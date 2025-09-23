Dembele rơi nước mắt cám ơn Messi sau khi giành quả bóng vàng 23/09/2025 12:14

Ousmane Dembele của Paris Saint-Germain đã giành giải Quả bóng vàng thế giới 2025 tại Paris, vượt qua Lamine Yamal sau mùa giải thành công nhất từ ​​trước đến nay của anh cho nhà vô địch Pháp.

Ousmane Dembele xúc động rơi nước mắt khi được vinh danh là người chiến thắng Quả bóng vàng 2025 vào hôm nay 23-9, đánh bại thần đồng Lamine Yamal của Barcelona để giành giải thưởng danh giá này tại một lễ trao giải xa hoa ở Paris (Pháp).

Tiền đạo 28 tuổi của Paris Saint-Germain đã có một năm thi đấu xuất sắc cùng nhà vô địch nước Pháp, đội đã giành chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử vào tháng 5. Dembele đã ghi tới 51 bàn thắng trong 59 trận đấu của mùa giải 2024 - 2025 và xứng đáng được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Ligue 1, Chiếc giày vàng Ligue 1 và Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Champions League.

PSG đã giành chức vô địch Pháp, Coupe de France và Siêu cúp Pháp trong một chiến dịch lịch sử nhờ phong độ tuyệt vời của Dembele và chiến thắng quả bóng vàng tại Paris đã hoàn tất bước ngoặt đáng chú ý đối với một cầu thủ đã trải qua nhiều thử thách tại CLB trước đây của mình, Barcelona.

Ronaldinho trao quả bóng vàng cho Dembele. ẢNH: EPA

Dembele xúc động cảm ơn Lionel Messi và mẹ của anh trong bài phát biểu cảm động trước khi nhận giải thưởng cá nhân cao quý nhất trong làng bóng đá thế giới. "Thành thật mà nói, tôi hơi căng thẳng. Tôi đã nhận được giải thưởng này từ một trong những huyền thoại vĩ đại nhất mọi thời đại, tôi không thể tin được", Dembele chia sẻ sau khi được Ronaldinho trao giải, "Đây là giải thưởng dành cho tập thể. Tôi muốn cảm ơn tất cả đồng đội của mình.

Tôi muốn cảm ơn FC Barcelona, CLB trong mơ của tôi. Tôi đã từng chơi với Lionel Messi, tôi cũng muốn cảm ơn anh ấy, tôi đã học được rất nhiều từ anh ấy. Được chơi với Lionel Messi, tôi đã học được rất nhiều từ anh ấy.

Tôi muốn cảm ơn Deschamps (HLV tuyển Pháp). Hy vọng chúng ta cũng có thể vô địch World Cup! Tôi muốn cảm ơn quê hương Eure của tôi. Mỗi khi có cơ hội, tôi đều quay trở lại. Những người hàng xóm đã giúp tôi đến được khoảnh khắc này.

Gửi mẹ, con muốn cảm ơn mẹ. Mẹ luôn ở bên con. Gửi gia đình con, chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua tất cả. Chúng ta sẽ luôn bên nhau".

Yamal, 18 tuổi, được xem là một ứng cử viên khác cho giải thưởng quả bóng vàng sau một mùa giải xuất sắc tại Barcelona. Yamal ghi 46 bàn sau 61 trận và được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải La Liga khi gã khổng lồ Tây Ban Nha vô địch Tây Ban Nha trước Real Madrid.

Aitana Bonmati cực kỳ xinh đẹp nhận quả bóng vàng nữ. ẢNH: EPA

Yamal đã nhận quả bóng bạc, còn đồng đội của quả bóng vàng Dembele tại PSG, Vitinha, giành quả bóng đồng. Mohamed Salah đứng thứ tư sau một mùa giải xuất sắc cho Liverpool, trong khi Cole Palmer của Chelsea lọt vào top 10, đứng thứ tám.