Huyền thoại của Liverpool phá sản 01/10/2025 12:11

Cựu cầu thủ chạy cánh của Liverpool và đội tuyển Anh John Barnes đã bị tuyên bố phá sản sau khi đơn kiến ​​nghị được Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh đệ trình vào tháng trước. Huyền thoại của Liverpool phá sản sau khi công ty của ông gánh khoản nợ lên tới 1,5 triệu bảng Anh.

Thông báo phá sản, với tên đầy đủ là John Charles Bryan Barnes, đã được đăng trên tờ London Gazette hôm 30-9 (giờ địa phương) sau khi Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh (HMRC) nộp đơn vào đầu tháng 8. Đơn đã được Tòa án Công lý Tối cao ban hành vào ngày 23-9.

HMRC cho biết John Barnes Media Limited, công ty hiện đã thanh lý của Barnes, đã tích lũy các khoản nợ vượt quá 1,5 triệu bảng Anh . Báo cáo của Thanh lý viên cho thấy HMRC đang nợ 776.878 bảng Anh tiền thuế VAT, Bảo hiểm Quốc gia và PAYE chưa thanh toán, cùng với 461.849 bảng Anh cho các chủ nợ không có bảo đảm và khoản vay 226.000 bảng Anh.

Cựu cầu thủ chạy cánh của Liverpool từng 79 lần khoác áo đội tuyển Anh phải đối mặt với nhiều lần có thể bị phá sản kể từ năm 2010, trong đó vào năm 2023 liên quan đến hóa đơn thuế thu nhập cá nhân trị giá 238.000 bảng Anh được giải quyết vào phút chót.

Barnes, sống tại Heswall, Wirral, đã bị cấm làm giám đốc công ty trong ba năm rưỡi vào năm 2023 sau khi cuộc điều tra của Cơ quan Quản lý Phá sản phát hiện công ty của ông đã không nộp hơn 190.000 bảng Anh tiền thuế doanh nghiệp và thuế GTGT từ năm 2018 đến năm 2020, mặc dù doanh thu là 441.798 bảng Anh. Và bây giờ, huyền thoại của Liverpool phá sản.

John Barnes (giữa) - huyền thoại của Liverpool phá sản. ẢNH: EPA

Mike Smith, điều tra viên trưởng của cơ quan này, cho biết việc Barnes không đảm bảo nộp thuế và bị phá sản "sẽ là điều răn đe đối với các giám đốc khác". Vụ phá sản xảy ra chỉ một tháng sau khi Barnes chia sẻ về cơn ác mộng thuế của mình: "Tôi đang trả những gì tôi nợ".

Barnes cho biết ông đã trả tiền cho HMRC trong tám năm qua sau khi chịu tổn thất nặng nề từ các khoản đầu tư thiếu cân nhắc. Barnes đã trả lời phỏng vấn podcast All Things Business để làm rõ những thông tin bị cho là sai lệch về tình hình tài chính của mình. Từ năm 2017, Barnes cho biết ông đã hoàn trả khoảng 2,2 triệu bảng Anh và tiếp tục nộp 10.000 bảng Anh mỗi tháng theo thỏa thuận với cơ quan thuế.

Barnes cho biết: "Tôi kiếm được rất nhiều tiền, tôi là cầu thủ bóng đá đầu tiên nhận lương 10.000 bảng Anh một tuần và được hưởng lợi từ đó trong vài năm. Giống như nhiều cầu thủ chuyên nghiệp khác, tôi đã bị tổn thất vì tin tưởng người khác và cuối cùng mất từ ​​1 đến 1,5 triệu bảng Anh trong bốn năm. Năm 2017, tôi bắt đầu trao đổi với HMRC về những việc tôi có thể làm để trả số tiền tôi nợ".

Huyền thoại của Liverpool phá sản nhưng ông cho biết, trước đây, khi nhận được đơn kiến ​​nghị phá sản, ông và đại diện pháp lý đã ra tòa để dàn xếp việc trả tiền vì ông không muốn bị phá sản.

Barnes nói thêm: “Tôi hiểu mọi người ngoài kia khó khăn như thế nào. Tôi không muốn nói rằng có những kẽ hở, hay tôi có thể thoát tội này nọ, hay để mọi người nghĩ rằng tôi có thể phá sản mà vẫn giữ được tài sản, bởi vì tôi đã bán hết mọi thứ rồi. Tôi không có tài sản nào cả.

Nhưng mỗi khi có chuyện gì mới xảy ra, báo chí lại đăng tải những câu chuyện tiêu cực về việc tôi không nộp thuế, mặc dù tôi sắp ra tòa, không phải để bị phá sản, mà để xin phép tiếp tục nộp thuế. Bóng đá là môn thể thao của tầng lớp lao động, và tôi không muốn những người lao động chăm chỉ nghĩ rằng tôi có nhiều tiền như vậy mà không đóng thuế. Thật dễ dàng để tuyên bố phá sản vì họ không thể lấy thêm được gì từ tôi".

Barnes cho biết những câu chuyện tiêu cực liên quan đến tài chính của mình đã ảnh hưởng đến công việc thường ngày, nhất là là trong kinh doanh. Barnes nói thêm rằng vì lý do này, một số công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, đã ngừng mời ông đến diễn thuyết, một điều dễ hiểu.

Barnes nói rằng ông vẫn kiếm tiền thông qua các hoạt động chuyên môn và không để những khó khăn với HMRC ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. “Tôi đã mất ngủ vài đêm, nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều vì tôi nhìn vào thế giới và thấy rằng có rất nhiều người còn khó khăn hơn tôi.

Miễn là tôi còn có thể làm việc và kiếm tiền, tôi chỉ biết ơn. Tôi có gì để phàn nàn chứ? Nhưng điều quan trọng là tôi trấn an mọi người, và lý do tôi nói về điều này bây giờ là vì những câu chuyện xung quanh tôi quá tiêu cực. Tôi rất may mắn khi vẫn có thể đi làm và trả các hóa đơn, còn con cái tôi thì có mái nhà che đầu và thức ăn trên bàn.

Lý do duy nhất khiến tôi làm điều này là vì mọi người đã nói những điều không đúng sự thật, và tôi không muốn bất kỳ ai nghĩ về tôi như John Barnes, cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, giấu hết tiền và không nộp thuế".