Fernandez bị chế giễu ngay trên sân nhà, Mourinho can thiệp 01/10/2025 11:45

(PLO)- HLV Jose Mourinho buộc phải vào cuộc khi Enzo Fernandez bị chế giễu ngay trên sân nhà Stamford Bridge trong trận Chelsea thắng khó Benfica ở Champions League.

Hôm nay 1-10, Chelsea đã vất vả đánh bại Benfica 1-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League trên sân nhà Stamford Bridge. Đây là trận đấu đặc biệt với HLV Jose Mourinho của Benfica và tiền vệ Enzo Fernandez của Chelsea, khi cả hai đều đối đầu với đội bóng cũ.

Nhưng cả hai đối mặt với tình cảnh trái ngược, trong khi Jose Mourinho được các fan Chelsea đón chào nồng nhiệt trong ngày trở lại, thì Enzo Fernandez bị chế giễu ngay trên sân nhà Stamford Bridge bởi fan đội khách Benfica.

Jose Mourinho đã vào cuộc yêu cầu các cổ động viên Benfica bình tĩnh sau khi họ ném đồ vào tiền vệ Enzo Fernandez của Chelsea. Trận đấu tại Champions League giữa đội bóng Bồ Đào Nha và đội bóng Anh tập trung vào sự trở lại sân Stamford Bridge của Mourinho.

Enzo Fernandez bị chế giễu ngay trên sân nhà Stamford Bridge bởi fan đội bóng cũ Benfica... ẢNH: EPA

Tuy nhiên, trận đấu này cũng chứng kiến ​​tiền vệ Enzo Fernandez của Chelsea tái ngộ đội bóng cũ Benfica, hai năm sau khi anh gia nhập Chelsea với giá 105 triệu bảng Anh. Trong hiệp một, nhà vô địch World Cup 2022 người Argentina đã có cuộc đối đầu trực tiếp với những người hâm mộ CLB cũ tại Stamford Bridge.

Khi tiến về phía khu vực khán đài có fan Benfica để thực hiện quả phạt góc, Enzo Fernandez đã vỗ tay chào các fan cũ. Tuy nhiên, fan Benfica không mấy hài lòng với hành động này khi nhiều fan đội khách đã đáp trả bằng cách "ném đá" vào anh.

Sau khi chứng kiến ​​sự việc, HLV Jose Mourinho của Benfica rời khỏi khu vực kỹ thuật và tiến về phía các cổ động viên đội khách, hai tay giơ cao. Ông cố gắng trấn an họ để trận đấu có thể tiếp tục.

Các cổ động viên Benfica đã ngừng ném đồ vật vào Enzo Fernandez, nhưng họ vẫn tiếp tục chế giễu cầu thủ người Argentina mỗi khi anh chạm bóng. May mắn cho đội bóng của HLV Enzo Maresca, tiền vệ này không để sự đón tiếp không mấy nồng nhiệt từ cộng đồng người hâm mộ cũ làm anh bận tâm.

... Mourinho lập tức can thiệp hóa giải tình huống. ẢNH: EPA

Enzo Fernandez đã có một màn trình diễn rất tốt giúp Chelsea kiểm soát trước đội bóng của Mourinho, đóng góp cả khi có bóng lẫn không bóng. Enzo Fernandez đã có ba bàn thắng và một pha kiến ​​tạo sau tám lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này cho Chelsea.

Khởi đầu mạnh mẽ của Enzo Fernandez trong mùa giải mới tiếp nối màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải trước, khi anh ghi được 9 bàn thắng và 17 pha kiến ​​tạo trong 53 lần ra sân trên mọi đấu trường cho The Blues.