(PLO)- MU tìm ra ứng cử viên mới thay thế HLV Amorim khi một HLV người Đức tự ứng cử mình ngồi chiếc ghế nóng tại Old Trafford.

MU đã có khởi đầu mùa giải kém cỏi, gây áp lực lớn lên HLV Ruben Amorim. Bây giờ, MU tìm ra ứng cử viên mới thay thế HLV Amorim khi HLV Dino Toppmoller công khai bày tỏ sự quan tâm đến công việc tại Old Trafford.

HLV Dino Toppmoller của Eintracht Frankfurt ám chỉ rằng ông muốn dẫn dắt Manchester United trong tương lai. Toppmoller chỉ làm việc tại Đức trong suốt sự nghiệp huấn luyện của mình cho đến nay, nhưng hiện ông công khai tuyên bố mong muốn được thử sức mình tại Old Trafford.

Ruben Amorim cũng như bao HLV khác thời hậu Sir Alex Ferguson không thể thoát khỏi áp lực công việc tại MU. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chỉ thắng 19 trong số 48 trận đấu kể từ khi tiếp quản MU từ Erik ten Hag vào tháng 11 năm ngoái, kết thúc mùa giải đầu tiên ở vị trí thứ 15 Premier League.

Chiếc ghế HLV trưởng MU của Amorim chưa bao giờ yên ổn. ẢNH: EPA

Sau khi MU thua trận chung kết Europa League trước Tottenham, Amorim đã được trao 200 triệu bảng Anh chiêu mộ những tài năng mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện. MU đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau chiến thắng thứ hai của mùa giải, nhưng gần đây phải chịu sự bẽ bàng khi để thua Grimsby ở Carabao Cup.

Amorim hiện vẫn nhận được sự ủng hộ của ông chủ MU Sir Jim Ratcliffe và INEOS, nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ cần một chuỗi thành tích kém cỏi nữa là có thể bị "đá bay" khỏi Old Trafford. Và Toppmoller đã sẵn sàng vào cuộc nếu ban lãnh đạo MU thực sự tìm kiếm người thay thế cho Amorim.

“Về cơ bản, được dẫn dắt Frankfurt là một giấc mơ. Đây đơn giản là một CLB tuyệt vời", HLV Dino Toppmoller của Eintracht Frankfurt chia sẻ trên podcast Phrasenmaeher, “Ở đây, khi còn là một thiếu niên, lần đầu tiên tôi được chứng kiến ​​cha mình là một HLV ở Bundesliga. Điều đó tự nhiên tạo nên một mối liên kết tình cảm của tôi với CLB này.

Nghĩ về việc ra nước ngoài phát triển sự nghiệp, hồi nhỏ tôi thường chơi game, lúc nào cũng chỉ chơi với một đội: Manchester United. Chắc chắn một ngày nào đó nếu được dẫn dắt họ sẽ rất tuyệt vời vì đó là một CLB phi thường. Khi tôi còn là một thiếu niên, Manchester United cùng với Real Madrid là những CLB vĩ đại nhất".

Cựu trợ lý HLV của RB Leipzig và Bayern Munich Dino Toppmoller đã giành chiến thắng 46% số trận đấu kể từ khi trở thành HLV trưởng của Frankfurt vào tháng 7 năm 2023. Ông giúp phát triển các ngôi sao như Omar Marmoush và Hugo Ekitike, cả hai đều đã chuyển đến Premier League bằng những vụ chuyển nhượng lớn, đồng thời đưa Frankfurt đến Champions League.

MU tìm ra ứng cử viên mới thay thế HLV Amorim là Dino Toppmoller. ẢNH: EPA

Vị chiến lược gia 44 tuổi này rất được kính trọng tại Đức và đội bóng của ông đã gây ấn tượng mạnh khi đè bẹp Galatasaray 5-1 ngay trong trận đấu đầu tiên của vòng bảng Champions League. Hiện tại, Eintracht Frankfurt đang đứng thứ sáu tại Bundesliga với thành tích thắng hai và thua hai trong bốn trận mở màn.

Trong khi đó, HLV Amorim đã giảm bớt áp lực khi MU đánh bại Chelsea 2-1 tại giải Ngoại hạng Anh vào cuối tuần trước và hiện đang đối mặt với những trận đấu quan trọng trước kỳ nghỉ quốc tế vào tháng 10. MU sẽ làm khách trên sân Brentford vào cuối tuần này trước khi tiếp đón Sunderland tại Old Trafford vào tuần sau tại Premier League.