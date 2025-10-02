Amorim cảm nhận được sắp bị MU sa thải 02/10/2025 07:01

Cơn ác mộng của Ruben Amorim tại MU có thể sớm kết thúc, nếu những thông tin gần đây là sự thật. Khởi đầu mùa giải mới đầy khó khăn của vị HLV trưởng người Bồ Đào Nha thậm chí còn tệ hơn vào thứ Bảy tuần trước khi MU bị Brentford hạ nhục 3-1. Có lẽ Amorim cảm nhận được sắp bị MU sa thải.

Amorim phải nhận thất bại thứ ba tại Premier League trong sáu trận đấu đầu mùa giải, trước đó Manchester United cũng bị đội bóng vô danh Grimsby Town loại khỏi Carabao Cup. Điều này càng gây thêm áp lực cho HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha, người mới được bổ nhiệm cách đây 11 tháng, khi những cái tên như Andoni Iraola, Xavi, Gareth Southgate và Oliver Glasner nổi lên như những ứng cử viên tiềm năng thay thế.

MU đang đối mặt với một trận đấu khó khăn khác tại Ngoại hạng Anh khi chuẩn bị tiếp đón đội bóng mới lên hạng đang thi đấu rất ấn tượng Sunderland vào thứ Bảy tại Old Trafford. Dưới đây là hai câu chuyện đáng chú ý nhất gần đây xoay quanh vị thuyền trưởng của Quỷ Đỏ.

Amorim xác nhận sai lầm về Zirkzee

Mặc dù đã lên tiếng ủng hộ Joshua Zirkzee vào đầu năm nay, Amorim dường như cuối cùng cũng thừa nhận rằng MU đã phạm sai lầm khi ký hợp đồng với Joshua Zirkzee một năm trước. Bây giờ, Amorim được cho là muốn bán cầu thủ người Hà Lan này.

Zirkzee, 24 tuổi, đến MU từ Bologna với mức phí chuyển nhượng 36 triệu bảng khi Erik ten Hag vẫn còn dẫn dắt "quỷ đỏ". Zirkzee gây thất vọng trong mùa giải đầu tiên, chỉ ghi được ba bàn thắng sau 32 lần ra sân, và chật vật tìm kiếm cơ hội ra sân dưới thời Amorim mùa này với chỉ một lần đá chính.

Mặc dù hợp đồng của Zirkzee với MU còn hiệu lực đến tháng 6 năm 2029, anh dường như đang là mục tiêu của Como, đội bóng của Cesc Fabregas, trước kỳ chuyển nhượng tháng 1 sang năm. Theo tờ Corriere Como của Ý, Como, đội bóng đã kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 10 Serie A và hiện đang xếp thứ tám sau năm trận, đang tìm cách đạt được thỏa thuận với MU trong việc đưa Zirkzee trở lại Ý thi đấu.

Bài báo khẳng định cựu tiền vệ của Arsenal và Chelsea Fabregas đang chuẩn bị "tái thiết" đội bóng trong kỳ chuyển nhượng sắp tới, với sự góp mặt của Zirkzee. Và với việc sẵn sàng để Zirkzee ra đi, Amorim khẳng định ông đã mất hết niềm tin vào tiền đạo này, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Một chuyên gia ngôn ngữ cơ thể nhận định Amorim đang cho thấy hình ảnh của một người đàn ông hiểu rằng thời gian của mình tại Old Trafford sắp kết thúc. Amorim chỉ giành được vỏn vẹn 34 điểm sau 33 trận kể từ khi dẫn dắt MU vào tháng 11 năm ngoái.

Amorim hầu như không che giấu được cảm xúc của mình trên đường biên, hàng tuần đều tỏ ra chán nản và thất vọng. Giờ đây, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Darren Stanton đã đánh giá thái độ của Amorim trong trận MU thua Brentford gần đây và đưa ra nhận định về trạng thái tinh thần của Amorim.

Về tư thế thường hay khom lưng của Amorim, Stanton chia sẻ với tờ Manchester Evening News (Anh): “Không gian liên quan rất nhiều đến cảm xúc nội tâm của một người. Bạn có thể thấy Amorim khom người xuống như một "bào thai", gần giống như một đứa trẻ sơ sinh. Hãy tưởng tượng nếu ai đó sắp bị đánh, đó là tư thế đầu tiên họ làm. Họ nằm xuống đất và co mình lại như một "bào thai".

Về cơ bản, đây là cảnh tệ nhất tôi từng thấy. Tư thế ngồi xổm, tay ôm đầu là hiện thân của sự chán nản, tiêu cực và cảm giác thực sự tồi tệ. Ngay lập tức, hình ảnh đó cho tôi biết rằng, về mặt cảm xúc, Amorim đang ở trong trạng thái tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu dẫn dắt Manchester United".

Amorim cũng được nhìn thấy cúi đầu và đặt tay lên gáy. Stanton nói: “Đó cũng là cử chỉ xoa dịu tột độ. Việc Amorim cúi đầu xuống… chúng cho thấy sự bất lực, khi muốn thể hiện lòng tự hào, chúng ta sẽ ưỡn vai ra, mỉm cười và ngẩng cao đầu. Nhưng với Ruben Amorim, việc cúi đầu xuống với tay đặt sau gáy, một lần nữa, lại thể hiện sự chán nản và xấu hổ tột độ".

Amorim trông càng buồn bã hơn khi ngồi trong khu vực kỹ thuật, Stanton nói thêm: "Khi Ruben Amorim ngồi vào chỗ của mình, trông ông ấy như đang cầu nguyện. Amorim đang thu mình lại và tôi tin rằng, trong vòng ba đến năm ngày nữa, Amorim sẽ ra đi. Nếu tôi phải đưa ra một vài biểu cảm mà ai đó thể hiện được cảm xúc của họ ở mức thấp nhất, thì đây chính là nó".