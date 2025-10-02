Garnacho bày tỏ quan điểm rõ ràng về cách đối xử của Amorim tại MU 02/10/2025 11:48

Alejandro Garnacho đã bị Manchester United loại khỏi đội hình trước khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 40 triệu bảng Anh sang Chelsea. Anh đã được hỏi về những khó khăn tại "quỷ đỏ" dưới thời HLV Ruben Amorim sau khi tỏa sáng trong chiến thắng của The Blues trước Benfica ở Champions League.

Alejandro Garnacho mô tả việc bị HLV Ruben Amorim đẩy khỏi MU là "khoảnh khắc tồi tệ trong cuộc đời" nhưng từ chối chỉ trích MU, sau màn trình diễn tốt hơn trong chiến thắng 1-0 của Chelsea trước Benfica tại Champions League.

Garnacho gia nhập học viện đào tạo trẻ của MU vào năm 2020 ở tuổi 16 và nhanh chóng trở thành một hiện tượng tại Old Trafford sau khi bùng nổ ở đội một. Tuy nhiên, thời gian của anh tại MU đã kết thúc sau khi không còn được trọng dụng dưới thời Amorim. Garnacho bị loại khỏi đội hình MU cùng với Marcus Rashford, Jadon Sancho , Antony và Tyrell Malacia và phải tập luyện riêng trong suốt mùa hè.

Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi người Argentina này cuối cùng đã chuyển đến Chelsea với giá 40 triệu bảng Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để khởi động sự nghiệp của mình. Chính pha cắt bóng của Garnacho đã dẫn đến bàn phản lưới nhà của Benfica khiến HLV Jose Mourinho phải nhận thất bại trong lần trở về Chelsea.

Garnacho bày tỏ quan điểm rõ ràng về cách đối xử của Amorim tại MU. ẢNH: EPA

Nhưng khi được hỏi về những ngày cuối cùng đầy cay đắng trong sự nghiệp tại Manchester United, Garnacho đã chọn cách không công kích, mặc dù anh từ chối nhắc đến tên Amorim. "Tôi nghĩ đó là một khoảnh khắc khó khăn, chỉ tập luyện một mình", Garnacho nói với TNT Sports, "Nhưng tôi không có gì để nói xấu về CLB cũ của tôi, Manchester United. Đó chỉ là một khoảnh khắc tồi tệ trong cuộc đời nhưng giờ tôi rất vui khi được ở đây, chơi ở giải đấu này và giành được ba điểm ngày hôm nay".

Garnacho đã được HLV Enzo Maresca giúp anh hòa nhập nhanh chóng với cuộc sống tại London sau khi mùa giải trước của tuyển thủ Argentina bị gián đoạn. Garnacho là cầu thủ dự bị không được sử dụng trong lần trở lại Old Trafford hai tuần trước, và sau đó đã trải qua một khởi đầu khó khăn tại Chelsea trong chiến thắng không mấy ấn tượng trước Lincoln City tại League Cup, nơi anh bị các cổ động viên đối thủ la ó.

Nhưng Garnacho đã chơi rất hay trước Benfica và buộc đối phương phải đá phản lưới nhà. Những đóng góp của Garnacho đã được HLV Maresca dành lời khen ngợi sau trận đấu, khi vị thuyền trưởng của The Blues ca ngợi lối chơi toàn diện của anh.

"Alejandro Garnacho đã chơi rất tốt hôm nay. Không chỉ kiểm soát bóng mà còn phòng ngự rất tốt, cậu ấy cũng rất giỏi trong cách gây áp lực", HLV người Ý Enzo Maresca của Chelsea cho biết, "Ở phần sân đối phương, Garnacho có thể thoải mái đối mặt với đối phương bất cứ khi nào cậu ấy muốn. Việc xâm nhập vòng cấm địa rất quan trọng vì từ đó chúng tôi có thể ghi bàn. Tôi hài lòng với Garnacho".