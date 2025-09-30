Mourinho gửi thông điệp mạnh mẽ tới Chelsea khi trở lại Stamford Bridge 30/09/2025 12:44

HLV Jose Mourinho đã trở lại Stamford Bridge trong cuộc gặp giữa Benfica và Chelsea tại Champions League vào 2 giờ sáng mai 1-10. Mourinho gửi thông điệp mạnh mẽ tới Chelsea khi khẳng định ông vẫn là HLV vĩ đại nhất từ ​​trước đến nay của Chelsea.

Jose Mourinho tuyên bố ông sẽ luôn là Người Đặc Biệt của Chelsea cho đến khi có ai giành 4 chức vô địch Premier League ở Chelsea để vượt qua ông. Mourinho trở lại Stamford Bridge đầy cảm xúc để dẫn dắt Benfica trong đối đầu với Chelsea, nơi mà ông đã ba lần vô địch Premier League trong hai giai đoạn huy hoàng.

HLV mới của Benfica Mourinho thậm chí còn nói "Judas là số 1" sau khi ông bị người hâm mộ Chelsea la ó khi trở lại Stamford Bridge dẫn dắt Manchester United đối đầu Chelsea vào năm 2017. Nhưng giờ đây, Mourinho có thể cười trừ và nói rằng ông luôn để Chelsea trong tim, khẳng định ông vẫn là HLV giỏi nhất của họ.

Mourinho gửi thông điệp mạnh mẽ tới Chelsea khi trở lại Stamford Bridge đối đầu với CLB cũ tại Champions League. ẢNH: EPA

HLV Mourinho, người tự gọi mình là Người đặc biệt khi mới đến với bóng đá Anh vào năm 2004, cho biết: “Chelsea là cỗ máy chiến thắng nhưng đã không có danh hiệu nào. Chelsea đã giành được một số danh hiệu trước thời của tôi.

Sau đó chúng tôi bắt đầu giành chiến thắng, rồi đội của tôi tiếp tục giành chiến thắng và sau đó là sự chuyển mình của đội bóng mới, HLV mới, nhiều danh hiệu hơn, danh hiệu châu Âu, danh hiệu lớn nhất và Champions League. Vậy nên Chelsea là cỗ máy chiến thắng. Tôi là người mạnh nhất cho đến khi có người giành 4 danh hiệu Premier League cùng Chelsea".

Mourinho thực sự khen ngợi công việc mà HLV Enzo Maresca đang làm tại Chelsea và tin rằng, sau khi vô địch FIFA Club World Cup, Chelsea có thể vô địch Champions League mùa này. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói: "Huy hiệu vàng đó có ý nghĩa rất lớn. Đây là lần đầu tiên một CLB giành được chức vô địch FIFA Club World Cup phiên bản mới. Xin chúc mừng Chelsea.

Champions League khó vô địch hơn nhiều so với FIFA Club World Cup, tất nhiên rồi. Chelsea có tiềm năng làm được điều đó, tôi không thấy có lý do gì để nói không, Chelsea có thể làm được".

Chelsea đang phải đối mặt với 74 cáo buộc và cuộc điều tra của FA và Premier League về các vi phạm quy định tài chính trong suốt thời gian Mourinho nắm quyền. Không có gợi ý nào cho thấy Mourinho đã làm điều gì sai trái nhưng ông đã từng lên tiếng rất thẳng thắn về Manchester City. Khi được hỏi về cáo buộc liên quan đến Chelsea, Mourinho trả lời: "Còn Man City thì sao? Tôi không biết gì cả. Tôi không biết cáo buộc là gì. Tôi sẽ cố gắng hiểu chúng".