Bị Indonesia soán ngôi nhì bảng, Thể thao Việt Nam bứt phá ngày 14-12 14/12/2025 12:50

(PLO)- Sau những ngày thi đấu thăng hoa với “cơn mưa vàng” đến từ các môn thế mạnh như điền kinh và bơi lội, Thể thao Việt Nam bước vào ngày tranh tài 14-12 tại SEA Games 33 (Thái Lan) với lịch thi đấu dày đặc và nhiều kỳ vọng tiếp tục gia tăng số lượng huy chương vàng.

Ngày 14-12 là một trong những ngày thi đấu then chốt, khi đoàn Thể thao Việt Nam đồng loạt ra quân ở nhiều môn có khả năng cạnh tranh huy chương cao, từ bắn súng, bắn cung, xe đạp, karate, wushu cho tới các môn thi đấu tập thể, với khao khát lấy lại ngôi nhì bảng xếp hạng huy chương từ Indonesia.

Trước thời điểm các nội dung chính thức diễn ra vào ngày 14-12, cục diện bảng xếp hạng huy chương đã có những biến động đáng chú ý. Đoàn thể thao Indonesia bất ngờ vượt lên trên Việt Nam sau ngày thi đấu 13-12, khi giành thêm 11 huy chương vàng. Thành tích này giúp Indonesia tạm thời vượt qua đoàn Thể thao Việt Nam trên bảng tổng sắp, tạo nên cuộc cạnh tranh gay gắt trong nhóm dẫn đầu.

Tính đến sáng 14-12, Indonesia đã sở hữu 31 huy chương vàng, 42 huy chương bạc và 35 huy chương đồng, vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33. Chủ nhà Thái Lan vẫn thể hiện ưu thế vượt trội khi dẫn đầu với 92 huy chương vàng, 59 huy chương bạc và 36 huy chương đồng. Trong khi đó, Việt Nam tạm xếp thứ ba với 30 huy chương vàng, 27 huy chương bạc và 53 huy chương đồng, bám sát Indonesia trong cuộc đua thứ hạng.

Bắn súng Việt Nam hy vọng mang về nhiều huy chương vàng. Ảnh: TN.

Ngày thi đấu 14-12 mở ra nhiều cơ hội cho đoàn Việt Nam cải thiện thành tích. Ở môn bắn súng, các nội dung 10m súng ngắn hơi được xem là điểm nhấn. Đương kim vô địch ASIAD Phạm Quang Huy sẽ tham gia tranh tài ở cả nội dung cá nhân và đồng đội nam, còn Trịnh Thu Vinh, xạ thủ từng xếp hạng tư Olympic Paris 2024, thi đấu ở các nội dung cá nhân và đồng đội nữ, với kỳ vọng mang về thêm huy chương vàng cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Trên đường đua xe đạp, sự chú ý đổ dồn vào Nguyễn Thị Thật, nhà vô địch châu Á và đương kim vô địch SEA Games. Tay đua số một của Việt Nam sẽ thi đấu nội dung tính điểm nữ vào lúc 15 giờ, với mục tiêu bảo vệ ngôi vị cao nhất. Cùng thời điểm, karate cũng bước vào tranh tài với hai nội dung kumite đồng đội nam và nữ, nơi các võ sĩ Việt Nam được đánh giá có khả năng cạnh tranh huy chương vàng rất lớn nhờ lực lượng đồng đều và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Ở điền kinh, các nội dung đi bộ 20km nam và nữ diễn ra vào buổi chiều. Đặc biệt, “nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thị Thanh Phúc ra sân lúc 17 giờ, tiếp tục là niềm hy vọng lớn của điền kinh Việt Nam. Trong khi đó, tại hồ bơi, kình ngư Phạm Thanh Bảo tiếp tục thi đấu nội dung 200m ếch nam, được kỳ vọng sẽ mang về thành tích cao sau những màn trình diễn ấn tượng trước đó.

Cổ động viên Việt Nam chờ tin vui từ đội tuyển bóng đá nữ khi gặp đối thủ yếu hơn Indonesia ở bán kết SEA Games 33. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bên cạnh các môn cá nhân, các đội tuyển Việt Nam cũng bước vào những trận đấu quan trọng. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán Philippines ở bán kết, sau khi toàn thắng ở vòng bảng. Trận bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Indonesia diễn ra vào lúc 15 giờ. Ở futsal nữ, đội tuyển Việt Nam gặp Myanmar lúc 13 giờ 30; chỉ cần một trận hòa, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng sẽ giành quyền vào bán kết.

Tâm điểm của buổi chiều là trận bán kết bóng đá nữ giữa Việt Nam và Indonesia lúc 16 giờ, được dự báo sẽ rất căng thẳng trong bối cảnh cả hai đội đều đang có phong độ tốt. Sau bốn ngày thi đấu, với tổng cộng 30 huy chương vàng, 28 huy chương bạc và 53 huy chương đồng, Thể thao Việt Nam vẫn duy trì vị thế cạnh tranh trong nhóm đầu.

Với lực lượng mạnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ngày 14-12 hứa hẹn sẽ tiếp tục là một ngày thi đấu sôi động, mở ra cơ hội để đoàn Việt Nam bứt phá tại SEA Games 33.