Amorim luôn có cảm giác MU thắng áp đảo Arsenal và Man City 27/09/2025 15:27

MU vẫn đang vật lộn để tìm kiếm sự ổn định dưới sự quản lý của HLV Ruben Amorim trước chuyến làm khách đến Brentford đá vòng 6 Premier League vào lúc 18 giờ 30 đêm nay 27-9. HLV Ruben Amorim không biết MU ra sân với đội hình nào đối đầu với Brentford.

Ruben Amorim thừa nhận ông vẫn chưa biết đội Manchester United của mình sẽ ra sân với đội hình nào, tờ Mirror (Anh) đưa tin. Tuy nhiên, vị HLV trưởng của "quỷ đỏ" cho biết ông không còn phải lo lắng đến các trận đấu như mùa giải trước nữa. Đáng chú ý, Amorim luôn có cảm giác MU thắng áp đảo Arsenal và Man City.

MU sẽ đến Brentford với mục tiêu của HLV Ruben Amorim là giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Premier League, lần đầu tiên kể từ khi ông nắm quyền tại Old Trafford gần một năm trước. Đây là một thống kê đáng chê trách đối với Amorim và nhấn mạnh bản chất khó lường của Premier League, khi vị HLV trưởng 40 tuổi người Bồ Đào Nha thừa nhận ngay cả ông cũng không biết phải mong đợi điều gì khi họ thi đấu.

"Việc người hâm mộ không biết điều gì sẽ xảy ra ở trận đấu tiếp theo là điều bình thường", HLV Ruben Amorim nói, “Thành thật mà nói, tôi có một ý tưởng, nhưng tôi không biết nó sẽ như thế nào, và tôi là HLV của đội. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề đó là tiếp cận mọi trận đấu như thể đó là trận đấu cuối cùng.

HLV Ruben Amorim luôn có cảm giác MU thắng áp đảo Arsenal và Man City. ẢNH: EPA

Tôi luôn có cảm giác rằng chúng tôi có thể thắng trận tiếp theo và chúng tôi có thể áp đảo. Tôi có cảm giác đó ngay bây giờ. Mọi thứ đều nằm trong tay chúng tôi. Ý tôi là đôi khi, trong những điều nhỏ nhặt, trong sự cấp bách đó, nếu bạn so sánh cách chúng tôi bắt đầu trận đấu với Chelsea với cách chúng tôi bắt đầu trận đấu với Man City, thì nó hoàn toàn khác biệt.

Vì vậy, tôi không chắc chắn mọi lúc về điều gì sẽ xảy ra. Tôi nhìn vào đội của mình và chuẩn bị đối đầu với Man City, Arsenal, tôi cảm thấy chúng tôi có thể ghi bàn, có thể áp đảo, có thể kiểm soát trận đấu ở những thời điểm nhất định, nên cảm giác hoàn toàn khác so với năm ngoái.

Tôi biết năm nay sẽ rất khó khăn, nhưng năm nay tôi thấy phấn khích hơn là sợ hãi. Vấn đề nằm ở cách chúng tôi khởi động và chuẩn bị. Nếu chúng tôi luôn hào hứng ra sân và nếu chúng tôi luôn có cảm giác đó, tôi nghĩ đó sẽ là một chiến thắng to lớn cho chúng tôi. Vì vậy, chiến thắng trong trận đấu này là một điều vô cùng quan trọng”.

Bryan Mbeumo trở lại đối đầu với CLB cũ Brentford lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến MU với hợp đồng trị giá 71 triệu bảng Anh, và Amorim khẳng định tiền đạo người Cameroon này có thể giúp thay đổi tâm lý tiêu cực của các cầu thủ MU. Mbeumo đã ghi hai bàn cho MU và được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 của MU.

HLV Ruben Amorim của Manchester United cho biết: “Nếu bạn nhìn Bryan Mbeumo vào khoảnh khắc chúng tôi đang gặp khó khăn, bạn sẽ cảm thấy cậu ấy là một chàng trai khác so với phần còn lại của đội. Mbeumo mang đến ánh sáng cho phòng thay đồ.

Mbeumo không phải là người chỉ biết nói suông, luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi. Cậu ấy chạy rất nhiều, gây áp lực rất nhiều, cậu ấy là một mối đe dọa khác biệt so với mùa giải trước. Tôi rất hài lòng với Bryan Mbeumo. Bây giờ, chúng tôi cần phải giành chiến thắng trong các trận đấu".