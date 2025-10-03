Carrick có công việc mới giữa tin đồn dẫn dắt MU thay Amorim 03/10/2025 13:15

Michael Carrick đã được liên hệ trở lại MU với tư cách là HLV tạm quyền nếu "Quỷ đỏ" thành Manchester quyết định chia tay HLV Ruben Amorim. Bây giờ, Carrick có công việc mới giữa tin đồn dẫn dắt MU thay Amorim.

Theo đó, biểu tượng của Manchester United, Michael Carrick, đã bất ngờ được bổ nhiệm vào vị trí mới tại LĐBĐ châu Âu (UEFA), trong khi những đồn đoán về tương lai của Ruben Amorim tại Old Trafford vẫn tiếp tục lan rộng. Cựu HLV 44 tuổi của Middlesbrough Carrick được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ khi trở lại Nhà hát của những giấc mơ với tư cách là HLV tạm quyền, nếu ban lãnh đạo Manchester United quyết định sa thải chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Đây là vị trí mà Carrick đã quen thuộc, khi ông từng đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền sau khi Ole Gunnar Solskjaer rời Old Trafford. Trận ra mắt của Carrick trên băng ghế huấn luyện MU là chiến thắng trước Villarreal tại Champions League, và ông cũng mang về chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Arsenal tại Premier League.

Carrick đã từ chức HLV ở đội một MU khi Ralf Rangnick đến Old Trafford, sau khi giành được hai chiến thắng và một trận hòa trong thời gian tạm thời nắm quyền. Carrick tiếp quản Boro vào tháng 10 năm 2022 và đưa đội vào bán kết play-off Championship khi mùa giải kết thúc, nơi họ để thua Coventry City.

Carrick có công việc mới giữa tin đồn dẫn dắt MU thay Amorim. ẢNH: EPA

Bất chấp mùa giải xuất sắc đó, người hùng của MU Carrick không thể lặp lại thành công đó và đã rời đội chủ sân Riverside vào tháng 6 năm nay sau khi về đích ở vị trí thứ 10. Bây giờ, chỉ vài tháng sau đó, Carrick đã được bổ nhiệm làm Quan sát viên kỹ thuật của UEFA và gần đây đã đưa ra bài phân tích của mình về chiến thắng 2-1 mới nhất của PSG trước Barcelona tại Champions League.

Phát biểu trên trang web của UEFA, Carrick cho biết: "Nghe có vẻ rất cơ bản nhưng chìa khóa của trò chơi là các pha phối hợp một-hai, và người thứ ba chạy về phía trước.

Chúng tôi tập trung quá nhiều vào việc tấn công về phía trước và trông chờ vào việc giành lại thế trận theo hướng đó. Nhưng như chúng ta đã thấy, nhược điểm của việc này là có rất nhiều khoảng trống ở phía sau và bên kia hàng phòng ngự.

Thật tuyệt nếu bạn giành lại được bóng hoặc nếu đội kia tiếp tục chuyền và cố gắng giữ bóng, nhưng điều đó khiến bạn bị lộ trước một đội thích chạy và chuyền ít hơn. Những pha chạy chỗ phía sau lưng hàng thủ đối phương sẽ được đền đáp."

Theo báo cáo, Man United đã lập danh sách ba ứng cử viên thay thế Amorim nếu họ chia tay HLV trưởng người Bồ Đào Nha. Trong đó, Andoni Iraola, Oliver Glasner và Gareth Southgate được cho là có tên trong danh sách này.

Solskjaer ủng hộ Carrick làm HLV trưởng MU. ẢNH: EPA

Phát biểu với tờ The Athletic (Anh) năm 2023, Ole Gunnar Solskjaer ủng hộ Carrick trở thành HLV trưởng tại Old Trafford một ngày nào đó.

"Tôi chắc chắn 100% rằng Michael Carrick sẽ trở thành HLV của Manchester United nếu anh ấy muốn", Solskjaer nói, "Tôi thấy Carrick sẽ là không còn là HLV của Manchester United. Carrick là một người chiến thắng, một người chiến thắng vang dội, nhưng anh ấy vẫn kiểm soát được cảm xúc của mình. Carrick biết mình muốn gì và không bao giờ nổi giận. Anh ấy sẽ không bao giờ để cảm xúc chi phối và gây gổ với các cầu thủ".