MU bổ sung 3 cầu thủ vào đội hình mạnh nhất đấu với Sunderland 03/10/2025 12:26

(PLO)- MU bổ sung 3 cầu thủ vào đội hình mạnh nhất đấu với Sunderland ở vòng 7 Premier League trên sân nhà Old Trafford vào cuối tuần này.

Manchester United sẽ tìm cách phục hồi sau thất bại trước Brentford khi họ tiếp đón Sunderland vào cuối tuần này trên sân nhà Old Trafford ở vòng 7 Premier League, với việc HLV Ruben Amorim sẽ chào đón ba cầu thủ trở lại đội hình của mình.

Ruben Amorim đang đối mặt với một trong những trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp huấn luyện của mình khi Manchester United chuẩn bị đối đầu với Sunderland vào cuối tuần này. Tuần này quả là một tuần khó khăn đối với Amorim, người đã phải chịu nhiều chỉ trích sau trận thua 1-3 của Manchester United trước Brentford đang gặp khó khăn.

Lần đầu tiên trong mùa giải này, vị trí của HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha tại Old Trafford bị đe dọa nghiêm trọng, mặc dù các tờ Manchester Evening News (Anh) cho biết rằng lãnh đạo MU hiện không cân nhắc thay đổi HLV.

Tuy nhiên, lập trường của MU có thể nhanh chóng thay đổi nếu đội mới lên hạng Sunderland giành chiến thắng trước MU vào cuối tuần này. May mắn cho Amorim, ông sẽ có ba cầu thủ sẵn sàng cho chuyến làm khách của Sunderland, những người đã vắng mặt trong trận đấu trước.

HLV Ruben Amorim nhận cú hích khi MU bổ sung 3 cầu thủ vào đội hình mạnh nhất đấu với Sunderland. ẢNH: EPA

Đầu tiên phải kể đến Amad. Thật không may, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã bỏ lỡ trận đấu với Brentford do người thân vừa qua đời. Amad, 23 tuổi, hiện đã trở lại Carrington và tiếp tục tập luyện cùng đội một. Dự kiến, Amad, người đã chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải và số 10 mùa này, sẽ trở lại đội hình xuất phát của MU trong trận đấu với Mèo Đen.

Trận đấu này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Amad sau khi anh từng chơi rất hay tại Sunderland dưới dạng cho mượn từ MU, từ đó giúp anh trở lại và vào thẳng đội 1 "quỷ đỏ". Amad có thể mong đợi sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ đội khách.

Casemiro cũng sẽ trở lại tranh tài vào cuối tuần này sau khi mãn hạn treo giò một trận vì thẻ đỏ trong chiến thắng của MU trước Chelsea. Cầu thủ người Brazil này đã bị đuổi khỏi sân vì nhận thẻ vàng thứ hai. Amorim có thể sẽ cân nhắc cho Casemiro ra sân trong trận đấu với Sunderland, có thể thay thế Bruno Fernandes hoặc Manuel Ugarte. Một lựa chọn mới khác cho Amorim là Tyrell Malacia.

Đầu tuần này, nhiều người đã tỏ ra ngạc nhiên khi cầu thủ người Hà Lan được Amorim đưa trở lại đội một MU, mặc dù anh là cầu thủ duy nhất bị coi là không còn nằm trong kế hoạch của đội lúc này. Việc Malacia không được tập luyện trước mùa giải gần như chắc chắn sẽ đồng nghĩa với việc anh sẽ không ra sân ngay từ đầu trong trận gặp Sunderland, nhưng rất có thể anh sẽ được ngồi dự bị cho Quỷ đỏ vào cuối tuần này.

Amorim hy vọng rằng sự gia tăng lựa chọn trong đội hình của mình sẽ thúc đẩy tính cạnh tranh và do đó mang lại kết quả tích cực cho Manchester United trước Sunderland, một trận đấu có thể định đoạt tương lai của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.