đang chuẩn bị cho một mùa hè bận rộn, khi Sergio Busquets cũng sắp giải nghệ. Tương lai lâu dài của hai cựu cầu thủ Barcelona khác, Lionel Messi và Luis Suarez, cũng đang bị đặt dấu hỏi.

Inter Miami đã giành được Supporters' Shield mùa trước nhưng lại thất bại ở vòng play-off của mùa giải. Một cựu ngôi sao khác của Barcelona, ​​Javier Mascherano, đã tiếp quản vị trí HLV trưởng của Inter Miami trước mùa giải 2025 và giúp Inter Miami đảm bảo suất trở lại vòng play-off sớm hơn dự kiến.

Nếu Reguilon gia nhập Inter Miami trước khi bước sang năm mới, anh sẽ được chứng kiến ​​Messi và tất cả những người đồng đội nỗ lực hết mình để giành Cúp MLS. Ngôi sao người Argentina là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Inter Miami mùa này với 32 bàn thắng trên mọi đấu trường, ngang bằng với Denis Bouanga của Los Angeles FC với 24 bàn thắng tại MLS.

Nhà vô địch World Cup Messi đã nhận ra sự nghiệp của mình không còn lâu nữa. Messi đã thể hiện một hình ảnh đầy cảm xúc sau trận đấu được cho là cuối cùng anh chơi cho tuyển Argentina trên sân nhà. "Tôi vẫn chưa quyết định về World Cup 2026", Messi nói vào thời điểm đó. "Tôi sẽ kết thúc mùa giải, sau đó sẽ có giai đoạn tiền mùa giải, và vẫn còn sáu tháng nữa. Vậy nên hãy cùng chờ xem tôi cảm thấy thế nào”.

Reguilon từng đối đầu với Messi, Suarez, Busquets và Alba trong trận El Clasico năm 2019 khi Barca đánh bại Real Madrid tại Bernabeu. Anh cũng từng đá chính hai lần đối đầu với CLB xứ Catalan khi còn khoác áo Sevilla và hai lần vào sân từ ghế dự bị trong màu áo Atletico Madrid mùa giải 2023 - 2024.

Reguilon chỉ ra sân sáu lần cho Spurs trong mùa giải cuối cùng trở lại Bắc London, bốn trận ở giải Ngoại hạng và hai trận ở các cúp quốc nội. Anh bị Ange Postecoglou loại khỏi đội hình cúp châu Âu trong hành trình chinh phục vinh quang Europa League mùa trước, nhưng đã đến dự trận chung kết ở Bilbao và được phát hiện đang nói chuyện với cựu đồng đội tại MU, Alejandro Garnacho trên sân San Mames. Reguilon từng có thời gian rất ngắn vài tháng thi đấu cho MU dưới dạng cho mượn từ Tottenham. Tuy nhiên, sau đó MU ruồng bỏ Reguilon, trả anh trở lại Tottenham.