Giải Tiền Phong Half Marathon: Nét đẹp trên đường đua Xanh 14/12/2025 12:30

(PLO)- Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 với hành trình Xanh đã khép lại trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, để lại dấu ấn đẹp trong lòng gần 2.000 vận động viên tham dự.

Diễn ra vào sáng cuối tuần ngày 14-12 tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM), giải Tiền Phong Half Marathon là một sân chơi thể thao văn minh, với hành trình truyền cảm hứng về lối sống xanh, tích cực và bền vững giữa lòng đô thị hiện đại.

Mang chủ đề “Hành trình Xanh – Trao niềm tin, nhận hạnh phúc”, giải hướng đến việc lan tỏa tinh thần yêu thể thao, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và khuyến khích cộng đồng xây dựng thói quen sống lành mạnh. Thông qua từng bước chạy, giải đấu góp phần tôn vinh hình ảnh TP.HCM năng động, thân thiện, giàu sức sống và ngày càng gắn kết với các giá trị phát triển bền vững.

Người đẹp khoe dáng trên đường đua Xanh.

Điều kiện thời tiết thuận lợi trong buổi sáng cuối tuần đã tạo điều kiện lý tưởng để các vận động viên hoàn thành cự ly thi đấu của mình. Cung đường chạy được thiết kế khoa học, uốn lượn giữa không gian xanh mát, rợp bóng cây, mang lại cảm giác dễ chịu và thư thái. Nhiều runner cho biết họ tận hưởng trọn vẹn với sự trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên, đúng với tinh thần mà ban tổ chức mong muốn truyền tải.

Không khí giải đấu càng trở nên sôi nổi với sự góp mặt của Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cùng dàn đại sứ và các người đẹp từng đăng quang hoặc đạt danh hiệu tại Hoa hậu Việt Nam như Mỹ Vân, Phương Thy, Nhật Lệ, Thanh Bình. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của hotgirl Taekwondo Châu Tuyết Vân đã tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực, tạo động lực tinh thần cho các vận động viên trên đường chạy.

Có gần 2.000 vận động viên tham gia cuộc chơi lớn của báo tiền Phong.

Các chân chạy hòa mình vào thiên nhiên.

Tình thân ái trên đường đua Xanh.

Giải đấu gồm ba cự ly thi đấu là 5km, 10km và 21,1km, dành cho cả nam và nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Đặc biệt, cự ly bán marathon 21,1km được chia thành năm nhóm tuổi, từ 16 đến 29, 30 đến 39, 40 đến 49, 50 đến 59 và từ 60 tuổi trở lên, giúp mọi đối tượng đều có cơ hội thử thách bản thân và chinh phục giới hạn cá nhân. Thời gian giới hạn cho từng cự ly được bố trí hợp lý, tạo điều kiện để cả vận động viên chuyên nghiệp lẫn phong trào đều có thể hoàn thành đường chạy.

Sau những giờ tranh tài quyết liệt nhưng không kém phần vui tươi và gắn kết, ban tổ chức đã tiến hành trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao ở từng cự ly. Ở nội dung 5km, Trương Nhật Linh và Lê Thị Kim Chi lần lượt giành ngôi vô địch nam và nữ. Tại cự ly 10km, Lê Hữu Lộc và Nguyễn Thị Ngọc Lan là những cái tên xuất sắc nhất. Trong khi đó, Nguyễn Thành Đạt và Lê Thị Hà đã về nhất ở cự ly 21km, khép lại một mùa giải thành công với nhiều dấu ấn đáng nhớ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng trao giải cho các vận động viên.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức - cho biết Tiền Phong Half Marathon là giải đấu mới nhất trong chuỗi hoạt động thể thao do báo Tiền Phong khởi xướng và phối hợp tổ chức. Theo ông, giải chạy không chỉ hướng đến việc nâng cao sức khỏe cộng đồng mà còn mong muốn truyền tải thông điệp về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, cũng như niềm tin vào những giá trị tích cực mà thể thao mang lại.

Ông Phùng Công Sưởng bày tỏ kỳ vọng rằng mỗi bước chạy tại Tiền Phong Half Marathon 2025 không chỉ là hành trình chinh phục vạch đích, mà còn là lời gửi gắm về một tương lai xanh, bền vững và hạnh phúc cho cộng đồng, nơi thể thao trở thành cầu nối gắn kết con người với những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.