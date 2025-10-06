Sai lầm nghiêm trọng trong trận MU thua Brentford 06/10/2025 11:45

MU cảm thấy bị bất công sau khi hậu vệ Nathan Collins của Brentford thoát khỏi thẻ đỏ sau khi phạm lỗi với Bryan Mbeumo trong vòng cấm trong trận thua 3-1 ở vòng 6 Premier League. Bây giờ, Trưởng ban trọng tài chuyên nghiệp bóng đá Anh(PGMOL) Howard Webb thừa nhận trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận MU thua Brentford.

Cụ thể, tờ Mirror (Anh) đưa tin, trưởng ban trọng tài Howard Webb đã thừa nhận với Manchester United rằng họ là nạn nhân của một sai lầm lớn trong trận thua 1-3 trước Brentford. Trận thua này gây áp lực lớn lên HLV Ruben Amorim của MU.

Bruno Fernandes đã bị Caoimhin Kelleher cản phá thành công quả phạt đền sau khi pha phạm lỗi của Nathan Collins với Bryan Mbeumo trong vòng cấm mở ra cơ hội cho họ lật ngược thế cờ vào thời điểm MU bị Brentford dẫn 2-1. Mặc dù Brentford chịu phạt đền nhưng họ cũng may mắn vì Collins thoát chiếc thẻ đỏ trực tiếp.

Collins ngăn cản cơ hội ghi bàn mười mươi của Mbeumo giữa lúc trước mặt Mbeumo chỉ còn mỗi thủ môn. Thông thường, trọng tài sẽ rút thẻ đỏ trong tình huống này nhưng cuối cùng ông và VAR không làm điều đó vì cho rằng Mbeumo vẫn chưa kiểm soát được bóng.

Howard Webb thừa nhận trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận MU thua Brentford. ẢNH: SKY SPORTS

Trọng tài Craig Pawson đã quyết định không rút thẻ đỏ và quyết định của ông đã được VAR giữ nguyên. Một tuyên bố được đưa ra sau trận đấu từ trung tâm trọng tài Premier League để giải thích lý do, "Quyết định thổi phạt đền của trọng tài đã được VAR kiểm tra và xác nhận, với việc Collins được cho là đã kéo Mbeumo lại. VAR cũng kiểm tra quyết định rút thẻ vàng của trọng tài đối với Collins và xác định Mbeumo không kiểm soát được bóng".

Quyết định đó đã bị nhiều người đặt câu hỏi và rõ ràng đã ảnh hưởng đến trận đấu, khi Brentford giữ nguyên 11 cầu thủ trên sân và tiếp tục ghi bàn ấn định tỉ số 3-1 vào cuối trận. Tờ Daily Mail (Anh) cho biết MU đã viết thư cho Ban trọng tài chuyên nghiệp để yêu cầu giải thích vì họ cảm thấy mình bị đối xử bất công.

Giám đốc điều hành của MU Omar Berrada và giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox đã nhận được phản hồi từ trưởng ban PGMOL Webb, người thừa nhận rằng trọng tài chính Pawson và VAR đã mắc lỗi và Collins đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ. Đây không phải là lần đầu tiên Webb thừa nhận một lỗi nghiêm trọng trong mùa giải này, và cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Mark Halsey đã rất kinh ngạc trước lỗi này.

Halsey nói với tờ The Sun (Anh): “Tuyên bố từ Trung tâm trọng tài Premier League cho biết Mbeumo không kiểm soát được bóng. Luật không quy định về việc kiểm soát bóng. Vấn đề nằm ở khả năng kiểm soát bóng. Theo tôi, tuyên bố của Match Centre Premier League hoàn toàn vô nghĩa và rõ ràng là một sự phủ nhận cơ hội ghi bàn".

Tuần này, Webb cũng đã lên tiếng bảo vệ quyết định hủy quả phạt đền của Arsenal trước Newcastle sau pha va chạm giữa tiền đạo Viktor Gyokeres và thủ môn Nick Pope trong vòng cấm. "VAR đã kiểm tra quả phạt đền", Webb giải thích trên chương trình Match Officials Mic'd Up của Ngoại hạng Anh.

Khi Nick Pope làm điều đó, anh ấy thấy rõ Gyokeres chạm vào bóng, đẩy bóng về phía trước một chút nhưng sau đó, điều quan trọng là Nick Pope cũng chạm bóng rất rõ khi anh ấy bước về phía trước bằng chân phải và làm chệch hướng đi của bóng. Trọng tài chính đã không ghi nhận được điều đó trên sân".