'Tôi đã ném giày vào Mourinho khiến ông ấy tái mặt' 27/09/2025 07:01

(PLO)- Một cựu trọng tài ở Premier League tiết lộ: "Tôi đã ném giày vào Mourinho khi ông ấy chất vấn quyết định của tôi".

Vụ việc được cho là xảy ra trong trận đấu giữa Stoke City và Manchester United cách đây nhiều năm. Cựu trọng tài của Premier League Mark Clattenburg tiết lộ rằng ông từng ném giày bóng đá vào HLV huyền thoại Jose Mourinho trong một cuộc cãi vã gay gắt.

Clattenburg đã có 23 năm làm trọng tài tại Giải Ngoại hạng Anh và điều khiển 297 trận đấu. Ông cũng là trọng tài của 37 trận đấu ở Cúp FA và 21 trận ở Cúp Liên đoàn Anh. Nhưng có một lần Clattenburg hoàn toàn mất bình tĩnh trước một trong những HLV mang tính biểu tượng của làng bóng đá. Clattenburg nhớ lại cuộc đụng độ với Mourinho khi xuất hiện trên podcast Whistleblowers của tờ Daily Mail (Anh), "Tôi đã ném giày vào Mourinho".

Cựu trọng tài Clattenburg tiết lộ, "Tôi đã ném giày vào Mourinho". ẢNH: EPA

Mark Clattenburg, 50 tuổi cho biết: "Jose Mourinho tin rằng tôi đã bỏ lỡ một pha chạm bóng bằng tay của Ryan Shawcross bên phía Stoke City. Ông ấy kiên quyết cho rằng đó là một quả phạt đền và nói "ông đã xem lại pha phát lại chưa?".

Sau đó, tôi tức giận ném chiếc giày về phía Jose Mourinho. Tất nhiên là tôi nhớ ông ấy lúc đó. Jose Mourinho tái mặt, không biết phải nói gì và rời khỏi phòng thay đồ. Tất cả chỉ là trò chơi tâm lý, cay đắng và khó chịu.

Cuối cùng, mối quan hệ của tôi với Jose Mourinho không còn tốt như khi ông ấy còn ở Chelsea và ông ấy vẫn còn sức hút. Mọi người đều yêu mến Jose Mourinho và gọi ông ấy là Người đặc biệt".

Người ta tin rằng vụ việc xảy ra trong trận đấu giữa Stoke City và Manchester United ngay trước khi Clattenburg chia tay sự nghiệp cầm còi. Trong khi đó, Jose Mourinho cũng từng quản lý Tottenham trong thời gian ở Anh.