MU hành động sau phản ứng dữ dội của Amad 24/09/2025 12:18

(PLO)- MU hành động sau phản ứng dữ dội của Amad giữa lúc anh bị chỉ trích vì chụp ảnh chung cùng Alejandro Garnacho.

Cầu thủ chạy cánh của MU, Amad, đã xóa tất cả các bài đăng trên Instagram của mình vào cuối tuần sau khi bị một số người hâm mộ chỉ trích vì chụp ảnh cùng Alejandro Garnacho tại Old Trafford sau trận thắng Chelsea 2-1 ở vòng 5 Premier League. Bây giờ, MU hành động sau phản ứng dữ dội của Amad.

Theo đó, Manchester United đã liên hệ để hỗ trợ Amad sau khi anh phải hứng chịu những lời chỉ trích trên mạng xã hội vào cuối tuần qua. Amad đã xóa tất cả bài đăng trên Instagram sau khi người hâm mộ MU chỉ trích quyết định chia sẻ ảnh chụp chung với Alejandro Garnacho của anh.

Cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà của MU đã đăng một bức ảnh anh tạo dáng với chiếc áo Chelsea của tên Garnacho, bên cạnh là Garnacho với chiếc áo của MU có tên Amad. Cuộc gặp gỡ giữa hai người diễn ra sau khi MU đánh bại Chelsea 2-1 tại Old Trafford ở Ngoại hạng Anh.

Amad bị fan chỉ trích khi đăng bức ảnh này trên mạng xã hội Instagram. ẢNH: INSTAGRAM AMAD

Mặc dù Garnacho không được ra sân đối đầu với đội bóng cũ MU sau thẻ đỏ sớm của thủ môn Robert Sanchez, nhưng đây là lần đầu tiên tiền đạo người Argentina trở lại Old Trafford sau thương vụ chuyển nhượng trị giá 40 triệu bảng Anh đến Chelsea vào mùa hè. Amad là bạn của Garnacho, khi cả hai được đại diện bởi cùng một công ty, nhưng bài đăng này không được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt.

Cầu thủ 23 tuổi Amad đã bị một số người hâm mộ MU chỉ trích. Amad phản ứng bằng cách xóa tất cả các bài đăng trên Instagram và tất cả các bài đăng trên X, ngoại trừ một bài. Tờ The Sun (Anh) đưa tin rằng MU đã hỏi thăm Amad vào thứ Hai (giờ địa phương) và đề nghị hỗ trợ.

Bất chấp phản ứng dữ dội của dư luận, Amad được cho là vẫn ổn. Sau khi chơi trọn vẹn 90 phút trước Chelsea, Amad hy vọng sẽ giữ được vị trí trong đội hình xuất phát khi MU làm khách trên sân Brentford đá vòng 6 Premier League vào thứ Bảy.

MU có trọn một tuần để chuẩn bị cho chuyến làm khách đến Tây London, sau khi đã bị loại khỏi Carabao Cup. Trong khi hầu hết các đội bóng Ngoại hạng Anh đều bắt đầu tham gia Carabao Cup từ vòng 3 vào hôm nay 24-9, MU đã bị loại từ vòng 2 bởi Grimsby Town trong loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 2-2.

MU hành động sau phản ứng dữ dội của Amad khi anh xóa hết bài đăng trên Instagram. ẢNH: EPA

Amad đã ra sân trong cả sáu trận đấu của MU cho đến nay trong mùa giải này, đá chính tất cả, trừ một trận. Amad chỉ đóng góp một pha kiến ​​tạo cho đội bóng đang gặp khó khăn MU, đội hiện đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League.

Garnacho rời MU trong tâm trạng bất mãn sau khi bất hòa với HLV Ruben Amorim trong vài trận đấu cuối mùa giải trước. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tuyên bố cầu thủ 21 tuổi người Argentina không còn tương lai ở MU và trở thành 1 phần trong đội hình bị ruồng bỏ, bao gồm các danh thủ khác như Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia.

Cho đến nay, Garnacho chỉ được vào sân thay người hai lần trong thời gian chơi cho Chelsea, trong trận gặp Brentford và Bayern Munich, và ngồi dự bị không được ra sân phút nào trong trận thua MU 1-2 tại Old Trafford.