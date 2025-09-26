Văn hóa độc hại trong phòng thay đồ MU 26/09/2025 13:39

(PLO)- Huyền thoại "quỷ đỏ" thành Manchester Wayne Rooney đã nói về văn hóa độc hại trong phòng thay đồ MU hiện tại, khi khẳng định đến ngay cả anh cũng khó có thể tồn tại trong đội hình của HLV Ruben Amorim.

Wayne Rooney đã thảo luận về văn hóa độc hại trong phòng thay đồ MU hiện tại, cho biết anh và Roy Keane sẽ gặp khó khăn nếu họ là một phần của nơi đó. Cựu đội trưởng, người đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử MU, Wayne Rooney, đau đớn tuyên bố rằng anh sẽ bị "sa thải" nếu còn là một phần trong phòng thay đồ hiện tại của Old Trafford.

Huyền thoại Manchester United Rooney đã ghi 253 bàn thắng sau 559 lần ra sân cho "quỷ đỏ" từ năm 2004 đến 2017 và "treo giày" vào năm 2021. Mặc dù chỉ mới giải nghệ trong một thời gian ngắn, Rooney tin rằng anh sẽ gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường phòng thay đồ hiện đại ở MU, đặc biệt là dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim.

Trong cuộc trò chuyện thẳng thắn với cựu đồng đội tại MU Rio Ferdinand trên podcast Rio Ferdinand Presents, Rooney được hỏi liệu anh hay cựu tiền vệ huyền thoại của MU Roy Keane có thể quản lý được phòng thay đồ hiện tại ở Old Trafford hay không. Câu trả lời của Rooney rất thẳng thắn: "Không", anh nói, "Chúng ta sẽ bị sa thải."

Văn hóa độc hại trong phòng thay đồ MU hiện tại khiến Rooney thừa nhận đến chính anh cũng không thể tồn tại ở đó. ẢNH: AMA

Rooney giải thích thêm: "Một số điều đã được nói ra trong phòng thay đồ. Đó là điều mà bây giờ trong bóng đá, kể cả ngoài xã hội, bạn không thể nói ra nữa vì bạn có thể làm họ khó chịu. Nếu nói ra, bạn sẽ trở thành kẻ bắt nạt và bị buộc tội bắt nạt người khác".

Rooney sau đó chia sẻ suy nghĩ của mình về sự thay đổi văn hóa trong phòng thay đồ các đội bóng. "Chuyện gì đã xảy ra với việc nói sự thật, kiểu như, "Anh đang làm cái quái gì vậy?". Cứ thử xem, bởi vì khi bạn gây sự với tôi, tôi sẽ nghĩ, "Mình sẽ không để hắn ta làm thế nữa". Hoặc tôi sẽ lại gây sự với bạn", Rooney chia sẻ, "Những câu mắng của HLV, của các đàn anh đã thức tỉnh tôi, làm tôi sống lại.

Đó là trách nhiệm của các đàn anh. Tôi không thể làm những gì mình muốn trên sân nếu không có sự hỗ trợ của anh (Rio Ferdinand), hoặc Carras (Michael Carrick) hay Scholsey (Paul Scholes) phía sau. Đó là một tập thể".

Rooney đã thử sức với vai trò HLV tại Derby County trước khi trải qua những mùa giải đáng thất vọng tại Birmingham City và Plymouth Argyle. Không thành công với sự nghiệp HLV, bây giờ, Rooney phải tập trung vào công việc bình luận viên bóng đá.

Rooney cũng chia sẻ về trải nghiệm của mình ở vị trí HLV, rằng bây giờ, các cầu thủ không muốn nghe lời mắng chửi của HLV trước toàn đội, vì như vậy họ sẽ tổn thương, họ sẽ buông xuôi. Nó khác xa thời trước, khi các HLV có thể mắng chửi các cầu thủ để kích thích tinh thần chiến đấu của họ.

"Tôi đã từng rời khỏi phòng thay đồ với tư cách là một HLV vì tôi sợ mình sẽ bùng nổ cơn giận", Rooney tiết lộ, "Tôi đã từng thấy một cầu thủ gọi một cầu thủ khác ra nói chuyện riêng, không phải theo nghĩa xấu, chuyện đó chẳng có gì to tát cả.

Và sau đó tôi thấy một cầu thủ khác nói, "Anh không thể làm vậy. Nếu anh muốn nói chuyện với anh ta, hãy nói chuyện riêng với anh ta. Đây là hành vi bắt nạt". Và tôi đứng đó, chờ đợi. Tôi luôn để các cầu thủ nói chuyện, khuyến khích họ nói chuyện với nhau trong giờ nghỉ giữa hiệp và cả trận. Sau đó, tôi sẽ vào phòng thay đồ và nói điều gì đó.

Tôi tự hỏi, "mình sẽ nói gì trong phòng thay đồ đây?, thôi, đi tắm đi". Tôi bước ra ngoài, không nói với họ một lời. Thật điên rồ, phải không? Xã hội bây giờ là vậy. Bạn không biết mình có thể và không thể nói gì. Phải thật cẩn thận khi nói, cách bạn muốn nói, cách bạn thể hiện và giọng điệu khi nói. Và vì thế, có rất nhiều điều khác nhau, nhưng cuối cùng, bạn luôn muốn cố gắng và phát huy tối đa tiềm năng của các cầu thủ".