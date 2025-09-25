Ngôi sao bị MU ruồng bỏ tỏa sáng rực rỡ ở Tây Ban Nha 25/09/2025 13:50

MU đã bán Antony với mức lỗ lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua và ngôi sao bị MU ruồng bỏ tỏa sáng rực rỡ ở Tây Ban Nha khi có một trận đấu ấn tượng cho Real Betis tại Europa League.

Antony là nguồn cảm hứng cho Real Betis khi đội bóng Tây Ban Nha cầm hòa Nottingham Forest với tỷ số 2-2 tại Europa League vào hôm nay 25-9. Đội bóng Nottingham Forest của HLV Ange Postecoglou chơi áp đảo hoàn toàn tại Seville và ngược dòng dẫn 2-1, nhưng đã bị Antony gỡ hòa 2-2.

Antony rời Manchester United gia nhập Real Betis với hợp đồng trị giá 21,65 triệu bảng Anh vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, sau khi đã có một mùa giải thành công khi dưới dạng cho mượn ở chính CLB Real Betis. Mặc dù Antony đã thất bại sau thương vụ chuyển nhượng trị giá 82 triệu bảng từ Ajax sang MU, cầu thủ người Brazil này đã trở thành người hùng tại Real Betis.

Antony - Ngôi sao bị MU ruồng bỏ tỏa sáng rực rỡ ở Tây Ban Nha trong màu áo Real Betis. ẢNH: EPA

Nottingham Forest ăn mừng việc trở lại bóng đá châu Âu lần đầu tiên sau gần 30 năm, nhưng không thể giành được chiến thắng đầu tiên dưới triều đại HLV Postecoglou, khi cựu HLV của Tottenham này đang trải qua chuỗi bốn trận không thắng tại CLB mới. Tiền đạo Igor Jesus đã ghi hai bàn cho Nottingham Forest, nhưng Antony của Real Betis mới là người nở nụ cười sau cùng.

Antony chính là người kiến tạo để Cedric Bakambu ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Real Betis bằng cú dứt điểm uy lực vào nóc lưới. Jesus gỡ hòa 1-1 bằng một cú đệm bóng trước khi đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Nottingham Forest từ một quả phạt góc.

Nhưng Antony đã xuất hiện đúng lúc vào phút thứ 85 để ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Real Betis rồi ăn mừng bằng cách chỉ vào hình xăm trên cổ có dòng chữ "iluminado" - một từ tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là "được chiếu sáng" hoặc "người được chọn". Người hâm mộ Real Betis chắc chắn sẽ rất vui trước phong độ cực cao của Antony tại Tây Ban Nha, khi ngôi sao người Brazil đã gần vượt qua tổng số bàn thắng và kiến ​​tạo cho MU chỉ sau một thời gian ngắn chơi cho Real Betis.

Antony ghi bàn vào lưới Nottingham Forest. ẢNH: EPA

Chủ sở hữu MU là Sir Jim Ratcliffe, xem Antony như một trong những sai lầm trên thị trường chuyển nhượng mà ông muốn loại bỏ sau khi tập đoàn hóa dầu INEOS của ông tiếp quản "quỷ đỏ". "Nếu bạn nhìn vào những cầu thủ chúng tôi mua trong mùa hè này, những người mà chúng tôi đã không mua, chúng tôi mua Antony, chúng tôi mua Casemiro, chúng tôi sẽ mua Andre Onana, chúng tôi mua Rasmus Hojlund, chúng tôi mua Jadon Sancho," Ratcliffe nói, "Tất cả những điều này đều là chuyện của quá khứ, chuyện của nhiệm kỳ trước.

Nhưng dù muốn hay không, chúng tôi đã thừa hưởng những điều đó và phải giải quyết. Một số người không đủ giỏi, một số người có lẽ được trả lương quá cao. Nhưng để chúng tôi có thể định hình đội hình ở Manchester United mà chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, sẽ cần thời gian. Chúng tôi đang có giai đoạn chuyển đổi, chuyển từ quá khứ sang tương lai".

Với việc MU không được thi đấu ở bất kỳ giải đấu nào ở cúp châu Âu mùa này, sau khi kết thúc ở vị trí thứ 15 tại Ngoại hạng Anh mùa trước và thua trận chung kết Europa League, vị tỷ phú ngành hóa dầu phải tìm niềm vui xem bóng đá cúp châu Âu ở một CLB khác của ông.

Sir Jim Ratcliffe được nhìn thấy trên khán đài xem CLB Nice cũng do ông sở hữu bị AS Roma đánh bại 2-1 tại Europa League sau các bàn thắng của Evan Ndicka và Gianluca Mancini. MU sẽ trở lại thi đấu vào cuối tuần này gặp Brentford ở vòng 6 Premier League, nơi Ratcliffe hy vọng đội bóng của ông có thể tiếp nối chiến thắng sau khi đánh bại Chelsea 2-1 ở vòng 5.