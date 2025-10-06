Beckham thừa nhận hoảng loạn 06/10/2025 07:01

David Beckham và Gary Neville đã hoàn tất việc tiếp quản Salford City vào đầu năm nay sau khi Neville nhờ đến sự giúp đỡ của đồng đội cũ ở Manchester United. Đồng chủ sở hữu Inter Miami Beckham thừa nhận hoảng loạn sau tiết lộ của Neville.

Theo đó, David Beckham thừa nhận anh "thực sự lo lắng" sau khi Gary Neville tiết lộ tình hình tài chính khó khăn của Salford City FC. Các huyền thoại của Manchester United đã hợp tác với các cổ đông khác để nắm quyền kiểm soát đội bóng đang chơi ở League Two vào đầu năm nay.

Năm 2024, Neville mua lại cổ phần của doanh nhân Peter Lim và sau đó hợp tác với cựu đồng đội tại Old Trafford để nắm quyền sở hữu Salford City. Động thái này diễn ra sau khi Neville tìm đến Beckham để xin hỗ trợ khi anh phát hiện ra Salford City đang bên bờ vực sụp đổ tài chính.

Beckham thừa nhận hoảng loạn sau thông báo của Neville. ẢNH: EPA

Trả lời phỏng vấn The Athletic (Anh), cựu đội trưởng đội tuyển Anh và hiện là đồng sở hữu Inter Miami Beckham tiết lộ anh vô cùng lo lắng trước tiết lộ của Neville. Beckham thừa nhận hoảng loạn: "Tôi rất hiếm khi hoảng loạn, nhưng khi Gary Neville đến gặp tôi và nói "Được rồi, tình hình là thế này, chúng ta cần tìm cách cứu vãn CLB", tôi đã rất lo lắng.

Gary Neville muốn cứu CLB hơn bất kỳ ai, vì anh đã cam kết với Salford ngay từ ngày đầu tiên. Tôi đã dành nhiều thời gian ở đó nhưng tôi biết Salford có ý nghĩa như thế nào với Gary Neville.

Tôi biết những người trong CLB Salford City có ý nghĩa thế nào với Neville. Tôi biết người hâm mộ có ý nghĩa thế nào với anh ấy. Việc anh ấy nói "chúng ta cần giải quyết chuyện này"... Anh ấy rất hiếm khi giao cho tôi bất cứ việc gì, nên tôi biết đây là điều chúng tôi phải làm".

Sau khi Beckham thừa nhận hoảng loạn, anh nói thêm: "Thậm chí không cần hỏi tôi, câu trả lời chắc chắn sẽ là "có", vì nhiều lý do. Đó là những giá trị mà chúng tôi luôn có khi còn nhỏ, với gia đình, với bố mẹ, và với con cái chúng tôi bây giờ. Chúng tôi là một phần của một CLB bóng đá này, luôn quan tâm đến mọi người, đến các cầu thủ và người hâm mộ. Đó là lúc chúng tôi biết mình cần phải thực hiện điều này".

David Beckham, 50 tuổi tiết lộ họ có kế hoạch hai năm gây quỹ hàng triệu đô la cho Salford City, nhưng họ đạt được mục tiêu nhanh hơn dự kiến ​​rất nhiều. Beckham nói: "Nhóm chúng tôi tập hợp lại còn muốn đầu tư nhiều hơn cả những gì chúng tôi mong đợi.

Họ đã ngồi với Gary Neville, nghe về dự án và biết chính xác chúng tôi muốn đưa CLB đi đến đâu. Đó là lúc chúng tôi đi từ việc cần - tôi nghĩ con số ban đầu là 12-14 triệu đô la - đến việc cuối cùng chúng tôi đã huy động được khoảng 30-40 triệu đô la.

Khi chúng tôi đạt được điều đó, Gary Neville đã rất xúc động. Đó chính điều ý nghĩa đối với anh ấy và đó chính là niềm đam mê mà bạn cần. Nếu chúng tôi không làm điều đó, CLB sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng".

Neville ca ngợi Beckham là "người thay đổi cục diện" trong quá trình phát triển của Salford City, đồng thời đảm bảo với người hâm mộ vào thời điểm anh tiếp quản rằng mọi thứ sẽ chỉ được cải thiện.

Sau thông báo về việc sở hữu Salford City, cựu cầu thủ của MU Neville cho biết: "Tôi rất đam mê Salford City. Đây là một mối quan hệ đối tác độc đáo với nhiều tư duy và chuyên môn đa dạng, được gắn kết bởi tình yêu bóng đá.

Bóng đá sẽ là ưu tiên hàng đầu, tuy nhiên điều quan trọng là chúng ta phải đưa CLB Salford City hướng tới sự bền vững trong bốn đến năm năm tới. Tôi rất mong chờ phần tiếp theo của hành trình này".