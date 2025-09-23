Arsenal khiến MU nhận cú sốc lớn, Baleba được yêu cầu khiêm tốn 23/09/2025 07:01

(PLO)- Arsenal khiến MU nhận cú sốc lớn, Baleba được yêu cầu phải khiêm tốn, Rashford muốn trở lại Anh thi đấu trong tương lai, là những tin tức liên quan đến "quỷ đỏ" thành Manchester.

MU sẽ phải thay đổi nhân sự đội ngũ huấn luyện sau khi một thành viên của "quỷ đỏ" chuyển sang đội bóng kình địch Arsenal. Pháo thủ Arsenal khiến MU nhận cú sốc lớn. Vài tuần sau trận thua Arsenal trên sân nhà Old Trafford tại Premier League, MU lại phải chịu thêm một đòn đau từ Pháo thủ. Theo đó, đội bóng của Mikel Arteta đã chiêu mộ thành công một thành viên trong ban huấn luyện của "Quỷ Đỏ".

Và sẽ có thêm nhiều cầu thủ rời Old Trafford vào năm sau nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch. Marcus Rashford được kỳ vọng sẽ là một trong số đó sau khởi đầu ấn tượng trong màu áo Barcelona dưới dạng cho mượn. Về những tân binh, một mục tiêu của MU vào mùa hè vừa qua sẽ lại được nhắm đến.

Arsenal khiến MU nhận cú sốc lớn

Một cái tên chuẩn bị rời Old Trafford là David Horseman, người mới gia nhập MU ba tháng trước với tư cách là trợ lý HLV đội U-21. Sau khi gia nhập MU vào mùa hè, giờ đây Horseman sẽ đảm nhận vai trò HLV phát triển cầu thủ trẻ tại Arsenal.

Arsenal khiến MU nhận cú sốc lớn khi HLV Horseman rời Old Trafford đến Emirates. ẢNH: AMA

Thông cáo báo chí của Arsenal có đoạn: "Chúng tôi rất vui mừng thông báo David Horseman đã được bổ nhiệm làm HLV phát triển cầu thủ tài năng cho giai đoạn phát triển chuyên nghiệp. Dưới sự hướng dẫn của Trưởng bộ phận huấn luyện học viện Luke Hobbs và Giám đốc học viện Per Mertesacker, David sẽ làm việc chặt chẽ với các HLV học viện, bao gồm Trưởng nhóm PDP Ken Gillard và HLV trưởng đội U-21 Max Porter để quản lý đội U-19 tại giải UEFA Youth League và EFL Trophy, nơi chúng tôi sẽ cạnh tranh với các đội League One là Cardiff City và Exeter City, cũng như đội League Two là Newport County".

Horseman, 41 tuổi, từng có thời gian ngắn làm HLV tạm quyền tại Bristol Rovers vào tháng 12 năm 2024 và chuyển đến Old Trafford sau khi đội bóng này xuống hạng League Two. Những đóng góp ban đầu của ông cùng đội trẻ MU rõ ràng đã nhận được sự chú ý xứng đáng sau khi Arsenal khiến MU nhận cú sốc lớn bằng cách nhanh chóng giành được chữ ký của Horseman.

Giấc mơ gia nhập Barcelona của Rashford lung lay

Cho đến nay, Rashford đang có khởi đầu khá thuận lợi tại Barcelona, sau sáu tháng thi đấu thành công tại Aston Villa dưới dạng cho mượn từ MU. Tiền đạo người Anh đã ăn mừng màn trở lại nước Anh đầy ấn tượng bằng cú đúp giúp Barcelona giành chiến thắng trong chuyến làm khách tại Newcastle ở Champions League, nhưng chừng đó có lẽ chưa đủ để anh được ký hợp đồng chính thức.

Rashford muốn trở lại Premier League vào một ngày nào đó. ẢNH: EPA

Cần lưu ý rằng điều này không phải do lỗi của cầu thủ, mà chủ yếu là do hạn chế về mức trần tiền lương của La Liga. Barcelona đã đối mặt với vô số rắc rối trong việc đăng ký cầu thủ và tuân thủ các hạn chế về lương trong những năm gần đây, với những cái tên bị ảnh hưởng như Rashford, Dani Olmo và Joan Garcia.

Và mọi chuyện có vẻ sẽ còn phức tạp hơn nữa trong tương lai sau khi La Liga một lần nữa siết chặt trần chi phí đội hình. Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin giới hạn lương của Barca cho mùa giải 2025/26 đã giảm từ 404 triệu bảng xuống còn 306 triệu bảng.

Barca có thể trả cho MU khoảng 26 triệu bảng để mua đứt Rashford vào cuối mùa tới. Tuy nhiên, với việc Barca đang bị hạn chế bởi trần lương từ La Liga, tương lai của cầu thủ 27 tuổi này vẫn còn bỏ ngỏ.

Baleba được khuyên "hãy khiêm tốn"

Xét về những vụ chuyển nhượng của MU trong tương lai, Carlos Baleba là cái tên được mong đợi nhất. MU từng muốn chiêu mộ tiền vệ người Cameroon vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè nhưng đã bỏ qua vì mức giá 100 triệu bảng mà Brighton đưa ra.

Và giờ đây, HLV Fabian Hurzeler của Brighton đã bình luận về phản ứng của Baleba trước sự quan tâm của MU và khởi đầu mùa giải kém cỏi của anh. Từng là một thành viên không thể thay thế của Brighton mùa trước, Baleba giờ đây chỉ là một cầu thủ dự bị và vẫn chưa chơi trọn vẹn 90 phút cho Brighton ở mùa này.

Baleba xuống phong độ kể từ khi không thể sang MU. ẢNH: EPA

"Mọi người đều phải hiểu Carlos Baleba, cậu ấy còn rất trẻ," HLV Hurzeler của Brighton phát biểu sau trận hòa 2-2 với Spurs ở Premier League, "Cậu ấy cần sự giúp đỡ từ chúng tôi. Cậu ấy đã cố gắng hết sức hôm nay. Cậu ấy chỉ có 45 phút thi đấu, và đó là điều chúng tôi phải chấp nhận".

Khi được hỏi ý kiến ​​về việc liệu tin đồn được MU theo đuổi có ảnh hưởng đến Baleba hay không, vị chiến lược gia người Đức trả lời: "Tất cả chỉ là lý thuyết suông. Chúng ta chỉ có thể đoán thôi. Chắc chắn rồi, khi một cậu bé đọc được thông tin Manchester United quan tâm với một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn, điều đó có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cậu ấy.

Ngay cả khi Baleba không nói, "Điều đó ảnh hưởng đến tôi", thì sâu thẳm bên trong cậu ấy, vẫn có điều gì đó tác động đến cậu ấy. Đó thậm chí là một phần của sự phát triển, để hiểu rằng khi bạn chơi tốt và một CLB lớn đến, hãy tiếp tục nỗ lực, giữ thái độ khiêm tốn, ở lại Brighton và tiến lên một bước nữa với tư cách là một đội bóng. Đó là điều chúng tôi phải tiếp tục làm việc với Baleba. Vì vậy, tôi không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng liệu điều đó có thực sự ảnh hưởng đến Baleba hay không".