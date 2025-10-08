MU lời to trong thương vụ mua ngôi sao có mức định giá 100 triệu bảng Anh 08/10/2025 12:47

(PLO)- MU lời to trong thương vụ mua ngôi sao có mức định giá 100 triệu bảng Anh, nó cho thấy "quỷ đỏ" hiểu rất rõ thực tế trong vụ chuyển nhượng Sesko khi quyết định của HLV Ruben Amorim được chứng minh là đúng.

Benjamin Sesko đã ghi bàn trong cả hai lần ra sân gần nhất tại Premier League cho MU, khi tiền đạo người Slovenia này bắt đầu tìm được chỗ đứng tại Old Trafford. Điều này cho thấy, MU hiểu rõ thực tế vụ chuyển nhượng Sesko vào mùa hè vừa qua và họ đã lời to trong thương vụ này.

Manchester United đã chi mạnh tay trong mùa hè này, đặc biệt là ở hàng tiền đạo, nhằm cải thiện hàng công của HLV Ruben Amorim, với bản hợp đồng đình đám Benjamin Sesko. Cầu thủ 22 tuổi này đã chuyển đến Old Trafford từ RB Leipzig với mức phí ban đầu là 66,3 triệu bảng.

Phí chuyển nhượng có thể tăng lên 74 triệu bảng Anh nếu Sesko đáp ứng được các điều khoản bổ sung, khi MU đã đánh bại đối thủ cạnh tranh là Newcastle United để có được chữ ký của anh vào mùa hè này.

Mặc dù Sesko khởi đầu chậm chạp tại MU, Amorim bắt đầu thấy được tiềm năng mà Sesko mang lại cho đội hình "quỷ đỏ" thành Manchester, khi tiền đạo 22 tuổi này ghi bàn trong hai trận đấu gần nhất tại Premier League.

MU lời to trong thương vụ mua ngôi sao có mức định giá 100 triệu bảng Anh. ẢNH: EPA

Sesko đã ghi bàn trong trận thua 3-1 trước Brentford nhưng cũng ghi bàn thắng thứ hai trong chiến thắng 2-0 của MU trước Sunderland vào cuối tuần trước ở Premier League trên sân nhà Old Trafford.

MU đã gặp khó khăn trong việc ghi bàn trong những mùa giải gần đây khi Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee và Marcus Rashford đều không thể cung cấp bàn thắng một cách ổn định. Hai trong số ba cầu thủ này đã rời MU vào mùa hè, để lại cho Sesko trách nhiệm là cầu thủ ghi bàn chính.

Tính đến ngày 6-10, CIES định giá cầu thủ quốc tế người Slovenia Sesko ở mức từ 109 triệu euro đến 119 triệu euro (94,6 triệu bảng Anh đến 103,33 triệu bảng Anh). Tiền đạo người Slovenia hiện là cầu thủ có giá trị nhất của MU. Nếu quay lại ngày 19-6, đầu năm nay, mức định giá của tiền đạo này được cho là vào khoảng 90-117 triệu euro (78,1-101,9 triệu bảng Anh). MU trả giá thấp hơn đáng kể mà vẫn có được Sesko.

Trước khi tập trung cùng đội tuyển Slovenia, Sesko đã úp mở về những màn trình diễn ấn tượng hơn trong tương lai. "Chưa đâu", Sesko trả lời kênh MUTV khi được hỏi liệu chúng ta đã bắt đầu thấy được phong độ tốt nhất của anh tại MU hay chưa, "Chắc chắn là vẫn còn rất nhiều điều phải trải qua. Tôi vẫn đang dần quen với việc đọc vị cầu thủ, kết nối với họ nhiều hơn. Tôi tin mình có thể chơi tốt hơn nữa và sẽ cố gắng thể hiện điều đó".