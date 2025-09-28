Cunha: 'Đó là một cảm giác khủng khiếp' 28/09/2025 12:59

Manchester United đã phải chịu thất bại 3-1 trước Brentford trong trận thuộc vòng 6 Premier League trên sân khách vào đêm qua 27-9, với việc tiền đạo Matheus Cunha và HLV Ruben Amorim của "quỷ đỏ" đều rất thất vọng sau trận đấu.

Matheus Cunha đã đưa ra lời nhận định gay gắt về màn trình diễn của Manchester United trước Brentford. Cú đúp của Igor Thiago và bàn thắng của cầu thủ vào sân thay người Mathias Jensen đã mang về chiến thắng cho "bầy ong" trước "quỷ đỏ", với bàn thắng đầu tiên của Benjamin Sesko cho MU chỉ mang tính chất an ủi.

Đội bóng của Ruben Amorim bị dẫn trước hai bàn tại Sân vận động Gtech chỉ trong vòng 20 phút khi Thiago gây ra cơn địa chấn. Sesko đã kéo MU trở lại cuộc đua ngay trước khi hiệp một kết thúc bằng bàn gỡ lại 1-2 cho MU.

Bruno Fernandes đã có cơ hội gỡ hòa từ chấm phạt đền vào giữa hiệp hai khi Nathan Collins phạm lỗi với Bryan Mbeumo, nhưng pha sút 11m của đội trưởng MU đã bị thủ môn Caoimhin Kelleher cản phá. Brentford đã trụ vững trong những phút còn lại và ghi bàn thắng thứ ba trong thời gian bù giờ khi Jensen tung ra cú sút tuyệt đẹp đưa bóng bay qua Altay Bayindir.

Cunha thừa nhận trận MU thua Brentford đó là một cảm giác khủng khiếp. ẢNH: EPA

Thất bại thứ ba trong sáu trận đấu tại Premier League khiến MU chìm sâu ở nửa dưới bảng xếp hạng, trong khi chiến thắng trước Chelsea vào cuối tuần trước chỉ mang lại sự an ủi nhỏ nhoi cho HLV Ruben Amorim.

Thất bại của MU trước Brentford đã khiến người ta phải xem xét lại tương lai của Amorim tại Old Trafford, nhưng khi đối mặt với những câu hỏi như vậy, HLV người Bồ Đào Nha đã đưa ra câu trả lời thẳng thắn.

"Tôi không bao giờ lo lắng về công việc của mình - tôi không phải là kiểu người như vậy", HLV Ruben Amorim của MU chia sẻ sau trận đấu, "Đó không phải là quyết định của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức trong từng phút giây tôi ở đây".

Tiền đạo Cunha của MU cũng đưa ra đánh giá trung thực sau trận đấu, phơi bày bầu không khí trong phòng thay đồ của MU là rất ảm đạm. "Tâm trạng thật kinh khủng", Cunha nói với TNT Sport, "Thành thật mà nói, kinh khủng. Tôi luôn nói điều tương tự, chúng tôi biết tầm quan trọng của việc chơi cho một CLB như thế này và chúng tôi sẽ phải chiến thắng trong mọi trận đấu.

Để mọi chuyện không kết thúc như vậy, đó là một cảm giác khủng khiếp. Mọi người đều muốn làm nhiều hơn nữa, mọi người cần phải làm nhiều hơn nữa. Tất nhiên, chúng ta cần phải tiếp tục, đó là cách duy nhất.

Thành thật mà nói, tôi không nghĩ việc tìm kiếm lời bào chữa là cách hay. Chúng tôi biết mình cần phải làm gì. Tôi không nghĩ chúng tôi đã chơi tốt. Họ khỏe hơn, họ đến và ghi bàn, nhưng như tôi đã nói, đó không phải là lời bào chữa. Chúng tôi biết họ chơi như thế nào và chúng tôi lại để họ chơi theo ý muốn của mình".