Khoảnh khắc đẳng cấp của Bruno Fernandes khi thắng cược đồng đội ở MU 25/09/2025 12:33

(PLO)- Khoảnh khắc đẳng cấp của Bruno Fernandes khi thắng cược đồng đội ở MU qua lời kể của thủ môn Demot Mee đã nói lên rất nhiều điều về đội trưởng của "quỷ đỏ".

Thủ môn Demot Mee của Manchester United, người vẫn chưa ra sân cho Quỷ đỏ, đã nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với Bruno Fernandes, kết thúc bằng việc anh nhận được chiếc áo có chữ ký.

Hành động của Bruno Fernandes đã để lại dấu ấn trong lòng các đồng đội tại Manchester United khi thủ môn Dermot Mee nhớ lại việc đội trưởng tặng anh chiếc áo có chữ ký trong lần gặp đầu tiên, mặc dù anh đã thua cược.

Mee đã trưởng thành từ Walsall nhưng thủ môn 22 tuổi này đã chuyển đến Manchester vào năm 2019. Sau khi tiếp tục gây ấn tượng ở đội trẻ, Dermot Mee được mời tập luyện cùng đội một MU khi 18 tuổi và tham gia một cuộc thi với Bruno Fernandes.

Thủ môn trẻ được giao nhiệm vụ cản phá hai trong năm cú sút của tiền vệ người Bồ Đào Nha, với phần thưởng là một chiếc áo đấu có chữ ký của đội trưởng MU Bruno Fernandes. Mee đã không cản phá thành công, nhưng Bruno Fernandes vẫn mang về một chiếc áo đấu tặng Mee.

Khoảnh khắc đẳng cấp của Bruno Fernandes khi thắng cược đồng đội ở MU là thủ môn trẻ thủ môn Dermot Mee nói lên rất nhiều điều. ẢNH: EPA

MU đã đăng một video lên mạng xã hội, trong đó các cầu thủ được yêu cầu nhớ lại khoảnh khắc yêu thích của họ về Bruno Fernandes, và thủ môn Dermot Mee kể lại: "Có lẽ là khi tôi khoảng 18 tuổi, lần đầu tiên tôi lên sân tập cùng họ, Bruno Fernandes đã cược với tôi, nếu tôi cản phá được hai trong năm cú sút của anh ấy, anh ấy sẽ tặng tôi một chiếc áo có chữ ký. Tôi đã không làm được, nhưng anh ấy vẫn đến và mua cho tôi một chiếc".

Trong nỗ lực phát triển sự nghiệp, Mee, người vẫn chưa có lần ra sân chính thức nào cho đội bóng thành Manchester, đã được cho mượn ở các giải đấu nghiệp dư như Witton Albion và Altrincham. Thủ môn này trước đó đã đến San Diego để tham gia trại huấn luyện và đá giao hữu trước mùa giải với Wrexham.

Bruno Fernandes được xem là ngôi sao số 1 của MU vào lúc này, và rất nhiều đồng đội đã nhắc đến những khoảnh khắc quan trọng khác trong sự nghiệp của Bruno Fernandes tại Old Trafford. Nhiều cầu thủ đã ca ngợi cú đá phạt của Bruno vào lưới Arsenal mùa trước, trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

Cầu thủ 31 tuổi này cũng có một khoảnh khắc đáng nhớ tại Old Trafford trước Liverpool vào tháng 4 năm 2024, khoảnh khắc này cũng được những người như Kobbie Mainoo nhắc đến. Bruno Fernandes nhanh chóng đón đường chuyền hỏng của Quỷ đỏ và tung cú sút vào lưới Caoimhin Kelleher gỡ hòa 2-2 cho MU. Những khoảnh khắc đáng nhớ khác bao gồm cú hat-trick của Bruno Fernandes vào lưới Real Sociedad tại Europa League mùa trước, góp phần vào chiến thắng 4-1 của MU.

Bruno Fernandes vẫn là ngôi sao sáng nhất của MU. Anh đã ghi bàn trong cả hai chiến thắng của "quỷ đỏ" cho đến nay ở mùa này. Anh ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút bù giờ để giúp MU hạ gục Burnley với tỉ số 3-2 tại Old Trafford và cũng là người lập công vào cuối tuần trước, khi MU đánh bại Chelsea 2-1 ở vòng 5 Premier League.