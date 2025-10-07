Tuchel gây sốc khi triệu tập cầu thủ 20 tuổi vào tuyển Anh 07/10/2025 12:00

(PLO)- HLV Thomas Tuchel gây sốc khi triệu tập cầu thủ 20 tuổi vào tuyển Anh lần đầu tiên, khi cầu thủ này mới đá 15 trận đấu tại Premier League.

HLV Thomas Tuchel đã công bố danh sách triệu tập tuyển Anh chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 trong tháng 10 với khá nhiều bất ngờ. Trong đó, HLV Thomas Tuchel gây sốc khi triệu tập cầu thủ 20 tuổi vào tuyển Anh lần đầu tiên.

Tuchel, 52 tuổi, đã công bố đội hình tuyển Anh vào cuối tuần trước cho các trận đấu sắp tới với xứ Wales cũng như Latvia và gây ra một vài bất ngờ trong sự lựa chọn của mình. Và bất ngờ tiếp tục xảy ra ba ngày sau đó khi cầu thủ chủ chốt của Manchester City là Nico O'Reilly được Tuchel lần đầu tiên triệu tập vào tuyển Anh.

O'Reilly, 20 tuổi, được gọi muộn sau khi đội trưởng của Chelsea Reece James buộc phải rút khỏi tuyển Anh. James đã bị chấn thương trong trận thắng 2-1 trước Liverpool tại Premier League ở Stamford Bridge vào tuần trước.

O'Reilly có thể sẽ ra mắt đội tuyển Anh trong trận giao hữu với xứ Wales tại Wembley vào thứ năm (giờ quốc tế) hoặc trận vòng loại World Cup 2026 với Latvia vào thứ ba tuần sau. Tiền vệ của Man City này đã chơi cho Tam sư từ cấp độ U-15 đến U-20.

Tuchel gây sốc khi triệu tập cầu thủ 20 tuổi vào tuyển Anh là O'Reilly. ẢNH: Sportimage

O'Reilly đã có một pha kiến ​​tạo trong chín lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này cho đoàn quân của HLV Pep Guardiola. Cầu thủ số 8 đa năng này chỉ có 15 lần ra sân ở Premier League kể từ khi ra mắt đội một cho Citizens vào năm 2024.

Nhưng O'Reilly đã đá chính ở 7 trong 9 trận đấu của Man City mùa này. Việc đưa O'Reilly vào đội hình Tam sư không phải là quyết định bất ngờ duy nhất của chiến lược gia người Đức Tuchel khi công bố đội hình tuyển Anh.

HLV Thomas Tuchel cũng loại siêu sao Jude Bellingham của Real Madrid ra khỏi đội hình vì dù Bellingham đã bình phục chấn thương.

Tuchel cho biết: "Trại huấn luyện gần nhất chỉ diễn ra cách đây ba tuần rưỡi. Tinh thần đồng đội và sự phối hợp ăn ý đã ở mức cao nhất từ ​​trước đến nay. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định gọi lại đội hình trên trong đợt tập trung lần này để những thứ mà chúng tôi bắt đầu xây dựng trở nên vững chắc hơn.

Có cầu thủ nào xứng đáng ở lại với chúng tôi không? Chắc chắn là có. Liệu có cách nào để các cầu thủ không được gọi lần này trở lại tuyển Anh thông qua màn trình diễn không? Chắc chắn là 100%. Chúng tôi nghĩ đây là vị trí tốt nhất và đơn giản nhất. Các cầu thủ phải cạnh tranh để có một suất trong đội hình và được ra sân.

Jude Bellingham là một cầu thủ rất đặc biệt và đối với những cầu thủ đặc biệt thì có thể có những quy tắc đặc biệt, nhưng đối với trại huấn luyện này, chúng tôi nghĩ rằng sẽ giữ nguyên quyết định của mình là tiếp tục sử dụng cùng một đội.

Còn một vấn đề nữa là Bellingham vẫn chưa lấy lại được nhịp độ thi đấu và chưa hoàn thành một trận đấu trọn vẹn cho đến tận bây giờ và chỉ mới bắt đầu một trận đấu. Bellingham muốn được triệu tập vào tuyển Anh. Chúng tôi đã gọi điện nhưng anh ấy vẫn chưa hoàn thành trận đấu nào như tôi đã nói".

Tuchel đã lên tiếng về việc loại Bellingham. ẢNH: PA

Tuchel cũng quyết định loại hai đồng đội của O'Reilly tại Man City là Phil Foden và Jack Grealish, người hiện đang chơi cho Everton dưới dạng cho mượn, mặc dù cả hai cầu thủ này đều có khởi đầu mùa giải khá tích cực.