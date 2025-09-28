Amorim đáp trả áp lực bị MU sa thải 28/09/2025 11:58

MU đã bị đánh bại 3-1 tại Brentford ở vòng 6 Premier League, gây thêm áp lực lên HLV Ruben Amorim, người không thể tìm thấy sự ổn định với sơ đồ chiến thuật cứng nhắc 3 trung vệ. Bây giờ, Amorim đáp trả áp lực bị MU sa thải.

HLV Ruben Amorim khẳng định ông vẫn là người có thể vực dậy Manchester United, mặc dù thất bại trước Brentford đang gây áp lực lên ông. Amorim chỉ thắng chín trong số 33 trận tại Premier League khi dẫn dắt "quỷ đỏ".

MU bị dẫn trước 2-0 sau 20 phút, với tiền đạo Igor Thiago của Brentford ghi hai bàn, trước khi Benjamin Sesko gỡ lại 1-2, đó là bàn thắng đầu tiên của anh kể từ khi chuyển đến Old Trafford với giá 74 triệu bảng vào mùa hè.

Đội trưởng Bruno Fernandes đã bỏ lỡ một quả phạt đền để gỡ hòa 2-2, và pha lập công của cầu thủ vào sân thay người Mathias Jensen từ Brentford trong thời gian bù giờ ấn định kết quả 3-1 cho Brentford càng làm tăng thêm nỗi thất vọng của MU. Bất chấp thất bại mới nhất này, Amorim cho biết ông vẫn tự tin có thể vực dậy MU.

HLV Ruben Amorim đáp trả áp lực bị MU sa thải. ẢNH: EPA

“Tôi luôn làm tốt công việc của mình”, HLV Ruben Amorim của MU nói, “Nếu thắng, tôi sẽ ở trong một trạng thái tinh thần khác. Điều đó là bình thường, nhưng tôi luôn tự tin, bởi vì tôi biết mình phải làm gì. Đó là công việc của tôi và tôi không ở đây chỉ để bảo vệ các cầu thủ. Tôi đang cố gắng làm những gì tốt nhất cho CLB và đội bóng.

Nhưng đó là áp lực của CLB. Vì vậy, tôi chỉ nghĩ cách tốt nhất để giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo. Tôi không cố gắng bảo vệ các cầu thủ hay bản thân mình. Tôi chỉ cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo, tạo đà từ đó.

Tôi cố gắng phân tích trận đấu một cách khách quan. Hôm nay chúng tôi chơi và cuốn theo lối chơi của Brentford, chứ không phải lối chơi của chính mình. Và khi chơi theo lối chơi của đối thủ, chiến thắng sẽ khó khăn hơn. Khi chúng tôi thắng, vấn đề không nằm ở hệ thống, khi chúng tôi thua, vấn đề nằm ở hệ thống. Tôi hiểu điều đó. Tôi nghĩ vấn đề nằm ở việc chúng tôi chơi trận đấu này theo cách Brentford muốn.

Chúng tôi chưa bao giờ ổn định lối chơi. Chúng tôi chưa bao giờ gây sức ép lên đối thủ. Chúng tôi biết rằng mỗi khi họ giành lại bóng, họ sẽ chạy chỗ và tranh chấp bóng. Chúng tôi cần phải cải thiện rất nhiều điều. Mối lo ngại lớn nhất của tôi là chúng tôi đã không ổn định trong trận đấu. Ở phần sân đối phương, chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều quả tạt.

Điều đó thật đáng thất vọng. Chúng tôi có thể chơi tốt hơn với bóng. Chúng tôi có thể kiểm soát bóng tốt hơn. Chúng tôi hiểu rằng đôi khi các quyết định không có lợi cho mình, đà trận đấu không thuận lợi, chúng tôi vẫn có thể kiểm soát bóng.

Khi mọi thứ, những khoảnh khắc, quả phạt đền, lỗi trước bàn thắng đầu tiên, tất cả những điều này đều bất lợi cho chúng tôi, chúng tôi cần phải có nhiều cá tính hơn để kiểm soát trận đấu và giữ bình tĩnh. Khi bạn chiến thắng, bạn cảm thấy mọi thứ, động lực, đều ở đây. Khi bạn thua, bạn trở lại vị trí cũ và chiến đấu một lần nữa cho chiến thắng có thể giúp bạn tạo ra động lực".

Tiền đạo Matheus Cunha của MU chia sẻ: "Hiện tại, thật sự rất khó để nói ra điều gì đó. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc khoác lên mình chiếc áo này và giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Thật đáng thất vọng khi đến đây mà không giành chiến thắng, bởi vì chúng tôi biết mọi trận đấu ở Ngoại hạng Anh đều quan trọng với chúng tôi trong mùa giải này. Chúng tôi cần phải nỗ lực hơn nữa".