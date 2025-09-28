Vấn đề khủng khiếp ở CLB Man United 28/09/2025 15:39

(PLO)- CLB Man United tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng khi để thua Brentford 1-3 trong chuyến làm khách tại sân Tech Community, kết quả khiến áp lực đè nặng hơn bao giờ hết lên vai thầy trò HLV Ruben Amorim.

Theo chuyên gia bóng đá Joe Cole, trận thua mới nhất của CLB Man United đã phản ánh sự bất ổn về chuyên môn và phơi bày những vấn đề cốt lõi khủng khiếp về văn hóa lẫn định hướng phát triển của “Quỷ đỏ”. Dưới thời HLV Amorim, họ vẫn chưa thể tìm lại sự ổn định tối thiểu. Con số 35 trận Premier League mà không có hai chiến thắng liên tiếp đã cho thấy sự sa sút kéo dài.

Thay đổi HLV và văn hóa CLB

Đáng chú ý, CLB Man United chưa từng có được một trận thắng “sạch sẽ” nào kể từ tháng 3 nếu không dựa vào bàn thắng trên chấm phạt đền hoặc lợi thế chơi hơn người. Những thống kê này như một nhát dao vào niềm tin vốn đã mong manh của người hâm mộ, những người đã quá quen với cảnh MU vấp ngã theo những kịch bản lặp đi lặp lại.

Chuyên gia Joe Cole trên sóng TNT Sports đã không giấu nổi sự thất vọng. Ông cho rằng CLB Man United cần thay đổi HLV, nhưng vấn đề lớn hơn là toàn bộ văn hóa của đội bóng.

Thủ quân Bruno Fernandes và đồng đội MU phập phù sau mỗi trận thắng là một trận thua. Ảnh: EPA.

Theo Cole, ông Amorim đã có đủ thời gian để in dấu ấn, nhưng kết quả vẫn chỉ là sự thất vọng. Không thi đấu châu Âu, với nhiều tuần trống để chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng CLB Man United vẫn trình diễn thứ bóng đá rời rạc và thiếu bản lĩnh. Hình ảnh Amorim lo lắng bên đường biên càng khiến cầu thủ thêm bất ổn, tạo nên vòng luẩn quẩn khó thoát.

Cole nhấn mạnh sự khủng hoảng của Manchester United không thể quy gọn cho một cá nhân. Đây là vấn đề thuộc về cấu trúc và văn hóa của cả hệ thống. “Khi chiếc áo đấu trở thành gánh nặng thay vì niềm tự hào, khi những cầu thủ rời đi lại tìm thấy phong độ tốt hơn, thì rõ ràng có điều gì đó sai trong sự hòa hợp của tập thể”, ông phân tích. Theo Cole, nhiệm vụ lớn nhất của một nhà cầm quân tại sân Old Trafford lúc này không chỉ là chiến thuật, mà còn là tái thiết văn hóa, khơi dậy tinh thần chiến đấu và sự gắn kết.

Nhắc đến tương lai, Cole thẳng thắn bày tỏ rằng CLB Man United cần một hướng đi mới. Ông cho rằng HLV Ruben Amorim, dù trẻ trung và tài năng, vẫn không phải là câu trả lời đúng cho hiện tại. Thậm chí, cựu tuyển thủ Anh còn đưa ra cái tên Gareth Southgate như một phương án phù hợp hơn để xây dựng nền tảng văn hóa vững chắc, bởi nhà cầm quân này hiểu rõ cầu thủ Anh, môi trường Premier League và có khả năng thiết lập kỷ luật tập thể.

Cựu tuyển thủ Anh Joe Cole cho rằng MU cần thay đổi cả HLV Amorim lẫn văn hóa CLB. Ảnh: EPA.

Cole hình dung Southgate có thể làm việc song hành với ông chủ Jim Ratcliffe để tạo nên sự thay đổi, mà không cần tiếp tục đặt niềm tin mù quáng vào Amorim.

Manchester United đang đi về đâu?

Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ xoay quanh ghế nóng huấn luyện viên. CLB Man United từ lâu đã bị chỉ trích vì mô hình quản trị thiếu hiệu quả. Sự chia rẽ giữa ban lãnh đạo, giới chủ và người hâm mộ tạo nên bầu không khí nặng nề, nơi áp lực kỳ vọng chồng chất nhưng lại thiếu định hướng rõ ràng. Một đội bóng từng làm cả thế giới ngả mũ giờ trở thành biểu tượng của sự rệu rã. Chính Cole cũng thừa nhận: “Thật buồn khi thấy một CLB vĩ đại dần đánh mất bản sắc và văn hóa chiến thắng.”

Thất bại trước Brentford cũng chỉ là phần nổi của tảng băng. Từ tháng 3 đến nay, CLB Man United chưa thắng trận nào trên sân khách, ngoại trừ chiến thắng trước Leicester, càng làm lộ rõ sự yếu kém về bản lĩnh thi đấu xa nhà. Trong khi những đối thủ cạnh tranh như Arsenal, Manchester City hay Liverpool liên tục củng cố vị thế, “Quỷ đỏ” lại trượt dài trong chuỗi kết quả bạc nhược.

Tân binh Mbeumo chưa cho thấy tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trên hàng công MU. Ảnh: EPA.

Người hâm mộ đã nhiều lần đặt câu hỏi: CLB Man United đang đi đâu về đâu? Những bản hợp đồng đắt giá lần lượt thất bại trong việc tạo ảnh hưởng, hệ thống phòng ngự thường xuyên mắc sai lầm, còn hàng công thiếu sự sáng tạo và gắn kết. Một vài cá nhân không thể che lấp sự thật về một tập thể MU thiếu linh hồn, thiếu sức sống.

Giới quan sát cũng cho rằng ban lãnh đạo cần can đảm nhìn nhận sai lầm. Việc bổ nhiệm HLV Amorim từng được coi là bước đi táo bạo, kỳ vọng ông có thể mang sự tươi mới từ Sporting Lisbon sang Old Trafford. Nhưng Premier League là môi trường khắc nghiệt, và việc không thể tạo ra hai chiến thắng liên tiếp sau hơn 30 trận là một chỉ dấu quá rõ.

Lãnh đạo CLB Man United cần quyết định sớm hơn, hoặc tiếp tục trao thêm thời gian với hy vọng mong manh, hoặc mạnh dạn thay đổi để cứu vãn mùa giải trước khi quá muộn.

Tương lai của HLV Ruben Amorim ở sân Old Trafford như chỉ mành treo chuông. Ảnh: EPA.

Manchester United đang trong giai đoạn mà quá khứ huy hoàng trở thành chiếc bóng nặng nề. Không ai phủ nhận truyền thống rực rỡ với những chức vô địch dưới thời Sir Alex Ferguson, nhưng như Cole nói, đã đến lúc “cất quá khứ vào một chiếc hộp và tôn trọng nó”, thay vì mãi mơ về việc tái hiện. Tương lai chỉ có thể được xây dựng bằng sự cải tổ, sự đồng thuận từ thượng tầng đến cầu thủ và sự kiên nhẫn của người hâm mộ.

Trong lúc áp lực tăng cao, HLV Ruben Amorim có thể là nạn nhân tiếp theo của guồng quay tàn nhẫn tại Old Trafford. Nhưng sâu xa hơn, thất bại trước Brentford và chuỗi ngày u ám vừa qua đã cho thấy một điều: CLB Man United không thay đổi tận gốc văn hóa và cấu trúc, thì bất kỳ HLV nào ngồi vào ghế nóng cũng khó lòng đưa “Quỷ đỏ” trở lại ánh hào quang.