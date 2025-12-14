Nóng: Cảnh sát bắt giữ người tổ chức chuyến thăm của Messi gây bạo loạn ở Ấn Độ 14/12/2025 13:13

(PLO)- Chuyến du đấu tại Ấn Độ của Lionel Messi đã khởi đầu theo cách không ai mong đợi khi sự kiện có bán vé tại sân vận động Salt Lake (Kolkata) rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Sự việc xảy ra sau khi siêu sao người Argentina chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn, khiến nhiều khán giả bức xúc, dẫn đến cảnh ném đồ vật, phá ghế và tràn xuống mặt sân. Theo kế hoạch ban đầu, Messi sẽ có mặt tại sân trong khoảng 45 phút để giao lưu với người hâm mộ.

Tuy nhiên, sự xuất hiện thực tế của anh chỉ kéo dài chừng 20 phút, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ những khán giả đã bỏ ra số tiền không nhỏ để mua vé. Giá vé thấp nhất cho sự kiện này vào khoảng 3.500 rupee, tương đương gần 40 USD, con số được xem là khá cao so với mức thu nhập trung bình hàng tuần tại Ấn Độ. Thậm chí, một số người hâm mộ cho biết họ đã chi tới 130 USD với hy vọng được tận mắt chứng kiến Messi trong thời gian dài hơn.

Tại sân vận động Salt Lake, thủ phủ của bang Tây Bengal ở miền Đông Ấn Độ, tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhiều khán giả đã lấy ghế nhựa trên khán đài và ném xuống sân, trong khi một số khác trèo qua hàng rào bảo vệ, ném các vật thể khác về phía mặt cỏ. Lực lượng an ninh buộc phải can thiệp để tránh tình trạng bạo loạn lan rộng.

Các cổ động viên Ấn Độ tức giận khi bỏ tiền ra mua vé xem Messi nhưng thời lượng diễn ra quá ngắn. Ảnh: EPA.

Eddie Lal Hmangaihzuala, một người hâm mộ đã di chuyển gần 1.500 km từ bang Mizoram trong suốt hai ngày để tham dự sự kiện, bày tỏ sự thất vọng sâu sắc. Anh cho biết bản thân không thể tin nổi vào sự yếu kém trong công tác tổ chức và gần như không có cơ hội nhìn thấy Messi. Theo Eddie, ngôi sao Argentina rời đi rất nhanh, có thể vì lo ngại về vấn đề an ninh.

Trước phản ứng dữ dội của dư luận, ông Rajeev Kumar, Tổng giám đốc cảnh sát bang Tây Bengal, xác nhận lực lượng chức năng đã bắt giữ ông Satadru Dutta, người được xác định là nhà tổ chức chính của sự kiện. Ông Kumar nhấn mạnh rằng cơ quan chức năng đang xử lý nghiêm vụ việc để đảm bảo những sai phạm trong khâu tổ chức không bị bỏ qua. Đồng thời, người tổ chức đã cam kết bằng văn bản rằng toàn bộ vé bán ra cho sự kiện sẽ được hoàn tiền cho khán giả.

Trong khi đó, ban tổ chức chuyến lưu diễn của Messi chưa đưa ra phản hồi chính thức ngay sau sự cố, khiến làn sóng chỉ trích tiếp tục gia tăng.

Chuyến viếng thăm của Messi tại Salt Lake (Kolkata) bị vỡ kế hoạch. Ảnh: EPA.

Vụ việc cũng khiến chính quyền bang Tây Bengal phải lên tiếng. Thủ hiến Mamata Banerjee đã công khai gửi lời xin lỗi tới Lionel Messi cũng như người hâm mộ trên mạng xã hội X. Bà cho biết bản thân vô cùng bàng hoàng trước sự yếu kém trong công tác quản lý tại sân vận động Salt Lake và đã ra lệnh thành lập một ủy ban điều tra độc lập.

Chuyến thăm Ấn Độ của Messi nằm trong khuôn khổ một tour lưu diễn bao gồm nhiều hoạt động như giao lưu, tham gia các lớp huấn luyện bóng đá cho thanh thiếu niên, dự các buổi hòa nhạc, một giải đấu padel và khởi động các chương trình từ thiện tại nhiều thành phố lớn như Kolkata, Hyderabad, Mumbai và New Delhi.

Ấn Độ vốn là quốc gia nơi cricket chiếm vị trí số một, nhưng các bang như Tây Bengal, Kerala và Goa lại có cộng đồng người hâm mộ bóng đá rất đông đảo. Tuy nhiên, sân Salt Lake cũng từng chứng kiến nhiều sự cố nghiêm trọng trong quá khứ, đáng chú ý là trận derby Kolkata năm 2012 giữa East Bengal và Mohun Bagan, bị hủy bỏ sau khi một cầu thủ trúng gạch ném từ khán đài.

Bạo loạn ở sân Salt Lake. Ảnh: EPA.

Kolkata từng nhiều lần chào đón các huyền thoại Argentina. Diego Maradona đã hai lần đến đây, và năm 2017, ông từng khánh thành bức tượng của chính mình trong sự chào đón cuồng nhiệt của hàng nghìn người hâm mộ.

Với Messi, thành phố này cũng mang ý nghĩa đặc biệt, khi anh lần đầu đeo băng đội trưởng đội tuyển Argentina trong trận giao hữu thắng Venezuela 1-0 năm 2011 tại chính sân Salt Lake. Trước khi sự cố xảy ra, Messi đã kịp tham gia lễ khánh thành bức tượng khổng lồ cao 21 mét của chính mình tại Kolkata, trong bầu không khí trang trọng và đầy kỳ vọng.