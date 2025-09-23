MU có thể đối mặt với cuộc điều tra của Premier League 23/09/2025 12:41

Hành động của Harry Maguire sau khi bị thay ra nghỉ trong trận thắng Chelsea 2-1 ở vòng 5 Premier League vào cuối tuần trước trên sân nhà Old Trafford khiến MU có thể đối mặt với cuộc điều tra của Premier League vì vi phạm các quy định.

Manchester United có thể phải đối mặt án kỷ luật tiềm tàng sau chiến thắng 2-1 trước Chelsea. Manchester United đã giành được chiến thắng quan trọng nhờ các bàn thắng trong hiệp một của Bruno Fernandes và Casemiro, nhưng trung vệ Harry Maguire có thể đã khiến "quỷ đỏ" gặp rắc rối.

Các đoạn clip trên mạng xã hội đã xuất hiện cho thấy Maguire vi phạm quy định của Premier League sau khi bị HLV Ruben Amorim thay ra khỏi sân trong hiệp hai. Thay vì lê bước qua sân khi được thay bằng Leny Yoro, Maguire đã được trọng tài Peter Bankes yêu cầu rời sân bằng lối đi gần nhất.

Đường đi của Maguire dẫn anh đến phía sau khung thành Chelsea. Trong lúc di chuyển, Maguire đã vi phạm quy định của Ngoại hạng Anh khi trên đường đi, anh đã đá quả bóng được đặt trên bệ, theo tờ Manchester Evening News (Anh) đưa tin.

MU có thể đối mặt với cuộc điều tra của Premier League vì hành vi của Maguire trong trận thắng Chelsea. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Hai quả bóng dự phòng được đặt trên các bệ phía sau mỗi vạch cầu môn, thẳng hàng với khu vực phạt đền. Cầu thủ phải nhặt chúng từ những vị trí được chỉ định này để tiếp tục trận đấu. Có rất nhiều quả bóng được đặt trên bệ bên ngoài sân nhằm giúp đưa bóng nhanh vào cuộc, giảm thiểu việc gián đoạn trận đấu mỗi khi bóng bay ra ngoài sân.

Giải Premier League xác nhận hệ thống này được triển khai từ mùa giải 2022/23, "nhằm duy trì tiến độ các trận đấu và giảm thiểu sự chậm trễ". Premier League nhấn mạnh rằng "việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn liên quan là vô cùng quan trọng để duy trì tính nhất quán và, quan trọng hơn, để đảm bảo các CLB chủ nhà không giành được lợi thế theo cách không công bằng".

Quy định cũng nêu rõ: "Người tham gia trận đấu (bao gồm cầu thủ đá chính, cầu thủ dự bị, người ở khu vực kỹ thuật hoặc bất kỳ nhân viên nào khác của CLB) không được can thiệp vào hệ thống, bóng thi đấu hoặc bóng thay thế bất cứ lúc nào. Mọi hành vi không tuân thủ sẽ được chuyển đến giải Premier League để điều tra thêm".

Mặc dù không có hậu quả nghiêm trọng nào xảy ra, Maguire có thể phải xem xét lại hành vi của mình nếu xem lại đoạn phim. Maguire đã có trận đá chính đầu tiên tại Premier League cho MU trong trận thắng Chelsea, sau khi anh vào sân từ ghế dự bị trong các trận gặp Arsenal, Fulham và Manchester City.