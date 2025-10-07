Hé lộ giá trị tài sản ròng của Ronaldo 07/10/2025 07:01

Cristiano Ronaldo có thể trở lại đối đầu với đội bóng cũ Manchester United trong trận giao hữu giữa mùa giải. Tuần này, có nhiều nguồn tin cho rằng Quỷ đỏ đang gặp khó khăn về tài chính và đang cân nhắc một chuyến du đấu mùa đông đến Trung Đông để bù đắp khoản lỗ do không giành được vé dự cúp châu Âu, cũng như việc bị loại sớm khỏi Carabao Cup.

Việc không có lịch thi đấu giữa tuần đồng nghĩa với việc đoàn quân của HLV Ruben Amorim chắc chắn có nhiều cơ hội thi đấu giao hữu hơn so với các đối thủ Ngoại hạng Anh để tăng doanh thu. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha Amorim thừa nhận điều này, gần đây phát biểu: "Chúng tôi phải làm vậy. Chúng tôi biết điều đó khi bỏ lỡ cơ hội dự cúp châu Âu. Chúng tôi có người hâm mộ, chúng tôi có ngân sách, chúng tôi phải bù đắp rất nhiều thứ".

Các trận giao hữu tại UAE và Saudi Arabia, nơi Al Nassr của Ronaldo hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League, được cho là những lựa chọn tiềm năng của MU. Tuy nhiên, MU chưa có xác nhận chính thức nào, bởi họ vẫn đang trong giai đoạn đàm phán ban đầu với các bên liên quan và xem xét các ngày thi đấu tiềm năng, trong khi AC Milan và Sevilla cũng được xem là những đối thủ tiềm năng.

Nếu trận đấu hấp dẫn giữa MU và Al Nassr được chốt, đây sẽ là lần đầu tiên Ronaldo đối đầu với đội bóng cũ kể từ khi anh rời đi với những bất đồng vào năm 2022. Ronaldo từng có mâu thuẫn với HLV Erik ten Hag tại MU khi anh từ chối vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 2-0 trước Tottenham.

Georgina Rodriguez khoe nhẫn cưới trên Instagram. ẢNH: INSTAGRAM GEORGINA

Dưới đây là những thông tin mới nhất về biểu tượng bóng đá người Bồ Đào Nha, bao gồm cả cuộc sống gia đình và giá trị tài sản ròng của Ronaldo.

Kế hoạch đám cưới

Sau nhiều năm đồn đoán, Ronaldo cuối cùng đã đính hôn với người bạn đời lâu năm Georgina Rodriguez vào mùa hè này. Người mẫu mang hai dòng máu Argentina-Tây Ban Nha thông báo tin vui trên mạng xã hội vào tháng 8 cùng bức ảnh chiếc nhẫn kim cương hình oval khổng lồ, kèm theo dòng chữ "Vâng, em đồng ý. Trong cuộc đời này và trong suốt cuộc đời này" bằng tiếng Tây Ban Nha.

Cặp đôi gặp nhau tại một cửa hàng Gucci ở Madrid, nơi Georgina làm trợ lý bán hàng, trong thời gian Ronaldo thi đấu cho Real Madrid. Họ mô tả đây là "tình yêu sét đánh". Chín năm sau, họ đang lên kế hoạch cho ngày cưới.

Chi tiết về thời điểm diễn ra ngày trọng đại của Ronaldo vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, có thông tin ​​cho rằng, đám cưới của Ronaldo có thể diễn ra sau ngày 19-7 năm 2026, thời điểm World Cup 2026 kết thúc.

Giấc mơ của Ronaldo là được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup lần đầu tiên và ngay sau đó là ngày cưới. Cặp đôi có thể quyết định tổ chức lễ cưới tại quê nhà Bồ Đào Nha của Ronaldo, trong khi tờ Daily Mail (Anh) cho rằng một lễ cưới hoành tráng với sự góp mặt của dàn sao đình đám có thể tiêu tốn hơn 10 triệu bảng Anh.

Giá trị tài sản ròng của Ronaldo

Tính đến năm nay, giá trị tài sản ròng của Ronaldo ước tính vào khoảng 600 triệu đến 1 tỉ bảng Anh. Chỉ riêng hợp đồng với Al Nassr đã giúp Ronaldo trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, với mức lương khổng lồ lên tới 219,5 triệu bảng Anh mỗi năm.

Giá trị tài sản ròng của Ronaldo là rất lớn. ẢNH: INSTAGRAM RONALDO

Vào tháng 6, cựu binh này đã được tăng lương để giữ anh ở lại Al Nassr đến năm 42 tuổi, với một thỏa thuận đáng kinh ngạc trị giá tối thiểu 492 triệu bảng Anh trong hai năm. Ngoài ra, Ronaldo còn nhận được khoản tiền thưởng ký hợp đồng 24,5 triệu bảng Anh, sẽ tăng lên 38 triệu bảng Anh nếu anh kích hoạt năm thứ hai của hợp đồng. Ronaldo cũng sẽ được trao một phần cổ phần của Al Nassr.

Bên cạnh thu nhập từ bóng đá, khối tài sản khổng lồ của Ronaldo còn đến từ nhiều hợp đồng quảng cáo, đáng chú ý nhất là với Nike, nơi anh có hợp đồng trọn đời trị giá 1 tỉ USD (742 triệu bảng Anh). Ronaldo cũng có hợp đồng với Armani, Tag Heuer, Kickoff, Herbalife, Livescore, Clear, Binance, PokerStars và Castrol.

Ronaldo cũng chứng tỏ mình là một doanh nhân tài ba với thương hiệu quần áo CR7 và chuỗi khách sạn riêng. Ronaldo đã mua một siêu du thuyền trị giá 5,5 triệu bảng Anh vào năm 2020, sở hữu bộ sưu tập xe hơi trị giá hàng chục triệu bảng Anh và một máy bay riêng Global Express 6500 được cho là trị giá 61 triệu bảng Anh.

Về con trai cả của Ronaldo

Con cả trong số năm người con của Ronaldo, Cristiano Ronaldo Jr, 15 tuổi, đang nối nghiệp cha mình với khát vọng trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Cầu thủ trẻ này đã chơi ở các học viện đào tạo của Juventus và Manchester United trong thời gian cha anh còn thi đấu cho 2 CLB trên, và hiện đang chơi cho đội trẻ Al Nassr.

Ronaldo và con trai. ẢNH: INSTAGRAM RONALDO

Ronaldo Jr sinh ra tại Mỹ và cũng từng khoác áo cấp độ trẻ của Tây Ban Nha, nhưng quyết định theo bước người cha huyền thoại chơi cho đội trẻ Bồ Đào Nha. Ronaldo Jr đã có trận ra mắt đội U-15 Bồ Đào Nha gặp Nhật Bản vào tháng 5 và ghi hai bàn thắng đầu tiên vào lưới Croatia chỉ vài ngày sau đó.

Sau lần đầu ra sân cho đội U-15 Bồ Đào Nha của cậu con trai cả, Ronaldo đã chia sẻ niềm tự hào trên mạng xã hội. "Chúc mừng màn ra mắt của @selecaoportugal, con trai ạ", Ronaldo viết, "Rất tự hào về con!".