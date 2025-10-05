Amorim: 'Trách nhiệm của MU là phải chơi như thế này' 05/10/2025 12:37

(PLO)- HLV Ruben Amorim nói rằng "trách nhiệm của MU là phải chơi như thế này" sau chiến thắng trước Sunderland lấy lại sự tự tin.

HLV Ruben Amorim đã nói với các cầu thủ Manchester United hãy chứng minh rằng họ ủng hộ ông sau chiến thắng 2-0 trước Sunderland tại Old Trafford ở vòng 7 Premier League vào đêm qua 4-10, đã làm giảm bớt áp lực cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha này.

Các bàn thắng của Mason Mount và Benjamin Sesko đã giúp MU giành chiến thắng 2-0 và mang lại cho Amorim khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết trước kỳ nghỉ quốc tế. Sau đó, Mount khẳng định các cầu thủ MU "ủng hộ 100%" HLV trưởng của mình, nhưng Amorim muốn họ thể hiện điều đó bằng cách cống hiến hết mình cho ông trên sân cỏ.

"Chúng ta cần phải thể hiện bằng hành động", HLV Ruben Amorim của MU nói sau trận đấu, "Tôi biết họ muốn làm tốt nhất có thể, và tôi biết họ không muốn thay đổi HLV liên tục. Nhưng như tôi đã nói trong tuần này, nếu ở bên cạnh, ủng hộ HLV thì "họ phải "tự giết mình" để tham gia vào mọi cuộc chuyển đổi".

Đôi khi, khi nhìn vào đội hình của mình, tôi biết chắc rằng cuối cùng họ biết chúng tôi có thể làm tốt hơn. Chúng tôi cần thể hiện điều đó trên sân, không chỉ trên sân nhà mà còn cả sân khách".

Amorim khẳng định trách nhiệm của MU là phải chơi để giành chiến thắng. ẢNH: EPA

Mặc dù MU đã ăn mừng chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Old Trafford, nhưng hai trận gần nhất trên sân khách là những thất bại thảm hại trước Manchester City và Brentford. Trận đấu tiếp theo sau kỳ nghỉ quốc tế của MU sẽ là chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool, và Amorim vẫn chưa giành được chiến thắng liên tiếp nào tại Premier League kể từ khi dẫn dắt MU.

"Đội chúng tôi không có chút động lực nào, dù có nghỉ hay không nghỉ", Amorim thừa nhận, "Chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra khi thắng một trận. Điều đáng thất vọng là tôi không thấy cùng một đội bóng trên sân nhà và sân khách. Thật đáng tiếc khi không thể có được màn trình diễn như thế này nữa. Chúng tôi cũng cần phải tiếp tục thể hiện phong độ này. Trách nhiệm của MU là phải chơi như thế này".

Amorim trao cơ hội ra mắt cho thủ môn mới Senne Lammens, người đã giúp MU giữ sạch lưới lần đầu tiên trong mùa giải này. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cảnh báo thủ môn người Bỉ rằng cuộc sống ở MU sẽ không phải lúc nào cũng dễ dàng.

"Đây chỉ là một trận đấu và Lammens cần phải nỗ lực và chuẩn bị tinh thần rằng mọi thứ ở Manchester United của chúng tôi thực sự rất khó khăn", Amorim nói, "Nhưng cậu ấy đã làm tốt và cảm thấy thoải mái trong suốt trận đấu. Đó là một dấu hiệu rất tốt. Điều quan trọng là các đồng đội đã giúp đỡ Lammens rất nhiều để có được màn trình diễn rất tốt vì mọi người đều tập trung và không mắc nhiều lỗi".

Trong khi đó, Mason Mount khẳng định MU cần tiếp tục phát huy chiến thắng này để vượt qua khởi đầu khó khăn của mùa giải. "Chúng tôi nghĩ rằng sau trận gặp Chelsea, đây sẽ là khởi đầu cho một điều gì đó, nhưng rồi chúng tôi đến Brentford và nhận kết quả đáng thất vọng", Mount cho biết, "Mọi chuyện bắt đầu từ hôm nay và chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình trong kỳ nghỉ.

Chúng tôi muốn giành chiến thắng liên tiếp, sau đó là ba trận liên tiếp và hướng đến Top 4 Premier League. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ HLV. Đã có một số kết quả gây tổn hại đến chúng tôi, đội bóng, ban huấn luyện và người hâm mộ, nhưng chiến thắng này rất quan trọng hôm nay".

Sesko đã ghi bàn thắng đầu tiên trên sân nhà Old Trafford và là bàn thắng thứ 2 trong 2 trận liên tiếp. Bản hợp đồng trị giá 73,7 triệu bảng của MU Sesko chia sẻ: "Bầu không khí sau đó thật không thể tin được. Được bay cao trên sân vận động như thế này là điều tôi hằng mơ ước. Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực".