MU lên kế hoạch chiêu mộ thủ môn hàng đầu 24/09/2025 07:29

Manchester United đã ký hợp đồng với Senne Lammens từ Royal Antwerp vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè nhưng hiện đã quyết định nhắm đến một thủ môn hàng đầu vào mùa hè tới.

Manchester United sẽ theo đuổi một "thủ môn chủ chốt" trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới sau khi HLV Ruben Amorim xác nhận rằng cả Altay Bayindir lẫn tân binh mới nhất của "quỷ đỏ", Senne Lammens, đều không chắc chắn là thủ môn số 1 của đội.

Bayindir đã bắt chính tất cả các trận đấu của MU tại Premier League kể từ đầu mùa giải 2025 - 2026 sau khi Andre Onana trải qua một mùa giải khó khăn khác. Ngôi sao người Cameroon đã rời Old Trafford theo dạng cho mượn, gia nhập Trabzonspor tại Super Lig của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi mất suất bắt chính.

Bên cạnh đó, MU cũng ký hợp đồng trị giá 18,2 triệu bảng Anh với thủ môn Lammens vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, thủ môn 23 tuổi người Bỉ được đánh giá là một tài năng triển vọng cho tương lai và không chắc chắn sẽ được ra sân thay thế Bayindir, người đã trở nên tự tin hơn trong chiến thắng 2-1 của MU trước Chelsea vào cuối tuần trước ở vòng 5 Premier League.

MU lên kế hoạch chiêu mộ thủ môn hàng đầu, bất chấp họ đã mua Senne Lammens. ẢNH: Alex Livesey - Danehouse

Nhưng mặc dù đã chi một khoản tiền lớn cho Lammens chỉ vài tuần trước, tờ The Sun (Anh) khẳng định rằng MU lên kế hoạch chiêu mộ thủ môn hàng đầu vào mùa hè tới, với một thủ môn xuất sắc nằm trong danh sách mong muốn của "quỷ đỏ" khi Onana chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ MU sẽ nhắm đến ai. MU cũng từng cân nhắc việc chiêu mộ Emi Martinez của Aston Villa trước khi quyết định mua Lammens vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, sau khi lời đề nghị mượn Martinez bị Aston Villa từ chối. Được biết, mức giá của Martinez sẽ cao hơn đáng kể so với Lammens, người được coi là thủ môn số 1 tiếp theo của tuyển Bỉ.

Onana được MU chiêu mộ với mức phí hơn 47 triệu bảng Anh vào mùa hè năm 2023 khi "quỷ đỏ" quyết định chia tay thủ môn số 1 lâu năm David de Gea. Tuy nhiên, Onana dường như chỉ còn là cái bóng của thủ môn từng tỏa sáng tại Inter Milan, với hàng loạt sai lầm trong thời gian ở Old Trafford.

Bayindir cũng gặp khó khăn trong việc thay thế Onana. Thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ mắc lỗi trong bàn thua duy nhất của MU trước Arsenal vào ngày mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh mới, nhưng đã được ra sân trong cả năm trận đấu của mùa giải này.

"Không, không ai có một vị trí thực sự thuộc về mình cả", HLV Ruben Amorim của MU trả lời gần đây khi được hỏi liệu Bayindir có phải là thủ môn số một của đội hay không, "Mọi người đều phải chiến đấu. Ai cũng đang chiến đấu để giành một vị trí.

Tôi chỉ cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu, cố gắng tìm ra phương án tốt nhất để giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo. Vì vậy, vào cuối mùa giải, có thể sẽ là một đội bóng khác trên sân. Chúng tôi chỉ cố gắng giành chiến thắng. Cố gắng kết nối tốt nhất để chơi tốt hơn và cuối cùng là giành điểm".