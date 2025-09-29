MU lên kế hoạch chuyển nhượng tiền vệ mới sau quyết định về Baleba 29/09/2025 13:41

(PLO)- MU lên kế hoạch chuyển nhượng tiền vệ mới sau quyết định về Baleba, giữa lúc tương lai của HLV Ruben Amorim bị đặt dấu hỏi.

HLV Ruben Amorim của MU rất muốn cải thiện các lựa chọn ở hàng tiền vệ khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 mở cửa, với cựu tiền vệ Chelsea Conor Gallagher đang nằm trong tầm ngắm. MU lên kế hoạch chuyển nhượng tiền vệ mới sau quyết định về Baleba.

Manchester United đang nhắm đến một động thái gây sốc cho Conor Gallagher. HLV Ruben Amorim của Manchester United vẫn muốn củng cố hàng tiền vệ và đã nhắm đến cựu ngôi sao Chelsea Gallagher, hiện đang khoác áo Atletico Madrid.

Ngôi sao Carlos Baleba của Brighton đã lọt vào tầm ngắm của MU trong 12 tháng qua, nhưng Brighton không muốn để anh ra đi với giá rẻ. Mức giá khoảng 110 triệu bảng mà Brighton đưa ra nhằm bán Baleba đã khiến gã khổng lồ bóng đá Anh MU chùn bước.

Các ông chủ của MU hiện đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho Baleba và tin rằng Gallagher sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho hàng tiền vệ sẽ mất cựu binh người Brazil Casemiro, khi anh dự kiến ​​sẽ ra đi khi hợp đồng với MU kết thúc vào mùa hè năm sau.

MU lên kế hoạch chuyển nhượng tiền vệ mới sau quyết định về Baleba. Ảnh: EPA

Tuyển thủ Anh Gallagher gia nhập Atletico với hợp đồng trị giá 36 triệu bảng Anh vào năm 2024. Tuy nhiên, anh đã phải vật lộn để tạo ra tác động tại đội bóng của Tây Ban Nha và mới chỉ đá chính hai trận trong mùa giải này.

HLV Diego Simeone của Atletico vẫn chưa tin vào tầm quan trọng của Gallagher đối với đội bóng của mình và có thể sẽ cho phép bán anh, trong khi người ta tin rằng chủ tịch Atletico Enrique Cerezo muốn bán Gallagher với mức giá 50 triệu bảng Anh.

Cầu thủ 25 tuổi này sẽ thu hút sự quan tâm từ một số CLB Premier League. Và MU sẽ phải trở lại cạnh tranh suất dự Champions League để tăng cơ hội chiêu mộ Gallagher về Old Trafford vào tháng Giêng sang năm.

Gallagher đã bị HLV Thomas Tuchel loại khỏi đội tuyển Anh gần đây nhất và đang lo ngại rằng việc không được ra sân nhiều ở Tây Ban Nha có thể làm giảm cơ hội tham dự World Cup vào mùa hè năm sau.

Trong khi đó, Amorim đã quyết định không tăng cường hàng tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, thay vào đó ký hợp đồng với ba tiền đạo Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Cách tiếp cận đó hiện bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng khi MU thua ba trong sáu trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, khiến tương lai của Amorim tại "quỷ đỏ" trở nên bấp bênh.

Phát biểu sau trận thua 3-1 của MU trước Brentford, huyền thoại "quỷ đỏ" Gary Neville đã chỉ trích Amorim vì hoảng loạn trong việc lựa chọn nhân sự ở MU và thừa nhận rằng anh lo sợ cho HLV người Bồ Đào Nha.

"Tôi rất lo lắng, Rebecca, việc tôi ngồi đây và nói rằng tôi không lo lắng cũng chẳng có ý nghĩa gì", Neville nói với phóng viên Rebecca Lowe của NBC Sports, "Mức độ thể hiện, kết quả và những sự thay đổi người hôm qua của Amorim, tôi đã thấy điều gì đó vào cuối trận đấu với Grimsby mà MU đã thua ở Carabao Cup vài tuần trước, đó là Mason Mount đã kết thúc ở vị trí hậu vệ cánh trái.

Chúng tôi ngưỡng mộ những HLV kiên trì và kiên cường với hệ thống của họ, chúng tôi muốn họ tuân thủ theo kế hoạch, nhưng khi bạn có Mason Mount chơi ở vị trí hậu vệ trái, bạn sẽ trông thật ngớ ngẩn. Chuyện này đã xảy ra hai lần rồi và không thể tiếp tục được nữa. Lần đầu tiên tôi nghĩ là không thể tha thứ được, và hôm qua nó lại xảy ra lần nữa.

Amorim thay đổi 3 trung vệ và hàng thủ năm người trong mỗi trận đấu và màn trình diễn cũng như kết quả của Manchester United đều không thể chấp nhận được. Tôi thực sự, thực sự lo lắng. Tôi sẽ không muốn lên truyền hình, nói rằng HLV nên bị sa thải, vì tôi biết công việc của một người quản lý khó khăn như thế nào, nhưng tôi nghi ngờ rằng ban lãnh đạo tại Manchester United sẽ muốn thấy sự thay đổi".