5 điểm nhấn trong trận thắng của MU: Sesko, Lammens và hơn thế nữa 05/10/2025 13:09

(PLO)- 5 điểm nhấn trong trận thắng của MU trước Sunderland ở vòng 7 Premier League, trong đó có việc Sesko ghi bàn và thủ môn Lammens có màn ra mắt hoàn hảo.

HLV Ruben Amorim chứng kiến ​​MU của mình giành chiến thắng rất cần thiết với tỉ số 2-0 trước Sunderland trên sân nhà Old Trafford ở vòng 7 Premier League trước kỳ nghỉ quốc tế nhờ các bàn thắng của Mason Mount và Benjamin Sesko.

Mọi thứ cuối cùng đã vào guồng với Manchester United vào một ngày quan trọng đối với HLV Ruben Amorim, người sẽ có thể tận hưởng một chút thời gian nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ quốc tế sau chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Sunderland.

Áp lực và sự soi mói ngày càng gia tăng đối với Amorim trong những tuần gần đây do phong độ kém cỏi của MU, và việc MU bước vào kỳ nghỉ quốc tế với một kết quả tích cực là điều bắt buộc. Mason Mount tỏa sáng với một pha dứt điểm sắc bén ở phút thứ tám ghi bàn mở tỉ số cho MU sau khi pha kiến tạo của Bryan Mbeumo.

Đội chủ nhà MU tiếp tục tấn công với việc thủ môn Robin Roefs phải làm việc hết công suất cản phá các pha dứt điểm của Amad, Mbeumo và Bruno Fernandes. Nhưng anh đã bất lực ở phút thứ 30 khi Benjamin Sesko ghi bàn thắng đầu tiên trên sân nhà Old Trafford, mở ra chiến thắng chắc chắn cho MU.

Amorim đã tạm thời giảm được áp lực. ẢNH: EPA

Cả hai đội đều có những cơ hội ăn miếng trả miếng trong hiệp hai, nhưng MU không gặp quá nhiều khó khăn khi họ đã hoàn thành trận đấu với chiến thắng 2-0 trước Sunderland. Dưới đây là 5 điểm nhấn trong trận thắng của MU trước Sunderland.

1. MU đã thắng trong trận buộc phải thắng

Dù mới chỉ là cuối tuần đầu tiên của tháng 10, nhưng đây là trận đấu bắt buộc phải thắng đối với Amorim và MU. Và bất chấp tất cả những lời chỉ trích nhắm vào HLV người Bồ Đào Nha và đội bóng của ông, MU đã làm được điều đó.

MU chơi trôi chảy hơn nhiều và trông đúng như những gì người ta mong đợi ở họ khi tiếp đón Sunderland trên sân nhà Old Trafford, với tất cả sự tôn trọng dành cho đội khách. Amad đã chơi cực kỳ hiệu quả ở vị trí hậu vệ cánh phải, và Bruno Fernandes, mặc dù lại chơi lùi sâu, đã tham gia rất nhiều vào các pha tấn công và chỉ bị từ chối một bàn thắng nhờ pha cứu thua xuất thần của Roefs.

Vào một ngày mà mọi thứ phải thay đổi, MU đã vùng lên. Họ có thể - và có lẽ nên - ghi thêm bàn thắng, nhưng kết quả này vẫn có thể là khởi đầu cho mùa giải của họ, nhất là lần đầu tiên MU giữ sạch lưới ở mùa này.

Lammens có màn debut hoàn hảo cho MU. ẢNH: EPA

2. Lammens có màn ra mắt hoàn hảo

MU đang rất cần một thủ môn chất lượng, khi cả Altay Bayindir lẫn Andre Onana đều không gây ấn tượng dưới thời Amorim. Lammens đã thi đấu rất tự tin và không mắc sai lầm nào trong điều kiện khó khăn.

Nếu Lammens muốn trở thành thủ môn số 1 của MU trong thời gian dài, thì anh đã không bỏ lỡ cơ hội với màn trình diễn xuất sắc này, giúp MU giữ sạch lưới lần đầu tiên trong mùa giải.

3. Sesko lại ghi bàn

MU đã chi 200 triệu bảng Anh để giải quyết vấn đề ghi bàn vào mùa hè, và giờ đây có những dấu hiệu cho thấy tình hình có thể đang thay đổi. Sesko, tân binh đắt giá của MU, hiện đã ghi bàn trong hai trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, trong khi Mbeumo có pha kiến ​​tạo đầu tiên cho MU.

5 điểm nhấn trong trận thắng của MU, trong đó có bàn đầu tiên của Sesko trên sân nhà Old Trafford. ẢNH: EPA

Một số pha tấn công của MU khá tinh tế. Đường chuyền của Mbeumo cho Mount thật đẹp mắt, và pha dứt điểm của cựu tiền vệ Chelsea đã thể hiện rõ điều đó, trong khi Sesko dần thích nghi với Premier League và đang có phong độ cao tại MU.

Vẫn còn quá sớm để nói về việc Sesko sẽ tỏa sáng rực rỡ ở MU, khi những tân binh của MU sẽ bị soi xét kỹ lưỡng về hiệu quả, xét đến chi phí mà "quỷ đỏ" đã bỏ ra mua họ. Nhưng miễn là các bàn thắng và đường kiến ​​tạo tiếp tục đến, như Sesko và Mbeumo đã làm, thì sẽ chẳng có gì phải phàn nàn.

4. Roefs là ngôi sao của Sunderland

Trong khi mọi người đều bàn tán về màn debut của Lammens, thì Roefs mới là người tỏa sáng trong hiệp một với một loạt pha cứu thua xuất sắc, đặc biệt là một pha cứu thua đẳng cấp thế giới bay người dùng những đầu ngón tay chạm bóng khiến cú sút của Bruno Fernandes đưa bóng vào cột dọc trong hiệp một.

Sunderland đã có khởi đầu tốt đẹp khi trở lại giải đấu hàng đầu nước Anh nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc gây khó dễ cho MU, đội bóng cuối cùng đã cho thấy dấu hiệu hứa hẹn về sự hồi sinh của mình.

5 điểm nhấn trong trận thắng của MU, trong đó có việc hàng thủ MU lần đầu tiên giữ sạch lưới ở mùa này. ẢNH: EPA

5. Amorim đưa ra những quyết định quan trọng đúng đắn

Hôm nay là một ngày trọng đại đối với Amorim, liệu ông có bị MU sa thải nếu thua Sunderland? Chúng ta sẽ không bao giờ biết được vì MU đã thắng, nhưng chắc chắn đó là chiến thắng bắt buộc. Và hãy ghi nhận công lao của Amorim, ông đã có những quyết định quan trọng đúng đắn tại Old Trafford.

Amorim trao suất bắt chính cho Lammens là một quyết định sáng suốt, và MU tỏ ra khá tự tin trong khâu phòng ngự. Hệ thống 3-4-3 của Amorim không được đánh giá cao, nhưng những cầu thủ chủ chốt như Amad và Bruno Fernandes đã thi đấu hiệu quả, giúp MU giành chiến thắng vô cùng cần thiết. Hàng công với diện mạo mới của MU cũng ghi được nhiều bàn thắng hơn, nếu bạn đang tìm kiếm một điểm tích cực khác.

Điều này sẽ giúp Amorim có chút thời gian nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ quốc tế. Nhưng dù trận thắng Sunderland có tích cực đến đâu, mọi chuyện cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu MU không tiếp tục chơi tệ sau kỳ nghỉ quốc tế, đặc biệt là khi đối thủ trước mắt lại là nhà đương kim vô địch Premier League Liverpool.